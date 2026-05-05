Die 15 besten Verzauberungen in MTG im Jahr 2026: Das perfekte Deck zusammenstellen

Die besten Verzauberungen MTG bieten fantastische Schlüsselkarten, die deine Gewinnchancen deutlich verbessern. Ganz gleich, ob du deine Kreaturen verstärken, deinen Manazuwachs beschleunigen oder deinen Gegner bestrafen möchtest – die richtige Verzauberung kann deinen Gegner schnell in die Enge treiben und dir den Sieg sichern, was sie zu einem der wichtigsten Kartentypen im Spiel macht.

WeilMTG Da es so viele Karten gibt, ist es eine gewaltige Herausforderung, alle verfügbaren Verzauberungen im Spiel durchzugehen, aber zum Glück bin ich hier, um zu helfen. In diesem Leitfaden, Wir stellen euch 15 großartige Zaubersprüche für mehrere Farben vor, von denen jeder auf seine ganz eigene Weise einen Mehrwert bietet .

Die 15 besten Verzauberungen, die MTG-Deckbauer in Betracht ziehen sollten

Auch dies ist keineswegs eine vollständige Liste aller besten Verzauberungen MTG hat; würden wir die gesamte Bibliothek unter die Lupe nehmen, kämen wir wahrscheinlich auf Dissertationsniveau. Diese 15 Karten zeichnen sich jedoch entweder durch ihre Stärke, Effizienz, Flexibilität und Einfluss auf den Deckbau, was jede einzelne von ihnen zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Deck macht.

Kommen wir ohne Umschweife zur Sache.

1. Urzas Saga [Das beste allgemeine Verzauberungsland]

Mana-Kosten N/A Kartentyp Zauberland Hauptaufgabe Artefakt-Tutor mit Kosten von 0/1, der zudem kostenloses Mana erzeugt Unterstützte Formate Modern, Legacy, Commander, Oathbreaker, Vintage (eingeschränkt)

Wie viele vonMagic: The Gatheringseine stärksten Trümpfe, Urzas SagaSeine unglaubliche Kraft verbirgt sich hinter einer unscheinbaren Fassade. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass dieses zauberhafte Land eine Menge auf eigene Faust leistet: Es bietet nicht nur erzeugt Mana, sondern bringt auch ein Artefakt mit Kosten von 0 oder 1 aus deiner Bibliothek ins Spiel… wodurch sie praktisch zu einem Ersatz für die besten Manasteine wird.

Das könnte auch Fans von Artifact-Decks gefallen Urzas Saga wegen seines selbstbeweihräuchernden Tokens, aber eigentlich, Es kommt vor allem auf die schiere Anzahl der Ziele an, die es abrufen kann. Diese Fähigkeit, in Verbindung mit der Tatsache, dass sie so allgemein gehalten ist Urzas Sagabedeutet, dass diese Karte zu den besten Verzauberungen gehört MTG die Spieler nutzen können, Punkt.

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2. Durchbruch in die Unterwelt [Beste Verzauberung zur Verdopplung von Zaubern]

Mana-Kosten 1R Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Karten aus deinem Friedhof wiederverwenden Unterstützte Formate Vintage, Commander, Eidbrecher, Historic, Brawl, Timeless, Penny

Eindringen in die UnterweltDer Grund für seinen Ruhm ist ganz einfach: Du kannst Karten aus deinem Friedhof wirken, solange du die Kosten dafür bezahlen kannst. Was gibt es Besseres, als einen der besten Spontanzauber in MTG Als Auftakt? Einfach noch mal werfen, genau das.

Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten für Eindringen in die Unterwelt, angefangen bei so einfachen Dingen wie das Zurückholen deiner Leute bis hin zum wiederholten Einsatz eines Zauberspruchs. Verstoßist einer der besten Zauber MTG die Spieler nutzen können, insbesondere dank seiner Fähigkeit, erzielt deterministische Siege direkt vom Friedhof aus.

