Die besten schwarzen Karten in MTG für 2026: Beherrsche das Spielfeld, kontrolliere den Friedhof

Die besten schwarzen Karten in MTG gewinnen nicht auf faire Weise – sie gewinnen, indem sie Ressourcen tauschen und jeden letzten Rest Wert aus dem Friedhof herausholen. Schwarz eliminiert das Wesentliche, zerlegt die Hände und bereitet genau das vor, was es braucht, wenn die Partie spannender wird.

Leben ist hier nur eine weitere Ressource. Man setzt es für Karten, Wiederbelebung oder reines Tempo ein. In den richtigen Händen wird dieser Tausch zu einer unausweichlichen Tatsache.

Im Folgenden befasse ich mich mit den schwarzen Zaubersprüchen und Standardkarten, die in Commander und anderen nicht rotierenden Formaten das Spielfeld kontrollieren, die Offensive antreiben und Spiele entscheiden.

Die besten schwarzen Karten in MTG: Meine 15 Favoriten, die Spiele in Grund und Boden spielen

Die besten Black Cards in MTG sind diejenigen, die man immer gerne malt. Diese 15 Tipps umfassen einige der top MTG Karten für Beseitigung, Rekursion und pure Effizienz – die Art von Zaubersprüchen, die den Spielverlauf im Handumdrehen entscheiden, sobald sie gewirkt sind.

1. Dämonischer Tutor [Der kultigste Tutor, der je gedruckt wurde]

Element Details Mana-Kosten 1B Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Tutor

Dämonischer Lehrer ist die sauberste Zwei-Mana-Antwort auf die Frage „Was brauche ich gerade?“ Es findet alles. Kombinationskarte, Spielfeldbereinigung, Landauslegung, Finisher – keine Lebenspunktzahlung, keine Verzögerung, keine Hürden. Es ist eine der Die wichtigsten Klassiker von Commander aus gutem Grund.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedes Mal, wenn ich diese Karte gespielt habe, hat sich das Spiel verändert. Fehlt dir eine Beseitigungskarte? Problem gelöst. Brauchst du eine Gewinnbedingung? Gefunden. Sie gleicht Schwankungen auf eine Weise aus, wie es nur wenige schwarze Zaubersprüche tun MTG die je gedruckt wurden. Genau diese Effizienz ist der Grund, warum sie nach wie vor zu den besten schwarzen Karten in MTG.

Die Zauberer lernten schnell. Moderne Tutoren sind teurer, bringen Einschränkungen mit sich oder lassen dich eine Runde warten. Dämonischer Lehrer tut es nicht. Es holt einfach die Karte und überlässt dir den Rest. Bis heute ist es einer meiner liebsten schwarzen Zaubersprüche in MTG.

★ Der kultigste Nachhilfelehrer, der je gedruckt wurde Dämonischer Lehrer Besuchen Sie TCGplayer

2. Vampirischer Tutor [Tutor mit Sofort-Geschwindigkeit für ein Mana]

Element Details Mana-Kosten B Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Sofort-Nachhilfelehrer

Vampirischer Tutor So sieht Effizienz bei schwarzen Zaubersprüchen aus MTG. 1 Mana, Sofort, eine beliebige Karte. Du verlierst zwei Lebenspunkte, legst die Karte obenauf und ziehst in deinem Zug genau die Karte, die du brauchst. In Singleton-Formaten ist genau diese Präzision der Grund, warum man sie spielt, egal was passiert MTG Farbkombinationen die du trägst (solange sie Schwarz enthält).

Warum wir uns dafür entschieden haben „End Step Tutor“ in deinem Zug ist brutal. Du bleibst ungetappt, reagierst bei Bedarf und gehst dann in deinen Zieh-Schritt über, wobei du die Antwort bereits auf der Hand hast. Die Karte wird dir nicht sofort ausgehändigt, wie Dämonischer Lehrer, aber oft verstärkt gerade der Zeitpunkt diese Wirkung noch.

