Die 19 besten weißen Karten in MTG für 2026: Von Flächenreinigern bis zu Gewinnsicherern

Die besten weißen Karten in MTG Es ging schon immer darum, durch klügeres Spiel zu gewinnen. Weiß setzt auf Struktur, Teamwork und darauf, kleine Vorteile in die vollständige Kontrolle über das Brett umzuwandeln. Es stellt Armeen auf, schützt seine wichtigsten Figuren und verlangsamt das Spiel durch Steuern, Verbannung und regelbestimmende Effekte.

Weiß besticht durch effiziente Beseitigungskarten, skalierbare Kreaturen-Engines und Engel, die Spiele entscheiden. In diesem Leitfaden stellen wir die stärksten weißen Standardkarten in Commander und darüber hinaus vor und analysieren, welche Karten ihren Platz im Deck wirklich verdienen.

Die 19 besten weißen Karten in MTG: Eine Rangliste nach Spieljahren

Viele weiße MTG-Karten sehen auf dem Papier gut aus. Die besten weißen Karten in MTG zeigen ihre wahre Stärke, wenn das Spiel ins Stocken gerät, sich die Bedrohungen häufen und man sofort eine saubere Lösung braucht.

1. Schwerter zu Pflugscharen [Der beste Zauberspruch zur Beseitigung von Weiß, der je gedruckt wurde]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Fleckenentfernung

Schwerter zu Pflugscharen ist die eleganteste Lösung, die White je herausgebracht hat, und eine der besten White-Karten in MTG. Ein weißes Mana, sofort, ins Exil. Keine Umwege, vernichte es, nicht schwarz, einfach weg. Fast jedes weiße Deck beginnt hier.

Ich habe es in Zug eins eingesetzt, um einen Mana-Dork zu stoppen, und in Zug sechs, um einen Voltron-Kommandanten auszuschalten, der mich gerade erledigen wollte. STP kann bedrohliche Kreaturen oder Teile, die den Rest des Spielfelds gefährlich machen, aus dem Weg räumen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nichts geht über eine Exilierung für ein Mana mit Sofortwirkung. Schwerter braucht keine Synergieeffekte oder Unterstützung. Es löst Probleme einfach sofort, und das schon seit Jahrzehnten. Es ist eines der am bestenMTGKartenaus gutem Grund.

Und ja,sie werden lebendig. In der Praxis? Das ist dir egal. Ich habe in der Not sogar meine eigene Kreatur angegriffen, um dem Tod zu entgehen. Einen zum Scheitern verurteilten Körper in 6–8 Lebenspunkte zu verwandeln, hat mehr Partien gerettet, als man gemeinhin annimmt.

Das Exil spielt jedoch eine Rolle. Es hebt die Unzerstörbarkeit auf, ignoriert Todesauslöser und macht sich über die Rückführung aus dem Friedhof lustig.

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2. Erdrückender Zehnten [Der beste weiße Ramp-Motor in Commander]

Technische Daten Details Mana-Kosten 3W Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Rampe/Steuer

White tat jahrelang so, als würden Manasteine als „Ramp“ gelten. Dann Erdrückender Zehnten kam vorbei und hat das Problem über Nacht behoben. Ich erinnere mich noch gut an Ali Aintrazis legendären Stream, als er mit dieser Karte ein Deck zusammenstellte und der Stream abstürzte MTG Arenamit Triggern.

Jedes Mal, wenn ein Gegner eine Karte zieht, Entweder zahlen sie 2 oder sie geben dir einen Schatz mit einer dringend benötigten Mana-Fähigkeit. Bei Commander wird diese Frage oft gestellt. Zu Beginn des Spiels versprechen die Spieler, dass sie zahlen werden. Zwei Züge später hören sie damit auf, die Schätze stapeln sich, und plötzlich bist du der einzige Spieler, der pro Zug zwei Zaubersprüche wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erdrückender Zehnten Das „White’s Ramp“-Problem in Commander ist gelöst. Wenn man es einfach laufen lässt, verwandelt es jeden Zieh-Schritt am Tisch in Mana für dich, und dieser Vorteil wächst schnell ins Unermessliche.

Ich habe gesehen, dassHäuser mehr als zehn erzeugen Schätze bevor die Tabelle eine Antwort findet. Kombiniere es mit einem Rad-Effekt oder einem mächtigen Ziehzauber am Tisch, und das kann schnell lächerlich werden. Selbst ohne Kombos sorgt der stetige Strom von Schätze verwandelt Weiß auf ganz unauffällige Weise in eine der ausdrucksstärksten Farben auf dem Tisch.

Mir hat es schon immer gefallen, dass niemand sofort eine Beseitigungskarte darauf einsetzen will. Bis ihnen klar wird, dass du gleich mit acht zusätzlichen Mana enttappen wirst.