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3. Verdopplungssaison [Beste Verzauberung zur Token-Erzeugung]

Mana-Kosten 4G Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Doppel-Spielsteine und -Marker Unterstützte Formate Alle außer Pauper

Wenn es darum geht, den Gegner mit Spielsteinen oder Markern zahlenmäßig zu übertrumpfen, kann man mit Verdopplungssaison. Für stolze 4 G, Verdopplungssaison verdoppelt alle Spielsteine oder Marker, die du ins Spiel bringst, alle Überlegungen zur Ausgewogenheit über Bord zu werfen, um das Beste zu erreichen Planeswalker oder für alle tokenabhängigen Strategien.

Bitte beachten Sie, dass zwar Verdopplungssaison ist einer der besten Zauber MTG die die Spieler nutzen werden, um sich einen überwältigenden Ressourcenvorteil zu verschaffen, Das hat ebenfalls höchste Priorität bei der Entfernung, vor allem, wenn du es zusammen mit einem mächtiger Token-Kommandant.

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4. Nekropotenz [Beste Verzauberung für Lebenspunkte-zu-Karten-Zug]

Mana-Kosten BBB Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Tauscht Leben gegen Ziehkraft im Verhältnis 1:1 Unterstützte Formate Commander, Oathbreaker, Brawl, Timeless, Vintage (eingeschränkt)

Schlicht, elegant und völlig kaputt: all dies beschreibt perfekt Nekropotenz, einer deram bestenMTGKarten was die reine Leistung angeht, und eine Karte, die ich absolut liebe. Im Grunde genommen, Du kannst X Lebenspunkte opfern, um X Karten zu ziehen, was diesen Zauber zu einem der besten macht MTG die Spieler nutzen können, Punkt.

Nekropotenzist der Inbegriff von Blacks Philosophie, mit allen Mitteln zu gewinnen. Es spielt keine Rolle, ob man die Partie mit nur einem Lebenspunkt gewinnt, wenn man 19 davon damit verbracht hat, spielentscheidende Karten zu ziehen, wie zum Beispiel die besten farblosen Karten in MTG. Wenn man bedenkt, wie viel Kartenvorteil sie einem verschafft, sobald man sie einmal ausprobiert hat Nekropotenz, dann wirst du nie wieder etwas anderes wollen.

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5. Rhystic Study [Beste blaue Verzauberung für die frühe Spielphase]

Mana-Kosten 2U Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Passives Ziehen einer Karte, das den Gegner zusätzlich verlangsamen kann Unterstützte Formate Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher, Historic, Brawl, Timeless, Pauper

Rhystic-Studieist eine sehr verbreitete Karte im am bestenKommandantDecks, und, na ja, eigentlich jedes Deck, das Blau spielen kann. Sein Effekt ist einfach, aber wirkungsvoll: Jeder Zauber, den dein Gegner wirkt, kostet entweder 1 mehr, oder sie lassen dich eine Karte ziehen. Das ist alles, was sie bewirkt, und doch ist sie eine der besten Verzauberungen MTG die Spieler in ihre Decks aufnehmen können.

Aufgrund seines Wortlauts, Rhystic-StudieDie Stärke von … wird in Commander massiv verstärkt da jeder Gegner damit zu kämpfen haben wird. In Verbindung mit dem geringen farbigen Manabedarf (nur U) ist davon auszugehen, dass diese Karte häufig auftauchen wird, ganz gleich, ob man gegen den mächtiger VampirKommandeure or mächtiger EngelKommandeure.