It wird durch die Kontrolle über das Oberdeck noch stärker. Senseis Wirbel ermöglicht es dir, die gezogene Karte sofort zu ziehen, während Nekropotenz verwandelt diese Präzision in pure Unausweichlichkeit. Diese Synergie ist ein wichtiger Grund dafür, dass dies nach wie vor eine der besten schwarzen Karten in MTG für Decks, die auf einer präzisen Spielreihenfolge und Ressourcenkontrolle basieren.

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3. Nekropotenz [Die stärkste Kartenvorteilsmaschine in Schwarz]

Element Details Mana-Kosten BBB Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Kartenvorteil-Mechanik

Nekropotenz ersetzt deinen Ziehschritt und ermöglicht es dir, eine Fähigkeit auslösendassEs lohnt sich, Karten für deinen Endschritt beiseitezulegen. Dieser Austausch verwandelt Lebenspunkte in pure Geschwindigkeit. In Decks, die sich stabilisieren oder Lebenspunkte zurückgewinnen können, wird dies zu einem der effizientesten Motoren, die je unter den schwarzen Karten von MTG gedruckt wurden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Löst man dieses Problem frühzeitig, verändert sich der Spielverlauf. Man hört auf, auf das Top-Deck zu setzen, und beginnt zu planen. Fünf zusätzliche Karten sind normal. Zehn sind keine Seltenheit. Combo-Decks erzielen schneller Siege, und Grind-Decks überwältigen ihre Gegner durch schiere Kartenmenge.

Nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG belohnen eine solche disziplinierte Abfolge. Das erfordert eine sorgfältige Lebensplanung, aber wenn man alles richtig darauf abstimmt, Nekropotenz macht das, was Black am besten kann: Risiken in Kontrolle umwandeln.

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4. Yawgmoths Wille [Der Friedhof als Karte aus zweiter Hand]

Element Details Mana-Kosten 2B Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Friedhofsrekursion/Kombination

Yawgmoths Willebietet dirEin Zug, um alles auf deinem Friedhof zu wirken. Länder, Rituale, Mentoren, Ziehzauber – alle werden wieder aktiv und dann ins Exil geschickt. Ja, du kannst Länder erneut ausspielen und ihre Mana-Fähigkeitenwieder.Yawgmoths Wille ist eine kontrollierte Explosion, die dir hilft, in einem Zug davonzustürmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Karte ist kein Grind. Sie gehört zu den MTG Schwarze Karten, die das Spiel einfach beenden. Du reihst Rituale aneinander, spielst Suchzauber erneut aus, baust deine Ressourcen wieder auf und verwandelst diesen Sturm aus Zaubersprüchen in einen Sieg, bevor irgendjemand seine Karten wieder enttappen kann.

Nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG „Erzeugen“ macht diese Karte so explosiv. Sie erfordert Vorbereitung und das richtige Timing, aber wenn man sie mit einem gut gefüllten Friedhof ausspielt, hofft man nicht darauf, die Lage zu stabilisieren – man macht den Sack zu.

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5. Gedankenraub [Der Goldstandard der Handstörung]

Element Details Mana-Kosten B Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Handstörung

Gedankenlesen ist die eleganteste Form der proaktiven Interaktion, die Schwarz zu bieten hat. Ein Mana, vollständige Informationen über die Hand und die Fähigkeit, Entferne eine beliebige Karte, die kein Land ist bevor sie überhaupt auf den Stapel kommt. Genau diese Art von Schutz braucht man in Decks, die von der Die besten Zombie-Kommandanten oder zähkämpfende schwarze Panzer, bei denen der Motor erst richtig in Fahrt kommen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Karte beeinflusst den Verlauf der nächsten paar Züge. Du beseitigst zwar eine Bedrohung, aber du bekommst auch Einblick in den gesamten Plan des Gegners. Dank dieser Informationen kannst du deine Züge richtig abstimmen, die richtigen Antworten bereithalten oder sicher handeln, ohne in eine Katastrophe zu geraten.

The Zwei Leben sind vernachlässigbar. Dies gegen Gewissheit einzutauschen, ist genau die Art von Tauschgeschäft, die ich suche, und nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG so früh einen so großen Hebeleffekt erzielen.