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3. Teferis Schutz [Der beste Zauberspruch zum Schutz des Spielbretts in Weiß]

Element Details Mana-Kosten 2W Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Schutz

Jeder Commander-Spieler lernt irgendwann dieselbe Lektion: Geh immer davon aus, dass jemand einen Board-Wipe hat. Teferis Schutz ist die Karte, mit der man achselzuckend sagen kann: „Das ist nicht mein Problem.“

Wenn die Karte verrechnet wird, werden deine bleibenden Karten aus dem Spiel entfernt, deine Lebenspunkte können sich nicht ändern, und für einen ganzen Zugzyklus Du bist im Grunde genommen unantastbar. Das Board kann explodieren, jemand kann einen Zyklonriss, sonst kann die Kampfphase im Chaos enden. Du trittst einfach beiseite und kommst in deinem nächsten Zug zurück, als wäre nichts geschehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nichts schützt ein Board so gut wie dieses. Wenn Teferis Schutz Wenn der Angriff erfolgreich ist, behältst du alles, während sich der Rest am Tisch mit den Folgen auseinandersetzen muss. Bei Commander reicht dieser Schlag oft schon aus, um das Spiel zu gewinnen.

Es ist das Timing, das es so brutal macht. Ich habe es als Antwort auf einen Zorn, sah zu, wie alle anderen von Grund auf neu aufbauten, und spielte dann mit meinem intakten Spielfeld. Außerdem wehrt es tödliche Angriffe ab, schützt vor Kombinationszügen und ermöglicht es dir, Spielzüge zu überstehen, die dich normalerweise aus dem Spiel werfen würden.

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4. Esper Sentinel [Beste Engine zum Ziehen weißer Karten im Mehrspielermodus]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Artefaktkreatur – Menschlicher Soldat Hauptaufgabe Kartenvorteil

White hatte jahrelang Probleme beim Ziehen von Karten. Dann Esper Sentinel kam vorbei und hat das Problem still und leise behoben.

Spiel sie in Runde eins aus, und plötzlich wirft jeder Nicht-Kreaturen-Zauber am Tisch Fragen auf. Entweder die Steuer zahlen oder dem weißen Spieler eine Karte geben. Zu Beginn versuchen die Spieler zu zahlen. Zwei Züge später hören sie damit auf, die Zaubersprüche fliegen weiter, und Sentinel beginnt, deine Hand wieder aufzufüllen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Mana für wiederholbares Kartenziehen ist in Weiß absurd. Vor allem in Mehrspieler-Partien, Esper Sentinel ersetzt sich fast immer selbst und läuft dann weiter.

Ich habe dieses kleine 1/1 gesehen fünf oder sechs Karten ziehen bevor es irgendwann von einer Entfernungskarte getroffen wird. Und wenn man ihm jemals eine Ausrüstung oder einen Zähler anlegt, wird die Belastung noch schlimmer. Was als harmloser Ein-Mana-Zauber begann, verwandelt sich in eine Miniaturausgabe Rhystic-Studie das niemand rechtzeitig angegangen ist.

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5. Erleuchteter Lehrer [Der beste weiße Tutor für Artefakte und Verzauberungen]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Tutor/Konsistenz

White hat nicht viele Tutoren, aber die wenigen, die es hat, arbeiten äußerst präzise. Erleuchteter Lehrer ist das sauberste von allen.

Für ein Mana und sofort ein beliebiges Artefakt oder einen beliebigen Zauber an sich nehmenNimm eine Karte von deinem Deck und lege sie oben drauf. Das könnte eine Kombinationskarte, eine Manakarte, eine Sperrkarte oder genau die Antwort sein, die du im nächsten Zug brauchst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Mana für diese Konstanz ist einfach lächerlich. Erleuchteter Lehrer verwandelt Artefakt- und Verzauberungsdecks auf sanfte Weise von „Hoffentlich ziehe ich es“ in „Ich hole es mir einfach.“

Ich habe diese Karte im Endschritt vor meinem Zug ausgespielt, um eine Erdrückender Zehnten, a Rhystic-Studieoder ein Schlüsselartefakt, um das sich mein Deck dreht. In artefaktlastigen Decks könnte es Senseis Wahrsagekreisel or Schädelklemme. In Enchantment-Shells greift es auf Engines wie Erdrückender Zehnten oder Wunderwaffen wie Ruhe in Frieden.

It zieht die Karte nicht sofort, aber die zeitliche Flexibilität bleibt erhalten. Die Möglichkeit, bis zum letzten Moment zu warten, hält die Gegner im Ungewissen und ermöglicht es dir, dich je nach der Situation am Tisch anzupassen.

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6. Der Weg ins Exil [Beste flexible Entfernung von Weißtönen in allen Formaten]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Fleckenentfernung

Der Weg ins Exil ist der etwas weniger höfliche Cousin von Schwerter zu Pflugscharen. Ein weißes Mana, sofort, schicke eine Kreatur ins Exil. Der einzige Unterschied besteht in dem Tausch: Sie erhalten ein Basisland anstelle von Leben.