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6. Erstickender Zehnter [Bester Zauber zur Erzeugung von weißem Mana]

Mana-Kosten 3W Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Passive Managenerierung, bestraft das Ziehen von Karten durch den Gegner Unterstützte Formate Pionier, Modern, Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher, Historic, Brawl, Timeless, Penny

Viele der besten Verzauberungen MTG beschäftigt sich in der Regel mit der Erzeugung von Mana. Auf der anderen Seite haben wir Erdrückender Zehnten, eine mächtige Karte, die bietet dem Zaubernden eine explosive Managenerierung und bestraft Gegner dafür, dass sie Karten ziehen. Dein Gegner zahlt 2, wenn er eine Karte zieht, oder du erhältst ein Artefakt, das du für 1 Mana beliebiger Farbe opfern kannst.

Abgesehen von dieser lächerlichen Managenerierung sollte man bedenken, dass Erdrückender Zehnten ist zudem hervorragend darin, Gegner in Schach zu halten. Zusätzliche Kosten von 2 für jeden Zauberspruch (falls der Gegner dir den Spielstein nicht geben möchte) stellen für jeden Spieler ein erhebliches Hindernis dar. Achte einfach darauf, dass du diese Karte in einem schönMTG Hülle, denn das wird deinem Gegner jede Menge Probleme bereiten.

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7. Mystische Remora [Beste Verzauberung zum Ziehen und Verhindern]

Mana-Kosten U hat kumulative Unterhaltskosten von 1 Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Eine Karte ziehen für jede Nicht-Kreatur, die dein Gegner ausspielt Unterstützte Formate Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher, Historic, Brawl, Timeless, Pauper

Viele der besten Verzauberungen MTG sind für die Spieler, wenig überraschend, die Blauen. Mystische Remoraist eine weitere dieser Karten. Diese Verzauberung hat ein einfacher, aber wirkungsvoller Effekt: Jeder Nicht-Kreatur-Zauber, den ein Gegner wirkt, kostet 4 zusätzliche Kosten, oder du ziehst eine Karte.

Im frühen Spielverlauf verschafft dir das einen frühen Vorteil; im späten Spielverlauf schränkt es die Kombinationsmöglichkeiten deines Gegners erheblich ein. So oder so, Mystische Remoraist ein leistungsstarkes Tool zum Abrufen und Verweigern von Zugriffen – und das alles zum äußerst günstigen Preis von U.

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8. Waldbibliothek [Beste grüne Wahrsagungsverzauberung]

Mana-Kosten 1G Kartentyp Zauber Hauptaufgabe 3 Mal pro Zug blicken, optional zusätzlich eine Karte ziehen Unterstützte Formate Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher

Die meisten der besten Verzauberungen MTG hat seinen Spielern zu bieten, sind Blau, aber Grün wird das nicht einfach so hinnehmen. Auch wenn es kein kostenloses Ziehen einer Karte ist, Bibliothekermöglicht es dir praktisch, während deiner Ziehphase 3 Karten zu durchschauen. Mit diesem Zauber gräbst du tief und holst dir wichtige Kombinationsteile, wie die besten mythischen Raritäten in MTG die du in deinem Kartenspiel versteckt hast.

Als Bonus,Du kannst dich entscheiden, die beiden zusätzlich gezogenen Karten zu behalten, wobei dir jeweils 4 Lebenspunkte abgezogen werden. Es ist nicht so effektiv wie beispielsweise Nekropotenz, aber das kann besonders wirkungsvoll sein, wenn du eine Möglichkeit hast, Lebenspunkte wiederherzustellen.

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9. Blutmond [Beste Verzauberung zur Bekämpfung von Nicht-Standardländern]

Mana-Kosten 2R Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Deaktiviert alle Nicht-Standardländer Unterstützte Formate Modern, Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher, Brawl, Timeless

Die stärksten Dual-Länder in MTG Macht dir das zu schaffen? Dann zeig’s ihnen! Blutmond, möglicherweiseder stärkste Zauber zur Manaverweigerung im Spiel. Die Wirkung ist trügerisch einfach: Alle Nicht-Standardländer sind nun gewöhnliche Berge. Das bedeutet, dass nicht einmal die mächtigen Urzas Sagaist sicher.