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6. Dunkles Ritual [Explosive Manabeschleunigung]

Element Details Mana-Kosten B Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Mana-Ausbruch

Dunkles Ritual ist das beste Beispiel für Geschwindigkeit statt Handelsstabilität. Aus einem Mana werden sofort drei, wodurch du mehrere Züge im Voraus planen kannst. Das ist genau die Art von Beschleunigung, die aggressive Decks und Decks, die um die besten Vampir-Kommandanten herum aufgebaut sind, nutzen, um ihre Motoren ins Spiel zu bringen oder Druck auszuüben, bevor der Tisch dazu bereit ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Jahr alt werdenRitual Wenn man daraus eine Drei-Mana-Karte macht, verändert das das gesamte Spieltempo. Ob es nun eine frühe Nekropotenz, eine schnelle Kombinationsaufstellung oder begraben into Wiederbeleben, dass dieser Mana-Anstieg die Gegner zwingt, sofort zu reagieren. Viele Spieler vergleichen diese Geschwindigkeitsschübe damit, wie Die häufigsten roten KartenMTG durch schnelles Mana und aggressive Rituale für einen ähnlichen Schwung in der Anfangsphase sorgen.

Obwohl eine der besten schwarzen Karten in MTG, Dunkles Ritual schafft keinen langfristigen Vorteil. Es verkürzt die Spielzeit. In Combo- und Storm-Decks ist dieser einzelne Burst oft der Zug, in dem sich alles entscheidet.

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7. Giftige Flut [Der beste skalierbare Board-Wipe in Schwarz]

Element Details Mana-Kosten 2B Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Skalierbare Kehrmaschine

Giftige Flutergibt Schwarzpräzise Kontrolle über das Spielfeld. Für drei Mana entscheidest du, wie viel Lebenspunkte du abziehen möchtest, und verkleinerst jede Kreatur entsprechend. Diese Flexibilität macht sie zu einer der zuverlässigsten MTG Schwarze Karten, um überfüllte Spielfelder aufzuräumen, insbesondere gegen Decks mit beliebten Token-Kommandanten.

Die explosiven Strategien hinter dem die besten Token-Kommandanten MTG Was dieses skalierbare Kehrfahrzeug alles zu bieten hat, wird dir schnell zeigen, warum der Einsatz dieses Fahrzeugs für das Überleben unerlässlich ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Manche Karten zerstören alles. Diese hier setzt das Spielfeld zurück. Unzerstörbarkeit oder Schutz spielen keine Rolle. Auch beeindruckende Werte zählen nichts. Wenn du bereit bist, Lebenspunkte zu opfern, stirbt alles.

Nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG sowohl mit frühen Schwarmkarten als auch mit Monstern im späten Spielverlauf so sauber umzugehen. Es belohnt ein gut organisiertes Leben und das richtige Timing, und sie ist selten eine nutzlose Karte, wenn Kreaturen das Spielfeld beherrschen.

★ Das beste skalierbare Board-Wipe in Schwarz Giftige Flut Besuchen Sie TCGplayer

8. Sheoldred, die Apokalypse [Kartenziehen bestrafen mit absoluter Kontrolle]

Element Details Mana-Kosten 2BB Kartentyp Legendäre Kreatur – Phyrexianischer Prätor Hauptaufgabe Kartenzieh-Bestrafer/Finisher

Sheoldred verwandelt jeden Ziehschritt in Druck. Gegner verlieren für jede Karte, die sie ziehen, Lebenspunkte, während du für deine Lebenspunkte erhältst. Diese ausgelöste Fähigkeit Das summiert sich schnell, besonders gegen Decks, die auf zusätzliche Kartenzüge setzen. Zwei schwarze Punkte sind bei so vielen kein Problem tolle Doppelländer herumrennen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sie muss nicht angreifen, um das Spiel an sich zu reißen. Spiel sie zum richtigen Zeitpunkt aus, und plötzlich wird jeder Cantrip, jedes „Wheel“ und jede Spielzug-Komponente zum Problem. Währenddessen steigt dein Lebenspunktestand in unerreichbare Höhen.