In echten Spielen ist das Ein Tausch lohnt sich fast immer. Wenn jemand gerade eine Kombinationskreatur ins Spiel gebracht, einen Voltron-Kommandanten ausgerüstet oder mit etwas Tödlichem angegriffen hat, ist es das Letzte, worüber du dir Gedanken machst, ihm ein Land zu geben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Manakosten-Zauber mit Sofortwirkung, der eine Karte ins Exil schickt, gehört nach wie vor zu den besten Schnäppchen in Magie. Von Commander über Modern bis hin zu weiteren Formaten, Der Weg ins Exil reagiert sauber und sofort auf Bedrohungen. Die Effizienz ist nach wie vor ein Hauptgrund dafür, dass diese Karte immer wieder in Diskussionen über Spitzenmomente in MTG aufgrund seiner geringen Kosten und seiner großen Wirkung.

Ich habe gekündigtPfad um frühe Mana-Kreaturen zu neutralisieren und explosive Starts zu bremsen, und ich setzte es mitten im Kampf ein, um die Kreatur zu beseitigen, die mich besiegt hätte. Das Land entscheidet selten über den Ausgang. Die Beseitigung der Bedrohung hingegen schon.

Und wieSchwerter, das Exil spielt eine Rolle. Keine Friedhofstricks oder Unsinn mit Unzerstörbarkeit. Das Wesen verschwindet einfach.

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7. Auf Wiedersehen [Beste modulare Reinigungstücher in Weiß]

Element Details Mana-Kosten 4WW Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Board-Wipe/Board-Steuerung

Bei den meisten Board-Wipes muss man alles zerstören und sich mit den Folgen auseinandersetzen. Auf Wiedersehenermöglicht es dirgenau festlegen, was verschwinden soll.

Kreaturen, Artefakte, Verzauberungen, Friedhöfe. Du wählst eine beliebige Kombination aus und schickst sie alle ins Exil. Diese Flexibilität macht den Reiz der Karte aus. Manchmal räumst du die Kreaturenarmeen aus dem Weg. Ein anderes Mal räumst du Artefakte und Friedhöfe ab, während dein eigenes Spielfeld unversehrt bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Sweeper bieten eine derart umfassende Kontrolle über den Reset. Die Möglichkeit, genau zu bestimmen, was das Spielfeld verlässt, macht Auf Wiedersehen einer der zuverlässigsten Notfallknöpfe von White.

Ich habe gewürfeltAuf Wiedersehen um Friedhofsdecks komplett auszuschalten, und nutzte es als vollständigen Neustart, wenn die Situation am Tisch außer Kontrolle geriet. So oder so, exile leistet hier die eigentliche Arbeit. Keine Todesauslöser, keine Rekursion und kein „Ich hole es einfach in der nächsten Runde wieder zurück.“

Sechs Mana sind zwar viel, aber die Kontrolle, die man dafür erhält, ist es wert. Wenn es auf dem Spielfeld chaotisch wird, Auf Wiedersehen reinigt es gründlich.

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8. Rekrutierer der Garde [Der beste „White Creature Tutor“ für Toolbox-Decks]

Element Details Mana-Kosten 2W Kartentyp Wesen – Menschlicher Soldat Hauptaufgabe Kreaturen-Tutor/Toolbox-Engine

Rekrutierer der Garde So stellen weiße Decks ganz unauffällig genau das Spielfeld zusammen, das sie sich wünschen.

Wenn sie ins Spiel kommt, musst du Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreatur mit einer Widerstandskraft von 2 oder wenigerund legt sie dir in die Hand. Das mag zunächst etwas eingeschränkt klingen, bis man sich vor Augen führt, wie viele wichtige Kreaturen in diesen Bereich fallen.

Brauchst du einen Hetzartikel? Schnapp dir Thalia, die Wächterin von Thraben.

Brauchst du Kartenvorteil? Finde Esper Sentinel or SchädelklemmeKraftstoff.

Möchten Sie etwas entfernen? Dann los! Einsamkeit.

Brauchst du ein Kombinationsstück? Der Personalvermittler Das erledigt es auch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weiß gewinnt viele Partien dank kleiner Kreaturenmotoren und vielseitiger Spielsteine. Rekrutierer der Garde macht diese Decks deutlich beständiger, indem es eine Kreatur genau in die nächste Kreatur verwandelt, die man gerade braucht.

Ich habe schon viele Spiele gespielt, in denen Personalvermittler wird in diesem Moment praktisch zur besten Kreatur im Deck. Auf den ersten Blick sieht es nicht nach viel aus, aber es verwandelt einen einzigen gezogenen Kartenzug genau in das Werkzeug, das dir gerade fehlt.

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9. Grundsteuer [Beste Verzauberung für langfristigen Kartenvorteil]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Kartenvorteil/Manaausgleich

Weiß gewinnt das Ramp-Rennen selten, vor allem wenn grüne Decks an Fahrt gewinnen. Grundsteuer versucht nicht, mit anderen zu konkurrieren. Stattdessen macht Rückstände zu einem Vorteil.