Auch wenn es sicherlich kein Allheilmittel gegen jedes Deck ist, gehört es dennoch zu den besten Verzauberungen MTG besitzt, wenn es darum geht, gierige Strategien mit Nicht-Standardländern auszuschalten. Blutmondkann auch ganz allein mehrfarbige Decks ausschalten die darauf angewiesen sind, dass Nicht-Grundländer das benötigte Mana bei Bedarf erzeugen – das ist also auch praktisch.

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10. Das Überleben des Stärkeren [Beste Kreaturen-Tutor-Verzauberung]

Mana-Kosten 1G Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Einzigartiger Nachhilfeunterricht Unterstützte Formate Vintage, Commander, Eidbrecher

Grüne Strategien setzen meist auf eine Reihe mächtiger Monster, und daher ist die mächtigste Verzauberung MTG Es überrascht nicht, dass das Angebot dieser Farbe vor allem auf Kreaturen ausgerichtet ist. Das Überleben des Stärkeren ist dieser Zauber, und sein Effekt ermöglicht es dir, nimm eine beliebige Kreatur aus deinem Deck auf deine Hand, für G und durch das Abwerfen einer Kreatur.

Das bedeutet, dass du im Grunde eine kostengünstige Möglichkeit hast, eine Kreatur auszuwählen, die auf jede deiner Kreaturen anwendbar ist, egal ob es sich um kleine Schwächlinge oder um fantastische, mächtige Monster aus dem am bestenMTG Sammler-Booster-Boxen, das heißt, du hast unübertroffene Beständigkeit, wenn es um Strategien mit Kreaturen geht.

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11. Miraris Nachhall [Beste Verzauberung zur Verdopplung des Manas]

Mana-Kosten 3GW Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Verdoppelt den Manazuwachs und gewährt allen deinen Kreaturen +1/+1 Unterstützte Formate Vintage, Commander, Eidbrecher

Es gibt viele Möglichkeiten, Mana zu erzeugen in MTG, aber die Verdopplung des Manazuwachses ist immer ein Effekt, der das Spiel entscheiden kann. Miraris Nachhallmacht genau das: Jedes Mal, wenn du ein Mana-Land tappst (egal, ob es sich um ein Standardland oder eines der besten Länder in MTG), Außerdem erhältst du 1 Mana jeder erzeugten Art. Ach ja, und außerdem bekommen alle deine Kreaturen +1/+1, das ist also ganz nett.

Aufgrund seiner unglaublichen Wirkung, Miraris Nachhallist noch besser, wenn man sich darauf vorbereiten kann.Selbst ein einfachesSonnenringkann dir helfen, diesen mächtigen Zauber viel schneller zu entfesseln.

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12. Aura-Splitter [Beste Verzauberung gegen Artefakte]

Mana-Kosten 1GW Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Ermöglicht dir die einfache Zerstörung von Artefakten und Verzauberungen Unterstützte Formate Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher

Machen Sie keinen Fehler: Während Sie hier draußen auf der Suche nach dem besten Zauber sind MTG für dein spezielles Deck hat, werden andere Spieler dasselbe tun. Zum Glück gilt: Wenn du Grün und Weiß spielst, Aura-SplitterLässt alle deine Kreaturen ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören, wenn sie ins Spiel kommen – für nur 1GW. Einfach, aber unglaublich wirkungsvoll.

Ich glaube nicht, dass ich extra betonen muss, wie wirkungsvoll Aura-Splitterist, zumal alle Verzauberungen auf dieser Liste (und darüber hinaus) ziemlich fiese Effekte mit sich bringen. Aber als netter Nebeneffekt bedeutet der beim Beschwören ausgelöste Pop-Effekt, dass Aura-Splitter bedeutet das sicheres Verderben für jedes Artefakt-Kreaturen-Deck.