Zu den jüngstenMTG Schwarze Karten – nur wenige Spiele enden so klar, ohne dass es zum Kampf kommt. Sheoldred stabilisiert, bestraft Gier und zwingt zu sofortigen Antworten – und genau das tun die besten schwarzen Kreaturen MTG das, was die Spieler erwarten.

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9. Ork-Bogenschützen [Der ultimative Bestrafer beim Kartenziehen]

Element Details Mana-Kosten 1B Kartentyp Kreatur – Ork-Bogenschütze Hauptaufgabe Punisher ziehen/Brettkontrolle

Ork-Bogenschützen bestraft das zusätzliche Ziehen mit sofortigem Schaden und Präsenz auf dem Spielfeld. Jedes Mal, wenn ein Gegner außerhalb seines normalen Ziehschritts eine Karte zieht, fügst du einem beliebigen Ziel Schaden zu und vergrößerst ein Ork-Armee. In einem Format voller Cantrips, Räder und Wertgeneratoren macht ihn das zu einem der disruptivsten MTG Schwarze Karten, gedruckt in den vergangenen Jahren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für mich ist es vor allem der Blitz, der den Ausschlag gibt. Man wartet auf den großen Ziehzauber, spielt ihn mitten in der Abwicklung aus und lässt die ausgelösten Effekte sich stapeln. Plötzlich verschwinden kleine Kreaturen, Planeswalker verlieren Loyalitätspunkte und die Lebenspunkte sinken.

Zu den modernen schwarzen Zaubersprüchen in MTG… nur wenige Karten beeinflussen das Spieltempo für zwei Mana so effizient. Sie bestraft Gier, passt sich den Ziehgewohnheiten des Tisches anund erobert sich schnell einen Platz unter den besten schwarzen Kreaturen MTG auf die sich die Spieler verlassen, um proaktiv die Kontrolle zu behalten.

★ Der ultimative Kartenzieh-Bestrafer Ork-Bogenschützen Besuchen Sie TCGplayer

10. Yawgmoth, Arzt von Thran [Opfermechanik, Beseitigung & Kartenziehen]

Element Details Mana-Kosten 2BB Kartentyp Legendäres Wesen – Menschlicher Kleriker Hauptaufgabe Opfer-Engine/Kartenvorteil

Yawgmoth, Arzt von Thran verwandelt Kreaturen in Karten, Beseitigung und Kombinationsmaterial. Für ein Leben und ein Opfer ziehst du eine Karte und legst einen -1/-1-Marker an eine beliebige Stelle. Schon diese Interaktion allein verändert das Spielfeld grundlegend, doch die wahre Stärke liegt darin, wie sie sich mit „Aristokrat“-Karten und unsterblichen Kreaturen kombinieren lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Yawgmoth spielt nicht fair. Er ist Opferkarte, Beseitigungsmechanismus und Ziehzauber in einem. Bei Kreaturen mit Unsterblichkeit hebt der -1/-1-Marker den +1/+1-Marker bei der Rückkehr auf, wodurch sich wiederholbare Schleifen entstehen. Füge Karten wie Agathas Seelenkessel or Grist, die Hungersnot, und diese Schleifen verwandeln sich in tödliche Maschinen.

Unter den modernenMTG Schwarze Karten – nur wenige Kreaturen bieten so viel Wert, ohne anzugreifen. In Decks mit vielen Spielsteinen, Jeder wird zu einer Ressource. Bei Kombinationszaubern bringt dich jedes Opfer einem sicheren Sieg näher. Diese Flexibilität ist der Grund, warum er nach wie vor zu den besten schwarzen Kreaturen zählt MTG Spieler entwickeln ihre Decks in Commander und darüber hinaus.