Wenn ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du, Grundsteuer ermöglicht es dir, deine Bibliothek nach drei Basisländern zu durchsuchen und sie auf deine Hand zu nehmen. In Commander kommt diese ausgelöste Fähigkeit sehr häufig vor. Plötzlich bist du pro Zug drei zusätzliche Karten ziehen während alle anderen ganz normal weiterspielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Mana für wiederholbaren Kartenvorteil ist absurd. Grundsteuer hält dein Deck voll, sorgt für zuverlässige Landauslage und verwandelt das „Ramp-Problem“ der weißen Farbe in eine Ressourcenmaschine. Seine Fähigkeit, das Deck zu entrümpeln und gleichzeitig einen enormen Kartenvorteil zu verschaffen, macht es zu einem der erstklassige Verzauberungen in MTG für jede auf Weiß basierende Strategie.

Ich habe schon Spiele erlebt, in denen Grundsteuer füllte leise meine Hand mit zehn oder mehr Länder bevor sich jemand darum gekümmert hat. Kombiniere es mit Shuffle-Effekten oder etwas Ähnlichem Rollenständer, und es wird sogar noch besser. Was als einfache Landverbesserung beginnt, entwickelt sich zu einem zuverlässigen Motor.

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10. Serra Ascendant [Die beste Bedrohung für ein Mana in Commander]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Wesen – Menschlicher Mönch Hauptaufgabe Früher Druck/Lebensgewinn

Serra Ascendant ist eine dieser Karten, die jeden daran erinnert, dass Commander mit 40 Lebenspunkten beginnt.

Für ein weißes Mana beschwörst du eigentlich eine 1/1-Kreatur mit Lebensverknüpfung. In der Praxis wird sie jedoch sofort zu einer 6/6, Flug, Lebensverknüpfung Sobald man die 30 überschritten hat, was bei Commander bedeutet, dass die Karte in der Regel sofort online ist, sobald sie ins Spiel kommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Ein-Mana-Karten beeinflussen die Anfangsphase des Spiels so stark. Serra Ascendant verwandelt ein einziges Mana in eine gewaltige Bedrohung mit Lebensverknüpfung, weshalb sie immer noch in vielen der Die besten „Commander“-Karten Listen für weiße Decks.

Spiel das in Runde eins aus, und schon hat der Gegner ein Problem. Ein 6/6-Flieger, der bei jedem Angriff sechs Lebenspunkte dazugewinnt erzwingt frühzeitige Blockaden, frühzeitige Entfernungoder wenn jemand massiven Schaden einsteckt.

Ich habe Spiele gesehen, in denen Serra Ascendant beide Mal getroffen, bevor jemand darauf reagieren konnte. Das sind zwölf Schadenspunkte und zwölf Lebenspunkte, die man mit nur einem weißen Mana erhält. Auch im späteren Spielverlauf bleibt die Karte relevant, da sie den Gegner unter Druck setzt, während die eigenen Lebenspunkte auf einem komfortablen Niveau bleiben.

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11. Mutter der Runen [Die Kreatur mit dem besten Schutz in Weiß]

Element Details Mana-Kosten W Kartentyp Wesen – Menschlicher Kleriker Hauptaufgabe Schutz

Mutter der Runen sieht harmlos aus, bis sie sich wieder enttapt.

Für ein weißes Mana erhältst du eine Kreatur, die einer anderen Kreatur Schutz vor einer beliebigen Farbe gewähren mit Sofortgeschwindigkeit. Diese eine Fähigkeit macht Beseitigungseffekte zunichte, bringt die Kampfberechnungen durcheinander und macht Angriffe auf dein Spielfeld zu einem Albtraum.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine gute Verteidigung entscheidet Spiele. Mutter der Runen verwandelt ein Mana in einen permanenten Schutzschild für deine besten Kreaturen und zwingt deine Gegner dazu, von dem Moment an, in dem sie ins Spiel kommt, ihre Züge um sie herum zu planen.

Jeder, der schon einmal gegen einen Spieler angetreten ist, der in der ersten Runde Mutter kennt das Gefühl. Plötzlich ist dein Wenn die Ausrichtung nicht stimmt, funktionieren die Blöcke nicht mehr, und die Kreatur, die du töten musstest, ist unantastbar. Wenn man sie in Ruhe lässt, schützt sie in jedem Zug still und leise die größte Bedrohung auf dem Spielfeld.

Sie ist zwar zerbrechlich, das stimmt. Aber genau das ist Teil des Drucks. Die Gegner fühlen sich oft gezwungen, sie sofort aus dem Spiel zu nehmen, und wenn ihnen das nicht gelingt, wendet sich das Blatt schnell zu deinen Gunsten.

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12. Richter von Drannith [Der beste Hatebear für Commander Control]

Element Details Mana-Kosten 1W Kartentyp Wesen – Menschlicher Zauberer Hauptaufgabe Störung/Hassbär

Richter von Drannith Es kämpft nicht gegen das Spielbrett. Es kämpft gegen die Spielregeln.

Solange es sich auf dem Schlachtfeld befindet, Spieler können Zauber nur aus ihrer Hand wirken. In Commander schaltet das eine erstaunlich große Anzahl von Decks aus. Commander bleiben in der Kommandozone, Kaskadenketten werden abrupt unterbrochen, und Strategien, die auf den Friedhof oder ins Exil wirken, haben plötzlich keine Anwendbarkeit mehr.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur sehr wenige Kreaturen stören Commander so effektiv. Für zwei Mana, Richter von Drannith kann ganze Strategien zum Scheitern bringen und dazu führen, dass am Tisch ein deutlich langsameres Spiel gespielt wird.