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13. Tote beleben [Beste Wiederbelebungsverzauberung]

Mana-Kosten 1B Kartentyp Aura verzaubern (Kreatur auf einem Friedhof) Hauptaufgabe Günstige Wiederbelebung; kann große Monster austricksen Unterstützte Formate Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher

Die meisten Karten, mit denen man Monster ins Spiel bringen kann, sind in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden. Nicht so bei Die Toten zum Leben erwecken, das heißt,Zweifellos der effizienteste Wiederbelebungszauber im Spiel. Wenn diese Karte Wenn sie ins Spiel kommt, belebst du eine Kreatur aus einem der beiden Friedhöfe wieder, nimmst sie unter deine Kontrolle und verpasst ihr eine massive Schwächung von (jetzt kommt’s) -1/0.

Das Entscheidende daran ist, dass Die Toten zum Leben erweckenist kostenlos, abgesehen von der 1B, die man aufwenden muss, um sie ins Spiel zu bringen. Das bedeutet, dass Die Toten zum Leben erweckenkann wichtige Kombinationskarten wiederbeleben, dem Gegner Monster stehlen und hochkostige Monster schon sehr früh im Spiel ausspielen. Kein Wunder, dass es eine der besten Verzauberungen ist MTG für schwarze Decks hat.

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14. Grave Pact [Beste Verzauberung für Kreaturenopfer]

Mana-Kosten Ein-Bluff-Einsatz Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Massenhafte Beseitigung von Kreaturen Unterstützte Formate Modern, Legacy, Vintage, Commander, Eidbrecher, Historic, Brawl, Timeless, Penny

Schwarz’ ganze „Dinge für Macht opfern“-Masche ist schon ziemlich cool, aber mit Grave Pact, waszwingt deinen Gegner im Grunde dazu, dasselbe Spiel zu spielen wie du. Dieser gnadenlose Kontrollzauber bewirkt, dass dein Gegner jedes Mal, wenn eine deiner Kreaturen stirbt, ebenfalls eine Kreatur opfern muss.

Selbst das mickrigste Wesen wird zu einer schrecklichen Bedrohung, wenn Grave Pact betritt das Spielfeld. Der 1:1-Tausch ist für praktisch jedes schwarze Deck fantastisch (vor allem, wenn man eine davon in eines der MTG’s tollKommandantVorab-Einstellungen), entfaltet aber erst dann sein volles Potenzial, wenn man sie mit vielen kleinen Kreaturen und Spielsteinen kombiniert und Möglichkeiten nutzt, diese zu opfern, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

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15. Allwissenheit [Beste Verzauberung für das Spielende]

Mana-Kosten Die sieben U’s Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Macht Manakosten optional Unterstützte Formate Alle außer Pauper und Penny

Magic: The Gathering wird maßgeblich durch seine Manawirtschaft bestimmt. Man kann pro Zug nur ein Land ausspielen, weshalb viele Decks Ramp-Karten einsetzen müssen, um ihren Manezufluss zu erhöhen. Allwissenheit, dem ist das alles hingegen völlig egal. Wenn Allwissenheitist im Spiel, kannst du eine beliebige Karte aus deiner Hand ausspielen, ohne Rücksicht auf ihre Manakosten. Es ist genauso kaputt, wie es klingt.

Ein solcher, das Spiel grundlegend verändernder Effekt hat natürlich seinen Preis, und so die meistenAllwissenheitDie Decks zielen darauf ab, die Karte so früh wie möglich ins Spiel zu bringen. Dies lässt sich (wie üblich) durch „Ramp“ erreichen, doch in neueren Decks wird sie mit Karten wie Kona, das Rettungs-Beastie. Sobald es jedoch auf dem Spielfeld ist, Allwissenheithat nicht das Problem, dass ihm für einen Folgezug das Mana fehlt.

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Wie funktionieren Verzauberungen in MTG?