★ Opfer-Engine, Beseitigung & Kartenziehen Yawgmoth, Arzt von Thran Besuchen Sie TCGplayer

11. Griselbrand [Absurder Kartenziehvorgang auf einem legendären Körper]

Element Details Mana-Kosten Vier Gleiche Kartentyp Legendäres Wesen – Dämon Hauptaufgabe Card Draw/Reanimation Finisher

Griselbrand verwandelt das Leben in pure Geschwindigkeit in einem Augenblick. Sieben Lebenspunkte zahlen, sieben Karten ziehen – und dank Lebensverknüpfung ist dieser Tausch in dem Moment nachhaltig, in dem die Verbindung hergestellt wird. In Reanimations-Deckvarianten bedeutet eine frühe Auflösung dieser Karte in der Regel, dass man sofort 7 bis 14 Karten zieht und alle schwarzen Zaubersprüche zusammenstellt, die MTG Du musst das Spiel schließen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wiederbelebe sie, aktiviere den Zauberspruch einmal, und schon bist du im Vorteil. Aktiviere ihn zweimal, und das Spiel ist wahrscheinlich vorbei. Diese Flut an Karten sorgt für Schutz, Suchzauber, schnelles Mana oder einen weiteren Wiederbelebungszauber, um die Kette am Laufen zu halten.

Während Schwarz darauf spezialisiert ist, Leben gegen Karten einzutauschen, dominiert Blau den Stapel mit Gegenzaubern und klassischen Ziehzaubern. Spieler versuchen oft, erstklassige Blue Cards in MTG um die perfekte Schutzhülle für diese gewaltigen, legendären Bedrohungen zu finden.

Few MTG Schwarze Karten sorgen bei ihrer Auslösung für so viel Schwung. Ihre Verbote und Einschränkungen in den verschiedenen Formaten sind keine historische Kuriosität – sie spiegeln wider, wie schnell sie einen gut gefüllten Friedhof in eine unausweichliche Situation verwandeln. Zu den besten schwarzen Kreaturen MTG hat für Friedhofsdecks entwickelt, Griselbrand bleibt der Goldstandard.

★ Absurdes Kartenziehen auf einem legendären Körper Griselbrand Besuchen Sie TCGplayer

12. Ad Nauseam [Kombination zum Spielende]

Element Details Mana-Kosten 3BB Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Kombi-Motor

bis du es nicht mehr sehen kannst tauscht das Leben gegen direkten Zugriff in Echtzeit. Man deckt die Karten nacheinander auf und macht so lange weiter, bis man aufhört, was bedeutet, dass Decks mit niedriger Manakurve einen Großteil ihres Decks gefahrlos aufdecken können. In optimierten Decks ist dies eine der explosivsten MTG alle jemals gedruckten schwarzen Karten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Letzter Schrittbis du es nicht mehr sehen kannst Wenn du in deinem Zug oft an die Reihe kommst, bedeutet das meist, dass das Spiel nicht mehr lange dauert. Mit dem richtigen Deckbau ziehst du genug schnelles Mana, Suchkarten und Schutz, um sofort einen sicheren Sieg zu erzielen.

Nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG belohnen eine disziplinierte Deckaufstellung so deutlich. Wenn deine Kurve straff ist und du deine Lebenspunkte gut im Griff hast, bis du es nicht mehr sehen kannst bietet dir in diesem Zug einen enormen Vorteil.

★ Aktivierung der spielentscheidenden Combo bis du es nicht mehr sehen kannst Besuchen Sie TCGplayer

13. Verdammnis [Vollständiges und bedingungsloses Löschen des Boards]

Element Details Mana-Kosten 2BB Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Brettsteuerung/Sweeper

Verdammnis is Schwarz’ saubere Antwort auf Spielfelder mit vielen Kreaturen. Vier Mana, alle Kreaturen vernichten, keine Skalierung, keine Lebenspunktzahlung und keine Verhandlung. Unter MTG Schwarze Karten – sie gehören nach wie vor zu den zuverlässigsten „Reset“-Möglichkeiten, wenn die Anzahl der Kreaturen außer Kontrolle gerät.

Warum wir uns dafür entschieden haben Manchmal hat man keine Lust auf Mathe. Man will sich nicht für X entscheiden. Man will einfach nur, dass alles weg ist. Verdammnis Das gelingt effizient und im richtigen Zeitpunkt, was in Formaten wichtig ist, in denen ein „Wipe“ im vierten Zug das Spiel stabilisiert.