Sobald man das zum ersten Mal am falschen Tisch ausspielt, kommt sofort eine Reaktion. Jemand überprüft die Karte noch einmal. Ein anderer merkt, dass sein Kommandant nun aus dem Spiel ausgeschlossen ist.

Und all das kommt von einer Kreatur, die nur zwei Mana kostet.

Natürlich ist esmacht dich zur Zielscheibe. Drannith hält sich selten lange, sobald die Leute begreifen, wie es funktioniert. Doch schon ein paar Umdrehungen dieses Schlosses können explosive Decks komplett ausbremsen und dir Zeit verschaffen, um die Lage zu stabilisieren.

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13. Erzengel von Thune [Kreatur mit dem besten Lebenspunktgewinn]

Element Details Mana-Kosten 3WW Kartentyp Wesen – Engel Hauptaufgabe Brettwachstum/Lebenspunkte-Gewinn

Erzengel von Thune verwandelt Lebenspunktgewinn in bedrohliche Spielfelder.

Jedes Mal, wenn du Lebenspunkte erhältst, bekommst du ein ausgelöste Fähigkeitdas bedeutet+1/+1-Marker auf jede Kreatur, die du kontrollierst. Das gilt auch für den Engel selbst. In einem Deck, das auf Lebenspunktgewinn ausgelegt ist, häufen sich diese Marker schnell an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erzengel von Thune wandelt Lebenspunkte in echten Druck auf dem Spielfeld um. Im richtigen Deck verwandelt sich jeder Lebenspunkt in dauerhafte Stärke auf deinem gesamten Spielfeld.

Es braucht nur einen Auslöser, um den Motor zum Laufen zu bringen. Ein Wenn sich eine Kreatur mit Lebensverknüpfung verbindet, erhältst du Lebenspunkte, und dein gesamtes Spielfeld wird größer. Dann erfolgt der nächste Lebensverknüpfungs-Treffer, und die Marken werden erneut gestapelt. Was als ein paar kleine Kreaturen begann, verwandelt sich schnell in eine tödliche Armee.

Ich habe Spiele gesehen, in denen Erzengel landete auf einem bescheidenen Board, und zwei Runden später war alles riesig. Karten wie Seelenwächter, Serra Ascendantoder sogar zufälliger Lebensverknüpfung machen daraus einen Schneeball, der kaum noch aufzuhalten ist, sobald er einmal ins Rollen gekommen ist.

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14. Ranger-Kapitän von Eos [Der beste weiße Tutor für Kombinationsschutz]

Element Details Mana-Kosten 1WW Kartentyp Wesen – Menschlicher Soldat Hauptaufgabe Tutor-/Kombi-Schutz

Ranger-Kapitän von Eos kann zwei Dinge, die weiße Decks lieben: Es findet genau die 1-Mana-Karte, die man braucht, und später sorgt dafür, dass niemand sich einmischt.

Wenn sie ins Spiel kommt, suchst du in deiner Bibliothek nach einer Kreatur mit einem Manawert von 1 oder weniger. Das könnte Esper Sentinel, Serra Ascendant, Mutter der Runenoder welche andere wichtige Karte auch immer dein Deck benötigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es sorgt sowohl für Konsistenz als auch für Schutz. Ranger-Kapitän von Eos erkennt frühzeitig die entscheidenden Spielzüge und sichert sich später den Sieg gerade so lange, bis das Spiel entschieden ist.

Aber der eigentliche Clou kommt erst später. Du kannst opfern Ranger-Kapitän um Gegner daran zu hindern, für den Rest des Zuges Zaubersprüche zu wirken, die keine Kreaturen sind. Diese eine Textzeile schützt Kombinationszüge, deaktiviert Interaktionen mit Sofortgeschwindigkeit und zwingt die anderen Spieler, abzuwarten, während du deinen Plan ausführst.

Ich habe schon viele Spiele gesehen, in denen diese Karte früh im Spiel unauffällig eine wertvolle Kreatur ausspielt und später dann einen spielentscheidenden Spielzug durch eine Flut von Gegenzaubern und Beseitigungszaubern hindurchbringen.

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15. Sun Titan [Die beste Rekursions-Engine in White]

Element Details Mana-Kosten 4WW Kartentyp Kreatur – Riese Hauptaufgabe Rekursion/Wert-Engine

Sun Titanist, wie weißverwandelt den Friedhof in einen Werkzeugkasten.

Immer wenn sie ins Spiel kommt oder angreift, bringst du eine bleibende Karte mit einem Manawert von 3 oder weniger aus deinem Friedhof direkt ins Spiel zurück. Länder, Kreaturen mit Zusatzfähigkeiten, Artefakte, Verzauberungen – alles ist erlaubt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sun Titan bietet sofortigen und wiederkehrenden Nutzen. Es baut Spielfelder wieder auf, die sonst verloren wären. Nur wenige weiße Kreaturen verschaffen einen derart anhaltenden Vorteil.