Zauber in Magic: The Gathering nehmen eine besondere Nische ein. Obwohl es sich ebenfalls um Zaubersprüche handelt, unterscheiden sich Verzauberungen vom „Fire-and-Forget“-Charakter von Hexereien oder der Reaktionsfähigkeit von Spontanzaubern. Stattdessen sind Verzauberungen eine ständige Präsenz auf dem Schlachtfeld, die so lange anhaltende Effekte entfaltet, wie sie bestehen bleibt.

Das bedeutet, dass die besten Verzauberungen MTG sind um Längen stärker als Zaubersprüche oder Spontanzauber, da sie ihre Wirkung so lange entfalten, wie sie auf dem Spielfeld bleiben. Leider, Das macht sie zudem zu bevorzugten Zielen für Angriffe: Wenn man einen Zauber auflöst, verflüchtigen sich dessen Effekte.

Auch wenn das vielleicht nicht gerade Vertrauen weckt, sollte man bedenken, dass Zauber sind stark genug, um das Spieltempo, die Entscheidungsfindung und den Deckbau zu beeinflussen. Um ein Beispiel aus der obigen Liste zu nehmen, ein Rhystic-Studiebedeutet, dass du entweder mehr Karten ziehst oder dass dein Gegner ständig 1 Mana weniger hat.

Diese Stärke kommt im Commander-Format noch stärker zur Geltung, da Je mehr Spieler auf dem Feld stehen, desto größer ist die Reichweite deiner Effekte.

Bevor du eine Verzauberung in dein Deck aufnimmst, solltest du folgende Eigenschaften beachten:

Sie sind langsam. Viele Verzauberungen bewirken in dem Zug, in dem sie gespielt werden, noch nichts und werden mit der Geschwindigkeit einer Hexerei aktiviert. Selbst die besten Verzauberungen in MTG es dauert eine Weile, bis die Verbindung hergestellt ist.

Viele Verzauberungen bewirken in dem Zug, in dem sie gespielt werden, noch nichts und werden mit der Geschwindigkeit einer Hexerei aktiviert. Selbst die besten Verzauberungen in MTG es dauert eine Weile, bis die Verbindung hergestellt ist. Sie sind mit hohen Manakosten verbunden. Wenn man eine Verzauberung ausspielt (vor allem, wenn man die Spielkurve einhält), verzichtet man in der Regel darauf, in diesem Zug weitere Zaubersprüche zu wirken.

Wenn man eine Verzauberung ausspielt (vor allem, wenn man die Spielkurve einhält), verzichtet man in der Regel darauf, in diesem Zug weitere Zaubersprüche zu wirken. Sie handeln proaktiv, nicht reaktiv. Verzauberungen werden in der Regel in der Offensive eingesetzt. Selbst defensive Verzauberungen schränken den Gegner aggressiv ein oder bestrafen ihn für bestimmte Aktionen.

Verzauberungen werden in der Regel in der Offensive eingesetzt. Selbst defensive Verzauberungen schränken den Gegner aggressiv ein oder bestrafen ihn für bestimmte Aktionen. Das sind große Ziele. Clevere Spieler werden es sich zur Priorität machen, deine stärksten Verzauberungen zu zerstören, bevor du wirklich viel davon profitieren kannst.

Mein Gesamtfazit zu den besten Verzauberungen in MTG

Trotz all dieser Überlegungen, die besten Verzauberungen MTG die in ihrer riesigen Bibliothek enthalten sind, sind zu 100 % empfehlenswert wegen ihrer schieren Kraft und ihrer Fähigkeit, deine Spielstrategie zu beflügeln. Ganz gleich, ob du vorhast, das Spielfeld zu überfluten, Zaubersprüche zu schleudern oder dich in die Verteidigung zurückzuziehen – für all das gibt es großartige Verzauberungen.

Denk einfach daran: Es gibt keine perfekte Karte, die für sich allein betrachtet wird, und trotz der Stärke der besten Verzauberungen MTG Denk immer daran, das Spiel zu testen.

Häufig gestellte Fragen