Im Gegensatz zu auf Widerstandskraft basierenden Sweepern erfordert es weder Lebenspunkte noch Spekulationen. Nur wenige schwarze Zaubersprüche in MTG dieses Niveau bieten Uneingeschränkte Steuerung in einer einzigen Karte. In Kontroll-Decks auf Schwarz-Basis verschafft dir diese Zuverlässigkeit die Zeit, die deine Motoren brauchen. Räume das Spielfeld auf, enttappe und verschaffe dir einen Vorsprung.

★ Sauberer und bedingungsloser Board-Wipe Verdammnis Besuchen Sie TCGplayer

14. Wiederbelebung / Wiederbelebung von Verstorbenen [Grundlagen der Wiederbelebungsstrategien]

Element Details Mana-Kosten B/1B Kartentyp Zauberei/Verzauberung Hauptaufgabe Wiederbelebung/Friedhofswert

Wiederbeleben and Die Toten zum Leben erwecken Verwandle deinen Friedhof in eine Abkürzung. Ein oder zwei Mana für eine Kreatur, die eigentlich sieben oder acht kosten sollte, bedeuten einen enormen Tempovorteil. Klassische Sprüche wie Dunkles Ritual into begraben into Wiederbelebenwieder einführenGriselbrand in der ersten Runde, oft unterstützt durch Willenskraft um es vor Schwerter zu Pflugscharen oder Friedhofs-Hass.

Während diese Zaubersprüche in der Regel auf mächtige Kreaturen abzielen, nutzen versierte Spieler sie auch, um nützliche Karten zurückzuholen, die ihre Spielfeldsituation verbessern. Das Finden der Die besten AurenMTG Wenn man diesen wiederauflebenden Gefahren die gebührende Bedeutung beimisst, kann sich eine einfache Erholung zu einem überwältigenden Vorsprung entwickeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Zaubersprüche bilden das Rückgrat jeder ernstzunehmenden Reanimator-Deckliste. Die Ausbeute ist absurd hoch. Man tauscht einen geringen Lebenspunktverlust oder ein geringes Risiko durch Verzauberungen gegen den sofortigen Zugriff auf die besten schwarzen Kreaturen ein MTG Graveyard-Decks können das ausnutzen.

Moderne schwarze Zaubersprüche in MTG Eine solche Effizienz findet man selten. Dass man mit nur einem Mana die gesamten Wirkkosten umgehen kann, ist der Grund, warum die Wiederbelebung nach wie vor eine der gefürchtetsten Strategien im Spiel ist.

★ Die Grundlagen von Wiederbelebungsstrategien Wiederbeleben / Tote zum Leben erwecken Besuchen Sie TCGplayer

15. Das Meathook-Massaker [Skalierbare Wipe- und Lebensdruck-Engine]

Element Details Mana-Kosten XBB Kartentyp Legendäre Verzauberung Hauptaufgabe Skalierbare Sweeper-/Death-Trigger-Engine

Das Massaker von Meathook passt sich der Platine an. Wenn sie ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen -X/-X, was Spielsteine auslöschen oder größere Bedrohungen auf eine bekämpfbare Größe schrumpfen lassen kann. Danach bleibt sie im Spiel und verwandelt den Tod jedes Lebewesens in einen schrittweisen Lebensverlust für deine Gegner und Lebenspunkte für dich. In Opfer-Decks wie Kessel-Vertrauter Wenn sich diese Auslöser häufen, verwandeln sie Routineabläufe schnell in echten Druck.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zuerst stabilisiert es sich, dann beginnt es, den Tisch zu dominieren. Das ETB räumt kleine Spielsteine vom Tisch, und die Verzauberungsfähigkeit belohnt jeden darauf folgenden Tausch, jedes Opfer und jeden Auslöschungsangriff.

Unter den modernenMTG Schwarze Karten – nur wenige verbinden Beseitigung und langfristige Unausweichlichkeit so nahtlos miteinander. In Commander-Partien, in denen es vor allem auf das Ausharren ankommt, verschiebt jeder Tod die Lebenspunkte zu deinen Gunsten, und über mehrere Züge hinweg wird dieser Druck unübersehbar.

★ Kehrmaschine und Abflussreiniger in einem Das Massaker von Meathook Besuchen Sie TCGplayer

Wie funktionieren schwarze Karten in MTG?