Diese Fähigkeit entwickelt sich rasend schnell. Spiel ein „Fetch“-Land aus, hol es zurück. Verlierst du eine wichtige Kreatur, hol sie zurück. Jemand entfernt ein wichtiges Spielelement, Sun Titan baut es still und leise wieder auf. Jeder Angriffsschritt ist ein weiterer Mehrwert.

Ich habe Spiele gesehen, in denen Titanwiederholte sich ständigEsper Sentinel, Schädelklemmeoder Länder ins Spiel zu bringen, bis der weiße Spieler in Ressourcen versank. Und sobald man dann noch Blink-Effekte oder Wiederbelebung hinzufügt, lässt sich dieser Motor noch schwerer aufhalten.

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16. Elspeth, die Verfechterin der Sonne [Der beste weiße Planeswalker für die Spielfeldkontrolle]

Element Details Mana-Kosten 4WW Kartentyp Planeswalker – Elspeth Hauptaufgabe Token-Generierung/Bordsteuerung

Elspeth, die Verfechterin der Sonne macht genau das, was Weiß in einer langen Partie will: das Spielfeld stabilisieren und die Kontrolle übernehmen.

Ihr +1 erzeugt drei 1/1-Kreaturen Soldat Spielsteine, die ihr sofort Schutz bieten, während sie eine kleine Armee aufbaut. Bleibt sie auch nur ein oder zwei Runden lang unbehelligt, werden diese Spielsteine schnell zu einer echten Gewinnbedingung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Elspeth Sie schützt sich selbst, kontrolliert große Kreaturen und überflutet schließlich den Tisch mit Spielsteinen. Sie kann dich stabilisieren oder dein Gewinnmittel sein – oder beides.

Aber die Fähigkeit, die den Ausschlag gibt, ist ihr -3. Es vernichtet alle Kreaturen mit Stärke 4 oder mehr, wodurch oft die größten Bedrohungen beseitigt werden, während das eigene Spielfeld unversehrt bleibt. Eine einzige Aktivierung kann eine aussichtslose Lage in eine stabile verwandeln.

Ich habe schon viele Spiele gesehen, in denen Elspeth hat auf einem leeren Spielbrett eine Lösung gefunden, drei Spielsteine gelegt und den Tisch langsam unter Soldat Schwärme. Auch in Engel-Builds passt sie hervorragend hinein und unterstützt Strategien, die auf dem die besten Engel-Kommandanten und dabei die gegnerischen Felder unter Kontrolle zu halten.

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17. Aura der Stille [Die beste Steuer- und Umzugsverzauberung in Weiß]

Element Details Mana-Kosten 1WW Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Steuer/Abzug

Aura der Stille macht Artefakt- und Verzauberungsdecks das Leben schwer.

Solange es sich auf dem Schlachtfeld befindet, kosten die Artefakte und Verzauberungen deiner Gegner zwei Mana mehr beim Wirken. Das bremst Manasteine, Motoren und Kombinationskomponenten von Anfang an. Plötzlich, in der zweiten Kurve Rhystic-Studie or Erdrückender Zehnten kommt viel später als geplant an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es erledigt zwei Aufgaben gleichzeitig. Aura der Stille bremst gegnerische Motoren frühzeitig aus und erweist sich später als saubere Lösung, wenn die Spielsituation dies erfordert.

Und wenn das richtige Ziel auftaucht, kannst du es opfern, um ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören. Ich habe schon viele Spiele gespielt, in denen Aura hat das Spiel mehrere Runden lang verzögert, bevor er schließlich seine Chips einlöste, um genau die Figur zu entfernen, auf die sich jemand verlassen hatte.

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18. Avacyn, Engel der Hoffnung [Bester weißer Finisher und Board-Schutz]

Element Details Mana-Kosten Die fünf W-Fragen Kartentyp Legendäres Wesen – Engel Hauptaufgabe Abschlussleiste/Kantenschutz

Avacyn, Engel der Hoffnung Das ist es, was weiße Decks ausspielen, wenn sie bereit sind, das Spielfeld unter Kontrolle zu bringen.

An 8/8 Flug, Wachsamkeit, unzerstörbarer Engel verlangt bereits eine Antwort. Das eigentliche Problem ist, was sie mit dem Rest deines Schlachtfelds anstellt. Solange Avacynbleibt da,Alle deine bleibenden Karten erhalten die Eigenschaft „Unzerstörbar“, wodurch die meisten Spielfeld-Effekte deaktiviert werden und Kämpfe für die Gegner deutlich ungünstiger werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Kreaturen verteidigen ein Feld so umfassend. Avacyn macht jede bleibende Karte, die du kontrollierst, viel schwieriger zu entfernen.

Ich habe schon viele Partien gesehen, in denen jemand die Stellung stabilisiert und die Züge ausgeführt hat Avacynund zwang die Spieler am Tisch dazu, sofort nach Verbannungs- oder Opfer-Effekten zu suchen. Das Entfernen durch „Zerstören“ spielt keine Rolle mehr, und die „Sweeper“ verlieren ihre Fähigkeit, das Spiel zurückzusetzen.