Bei schwarzen Karten geht es darum, riskante Ressourcen in mächtige Vorteile zu verwandeln. Anstatt auf Nummer sicher zu gehen, tauschen schwarze Decks Lebenspunkte ein, opfern Kreaturen und Behandle den Friedhof wie einen Secondhand-Laden.

Wenn ein Gegner mit einer Sumpf, erwartet man etwas Umwälzendes, vielleicht ein Gedankenlesen, vielleicht eine schnelle Wiederbelebungsmaßnahme, aber selten etwas Harmloses.

Das bringt die Farbe Schwarz in der Regel in ein Kartenspiel ein:

Effiziente Entfernung – Schwarz verfügt über einige der besten Antworten auf Kreaturen in Magie, von Zerstörungszaubern und -X/-X-Effekten bis hin zu klassischen „Edict“-Varianten. Mit diesen Mitteln kann Schwarz fast jede Kreatur effizient bekämpfen.

Schwarz verfügt über einige der besten Antworten auf Kreaturen in Magie, von Zerstörungszaubern und -X/-X-Effekten bis hin zu klassischen „Edict“-Varianten. Mit diesen Mitteln kann Schwarz fast jede Kreatur effizient bekämpfen. Lernbegleiter und Tools zur Konsistenzsicherung – Black ist dafür bekannt, seine Bibliothek nach genau dem zu durchsuchen, was er braucht. Karten wie Dämonischer Lehrer or Vampirischer Tutor Deck sollen auf Wunsch Kombinationselemente, Gegenmaßnahmen oder Gewinnbedingungen finden.

Black ist dafür bekannt, seine Bibliothek nach genau dem zu durchsuchen, was er braucht. Karten wie Dämonischer Lehrer or Vampirischer Tutor Deck sollen auf Wunsch Kombinationselemente, Gegenmaßnahmen oder Gewinnbedingungen finden. Verwerfung und Störung – Indem Schwarz die Hand des Gegners frühzeitig angreift, kann er Combo-Decks ausbremsen und wichtige Konterkarten entfernen, bevor sie zum Tragen kommen. Dies ist besonders in Zweikämpfen von Bedeutung, wo das Wegnehmen einer einzigen Karte den gesamten Spielverlauf beeinflussen kann.

Indem Schwarz die Hand des Gegners frühzeitig angreift, kann er Combo-Decks ausbremsen und wichtige Konterkarten entfernen, bevor sie zum Tragen kommen. Dies ist besonders in Zweikämpfen von Bedeutung, wo das Wegnehmen einer einzigen Karte den gesamten Spielverlauf beeinflussen kann. Rekursion auf dem Friedhof – Schwarz betrachtet den Friedhof als Ressource. Dank Wiederbelebungszaubern und Opfermekanismen kehren Kreaturen viel früher als vorgesehen zurück, wodurch der Tod zu einem Vorteil statt zu einem Rückschlag wird.

– Schwarz betrachtet den Friedhof als Ressource. Dank Wiederbelebungszaubern und Opfermekanismen kehren Kreaturen viel früher als vorgesehen zurück, wodurch der Tod zu einem Vorteil statt zu einem Rückschlag wird. Das Leben als Ressource – Viele schwarze Zaubersprüche tauschen Lebenspunkte gegen Karten, Mana oder Spielfeldkontrolle ein. Dieser Preis kann riskant sein, aber genau dadurch können schwarze Decks enorme Wertsteigerungen und Schwung entwickeln.

Viele schwarze Zaubersprüche tauschen Lebenspunkte gegen Karten, Mana oder Spielfeldkontrolle ein. Dieser Preis kann riskant sein, aber genau dadurch können schwarze Decks enorme Wertsteigerungen und Schwung entwickeln. Zu berücksichtigende Schwachstellen – Schwarz hat allerdings immer noch Probleme mit Verzauberungen Füttere den Schwarm gibt eine situationsbezogene Antwort darauf. Artefakte lassen sich unter Umständen noch schwerer entfernen, und aggressive Decks können Schwarz schnell bestrafen, vor allem wenn es Lebenspunkte opfert, um seinen Spielplan voranzutreiben.

Häufig gestellte Fragen