Natürlich,Avacyn zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Wenn die Tabelle jedoch keine passende Antwort parat hat, führt der Schutz deines gesamten Spielfelds bei einem Angriff mit einem 8/8-Engel in der Regel zu einem schnellen Spielende.

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19. Einsamkeit [Der beste „kostenlose“ Zauber für die Interaktion mit Weiß]

Element Details Mana-Kosten 3WW Kartentyp Kreatur – Elementarwesen Hauptaufgabe Entfernung

Einsamkeit Das ist es, was die Leute fair bleiben lässt, wenn der weiße Spieler am Ende zu sein scheint.

Mit „Evoke“ kannst du eine andere weiße Karte aus deiner Hand ins Exil schicken und BesetzungEinsamkeitfür free. Wenn sie ins Spiel kommt, wird eine Kreatur ins Exil geschickt und ihr Beherrscher erhält Lebenspunkte in Höhe ihrer Stärke. Das Ein Tausch lohnt sich fast immer wenn die entfernte Kreatur kurz davor stand, das Spiel zu dominieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Freie“ Interaktion ist unglaublich wirkungsvoll. Einsamkeit ermöglicht es weißen Karten, Kreaturen auch dann zu neutralisieren, wenn der Schutzschild nicht aktiv ist, was sie zu einem der flexibelsten Beseitigungsmittel macht, die diese Farbe seit Jahren erhalten hat.

Ich habeEinsamkeit um Kombinationskreaturen zu stoppen, tödliche Angriffe zu unterbrechen und Kommandanten im ungünstigsten Moment für ihren Befehlshaber abberufen. Die Möglichkeit, zu agieren, obwohl technisch gesehen kein Mana zur Verfügung steht, verändert die Art und Weise, wie Gegner ihre Spielzüge aufeinander abstimmen.

Und wenn man sie ganz normal ausspielt, ist sie immer noch ein massiver Körper. Blitz und Lebensverknüpfung bei einer 3/2 bedeuten, dass sie Hinterhaltangreifer, die Lebenspunkte zu stabilisieren oder auch nach der Ausführung der Beseitigung als Bedrohung bestehen zu bleiben.

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So wählst du die besten weißen Karten in MTG aus

Die besten weißen Karten auswählen in MTG läuft meist auf eine Sache hinaus: Was dein Deck bezweckt. Weiß ist unglaublich gut darin, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Die besten weißen Karten in MTG Es handelt sich dabei meist um effiziente Antworten, Verteidigungssteine oder Motoren, die im Laufe der Zeit unauffällig an Stärke gewinnen.

Das Format ist wichtiger als die Leistungsstufe

Viele der besten weißen Karten in MTG are In Commander einfach unglaublich, aber anderswo etwas umständlich. In Mehrspielerspielen haben Karten Zeit, ihren Wert zu entfalten, weshalb sich dort insbesondere Elemente wie Steuern, Spielfeld-Resets und langfristige Spielmechanismen besonders gut bewähren.

Wechselt man zu schnelleren Formaten wie Modern, ändern sich die Prioritäten schlagartig. Dort zählen Effizienz und Tempo mehr als langsamer Wert.

Bestimme die Kernstrategie deines Decks

Weiße Decks funktionieren am besten, wenn sie sich an einen Plan halten. Manche Decks setzen auf eine breite Streuung an Spielsteinen. Andere konzentrieren sich auf Lebenspunktgewinn, „Hatebears“ oder intensive Spielfeldkontrolle.

Die besten weißen Karten in MTG sind diejenigen, die diese Strategie untermauern, anstatt das Deck in drei verschiedene Richtungen zu zerren.

Verstehen, was Weiß am besten kann

Weiß gewinnt Partien, indem er das Tempo bestimmt. Sauberes Entfernen, Schutzeffekte, Steuern und Board-Wipes dort kommt die Farbe erst richtig zur Geltung.

Wenn ein weißes Deck diese Stärken voll ausspielt, ist es für die Gegner überraschend schwer, dagegen anzukommen.

Grundkarten und Synergiekarten ausgleichen

Die meisten Decks beginnen mit einigen der besten weißen Karten in MTG: zuverlässige Demontage, Schutz und vielleicht ein robustes Motorteil.

Danach bestimmen die Synergiekarten den weiteren Spielverlauf. Zu viele Standardkarten, und das Deck wirkt langweilig. Zu viel Synergie, und es funktioniert nicht mehr zuverlässig.

Einfarbig-weiße Decks gegen mehrfarbige Decks

Mono-Weiß-Decks stützen sich stark auf die besten weißen Karten in MTG um Wert zu schaffen und den Vorstand unter Kontrolle zu halten.

In mehrfarbigen Decks wird Weiß meist eher als Unterstützung eingesetzt, auf die man sich beim Entfernen, beim Schutz und zur Stabilisierung von Werkzeugen stützt.

Budget, Nachdrucke und Upgrade-Möglichkeiten

Das Schöne an den besten weißen Karten in MTGist, dassViele davon werden immer wieder neu aufgelegt.

So fällt es leichter, im Laufe der Zeit ein starkes Deck aufzubauen. Beginne mit den Standardkarten, die du in mehreren Decks verwendest, und verbessere dein Deck dann, während es sich weiterentwickelt.

Wie funktionieren weiße Karten in MTG?

Weiße Karten inMTGdrehen sich umAufbau, Steuerung und Gewährleistung eines fairen Spielablaufs. Die besten weißen Karten in MTG Sie gewinnen in der Regel nicht durch explosive Spielzüge. Stattdessen verlangsamen sie das Spiel, gehen sauber auf Bedrohungen ein und verwandeln kleine Vorteile in eine beständige Kontrolle über das Spielfeld.

Kreaturen spielen dabei eine große Rolle. Weiß baut oft auf kleine Kreaturen, Soldat Armeen und symbolische Strategien, die mit zahlenmäßiger Überlegenheit und guter Abstimmung gewinnen. Viele der besten weißen Kreaturen MTG Die Karten, auf die sich Decks stützen, sind für sich genommen nicht besonders stark, werden aber gefährlich, wenn sich das Spielfeld füllt.

Lebenspunktgewinn spielt auch in vielen weißen Decks eine wichtige Rolle. Lebenspunkte allein reichen nicht aus, um Spiele zu gewinnen, aber weiße Karten bieten oft diese Auslöser in echten Mehrwert umwandeln. Spielsteine, Marker und Kreaturen mit Skalierungseffekten können schon wenige Lebenspunkte in echten Druck verwandeln, wenn das Deck darauf ausgelegt ist.

Wenn es um Interaktion geht, sind weiße Zaubersprüche MTG Die Decks, auf die man sich verlässt, sind in der Regel präzise. Auswirkungen der Verbannung sind ein wesentlicher Bestandteil der Identität dieser Farbe. Anstatt Bedrohungen zu zerstören und sie später wiederkehren zu lassen, beseitigt Weiß sie vollständig. Spielfeld-Entferner, gezielte Verbannung und bedingte Entfernung dazu beitragen, dass weiße Decks sich erholen, selbst wenn das Spielfeld außer Kontrolle gerät.

In mehrfarbigen Decks fungiert Weiß in der Regel als stabilisierender Bestandteil des Decks. Es bietet zuverlässige Mittel zur Beseitigung, zum Schutz und zur Kontrolle, oft unterstützt durch stabile Manabasen und die die besten Dual-Lands in MTG.

Die Schwächen von Weiß liegen im Kartenziehen und im Beschleunigen, weshalb starke weiße Decks in der Regel stark auf Synergie setzen.

Zu den gängigen weißen Archetypen gehören:

Aggro (Weenie-Decks) mit Schwerpunkt auf Druck in der Anfangsphase

Lebensgewinnmechanismen, die Lebenspunkte in Spielwert umwandeln

Token-Strategien, die auf weitläufigen Schlachtfeldern basieren

Kontroll-, Stax- und Tax-Decks, die den Gegner einschränken und das Spiel verlangsamen

Mein Fazit

Die besten weißen Karten in MTG glänzen, wenn das Spiel langsamer wird und Entscheidungen an Bedeutung gewinnen. Bei Weiß geht es nicht um explosive Züge oder spektakuläre Kombos. Es gewinnt, indem es das Tempo kontrolliert, wichtige Figuren schützt und den Gegner zwingt, nach den von dir vorgegebenen Regeln zu spielen.

Wenn du ein Deck zusammenstellst und nicht weißt, wo du anfangen sollst, gehören diese Karten zu den sichersten Optionen, die du hinzufügen kannst:

Der Goldstandard für die Entfernung > Schwerter zu Pflugscharen. Ein Mana, Sofortwirkung und sauberes Verbannen machen sie zu einer der effizientesten Antworten, die je gedruckt wurden. Weiß’ stärkster Managenerator in Commander > Erdrückender Zehnten. Wenn es auch nur ein paar Runden auf dem Spielbrett bleibt, dann Schatz Der Vorteil vergrößert sich schnell. Ein echter Panikknopf > Teferis Schutz. Es rettet dein gesamtes Spielfeld, wehrt tödliche Angriffe ab und wendet oft den Lauf von Spielen, die schon völlig verloren scheinen. Eine der besten Mechanismen zum Ziehen weißer Karten > Esper Sentinel. In Multiplayer-Spielen zahlen die Gegner diese Gebühr selten lange. Ein Motor, der mehr leistet, als man vermuten würde > Grundsteuer. So hast du immer etwas zu tun und kannst deine Länder regelmäßig ausspielen, besonders an Tischen, an denen viel auf Beschleunigung gesetzt wird.

Beginnen Sie mit den besten weißen Karten in MTG die zuverlässige Beseitigung, Schutz und Wert bieten, und füge dann Synergie-Karten hinzu, die deine Strategie unterstützen. Wenn man sie bewusst einsetzt, belohnt Weiß Geduld, eine straffe Abfolge und kluges Spiel besser als fast jede andere Farbe.

Häufig gestellte Fragen