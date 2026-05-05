Die 15 besten Partnerkommandanten in MTG: Die besten Kombinationen für 2026

Als ich zum ersten Mal eines der besten gebaut habe Treffen der Partnerstabschefs, Das hat meine Herangehensweise verändert Kommandant Deckbau. Zwei Kommandanten in der Kommandozone zu haben, eröffnete mehr Spielmöglichkeiten, einen besseren Zugang zu den Farben und bessere Lösungen in längeren Partien. Diese Erfahrung erklärt, warum so viele Spieler nun nach den besten Partnerkommandanten in MTG anstatt sich auf Optionen mit nur einem Befehl zu beschränken.

Dieser Artikel befasst sich mit den stärksten Partner Kommandeure sowie zu berücksichtigende Kombinationen, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf Synergie, Stärke und Farbidentität liegt. Jede Auswahl zeigt, wie die Partner Diese Spielmechanik ermöglicht flexible Strategien, optimierte Manabasen und anpassungsfähiges Gameplay sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Hochleistungsspieler KommandantTische.

Die 15 besten Partnerkommandanten in MTG für eine flexible Deckkonstruktion

Das BestePartnerkommandanten MTG zeichnen sich durch ihre Flexibilität, ihre hervorragende Farbwiedergabe und ihre Skalierbarkeit über verschiedene Leistungsstufen hinweg aus. Die unten aufgeführten Modelle verdeutlichen, wie die Partner Diese Mechanik unterstützt vielfältige Spielstile und Deck-Ziele.

1. Tymna, die Weberin [Beste Partnerin zum Ziehen von Kampfkarten]

Farbkonzept Orzhov (Weiß-Schwarz) Hauptaufgabe Mechanismus für Kartenvorteil Hauptstärke Kampfbasiertes Kartenziehen Abhängigkeit von Synergieeffekten Low Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Tempo- oder wertorientierter Partner

Tymna, die Weberin gehört zu den besten Partner Kommandeure MTG weilSie verwandelt den Druck in der Anfangsphase des Kampfes in einen stetigen Kartenzugang. Sie belohnt Decks, die mehrere Gegner angreifen, wodurch der Tisch unter Druck bleibt und gleichzeitig der Kartenfluss aufrechterhalten wird.

Pro-Tipp Setze kostengünstige oder schwer zu treffende Kreaturen ein, die in jeder Runde sicher angreifen können. Das sorgt dafür, dass Tymna aktiv bleiben, ohne dass wichtige Bedrohungen dem Risiko einer Entfernung ausgesetzt werden.

Ihre größte Stärke ist zuverlässiger Kartenvorteil durch kleine Kampfinteraktionen. Indem man frühen Schaden in Karten umwandelt, Tymna sorgt dafür, dass man auch bei längeren Spielen alle Hände voll zu tun hat und flexibel entscheiden kann.

★ Der beste Partner beim Ziehen von Kampfkarten Tymna, die Weberin Bei TCGPlayer einkaufen

2. Thrasios, Held von Triton [Beste Mana-Wert-Maschine]

Farbkonzept Simic (Grün-Blau) Hauptaufgabe Wertgenerator für die späte Spielphase Hauptstärke Mana in Vorteil umwandeln Abhängigkeit von Synergieeffekten Low Leistungsstufe Sehr hoch Beste Kombination Kontroll- oder kombinationsorientierter Partner

Thrasios, Held von Triton sorgt für langfristige Beständigkeit, indem er ungenutztes Mana in zusätzlichen Wert umwandelt. Er passtganz natürlich inPartnerDecks Dieser Plan eignet sich für lange Partien, in denen eine effiziente Ressourcennutzung den Ausgang bestimmt. Seine Fähigkeit sorgt dafür, dass überschüssiges Mana niemals verschwendet wird, selbst wenn sich die Lage auf dem Spielfeld festfährt.

Pro-Tipp Erhöhe die Aktivierungshäufigkeit durch Manabeschleunigung oder Enttapp-Effekte, um Thrasios als Hauptantrieb und nicht als Nebenantrieb.

Die herausragende Stärke hierbei ist Umwandlung von Mana in Wert. Jede Aktivierung verbessert die Kartenqualität oder treibt die Manaentwicklung voran, was dem Deck nach und nach einen Vorsprung verschafft, ohne riskante Spielzüge zu erzwingen. Mit der Zeit ermöglicht dieser wiederholbare Vorteil Thrasios um sich im späten Spielverlauf nahtlos anzupassen und eine Vielzahl von Partnerkombinationen zu unterstützen.

★ Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Thrasios, Held von Triton Bei TCGPlayer einkaufen

3. Kraum, Ludevics Opus [Beste Bedrohung gegen Zauberkünstler]

Farbkonzept Izzet (Blau-Rot) Hauptaufgabe Gefahr durch Kartenvorteil Hauptstärke Spiele mit vielen Zaubersprüchen bestrafen Abhängigkeit von Synergieeffekten Low Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Tempo- oder druckbasierter Partner

Kraum, Ludévics Opus übt stetigen Druck aus und schafft dabei still und leise Mehrwert. Er nutzt Karten, die in jedem Zug auf mehrere Zaubersprüche angewiesen sind, was ihn gegen kontrollorientierte und kombo-lastige Gegner besonders effektiv macht. Im weiteren Spielverlauf, Kraum fördert die Interaktion und sorgt gleichzeitig für einen kontinuierlichen Fortschritt, auch ohne eine herkömmliche Mana-Fähigkeit in MTG mit der Beschleunigung zusammenhängend.

Pro-Tipp PaarKraum mit Störungen, die Gegner dazu veranlassen, reaktiv zu spielen. Dies erhöht die Auslösehäufigkeit und hält gleichzeitig die Kampfwege offen.

Seine größte Stärke liegt in Wiederholbares Ziehen von Karten, abhängig vom Verhalten des Gegners. Jeder zusätzliche Zauber, den ein Gegner ausspielt, wird zu einem Vorteil, der Geduld und gutes Timing bei der Bedrohung belohnt. In Partner schafft dieses Gleichgewicht zwischen Druck und Wert Kraum zu den bestenPartnerkommandanten MTG für proaktive Strategien.

★ Die beste Bedrohung gegen Zauberkünstler Kraum, Ludévics Opus Bei TCGPlayer einkaufen

4. Vial Smasher der Grausame [Bester Partner für Zauberschaden]

Farbkonzept Rakdos (Schwarz-Rot) Hauptaufgabe Schadensberechnung Hauptstärke Schadensausstoß durch Zauber Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Partner für Großaufträge oder mit hohem Wert

Vial Smasher, der Grausame verlagert den Schwerpunkt vom Kampf auf die Wirkung der Zaubersprüche. Jeder kostspielige Zauberspruch verursacht durch den verursachten Schaden sofortigen Druck ohne dass sie persönlich anwesend sein muss, was erklärt, warum sie oft zur Sprache kommt, wenn die Spieler über das die besten roten Karten in MTG für hohe Belastungen Kommandanterstellt.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Zauber, die auch dann noch nützlich sind, wenn der Schaden das falsche Ziel trifft. So bleibt der Spielfortschritt unabhängig von Zufallsfaktoren stabil.

Ihre größte Stärke ist Zauberkosten in direkten Schaden umwandeln. Mächtige Zaubersprüche bringen den Spielplan voran und bedrohen gleichzeitig die Gegner auf zufällige Weise, was für Spannung am Spieltisch sorgt. Mit der Zeit summiert sich dieser Druck und eröffnet Möglichkeiten für entscheidende Spielzüge.

★ Bester Partner für Zauberschaden Vial Smasher, der Grausame Bei TCGPlayer einkaufen

5. Jeska, dreimal wiedergeboren [Kommandantin mit dem besten Schadensmultiplikator]

Farbkonzept Affenrot Hauptaufgabe Schadensverstärker Hauptstärkeh Schadensskalierung bei Einzelzielen Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Kampforientierter Partner

Jeska, dreimal wiedergeboren treibt Spiele zu einem schnellen Ende, indem sie den Schaden aus einer einzigen Quelle verstärkt. Sie arbeitet am besten in Decks, die bereits Druck ausüben durch Kampf oder direkten Schaden.

Pro-Tipp Schütze die gewählte Schadensquelle, bevor du den Angriff ausführst JeskasGeschick. Das Timing ist wichtiger als die Geschwindigkeit, wenn die Gegner sofort einsetzbare Konter im Ärmel haben.

Ihre größte Stärke ist Verdreifachung des Schadens durch eine Kreatur. Dieser Effekt macht selbst harmlose Angreifer zu ernstzunehmenden Bedrohungen und verkürzt die Zeit erheblich. In PartnerDecks,Jeska dient oft als entscheidender Faktor, der die Überlegenheit auf dem Spielfeld in einen Sieg umwandelt.

★ Kommandant mit dem besten Schadensmultiplikator Jeska, dreimal wiedergeboren Bei TCGPlayer einkaufen

6. Tevesh Szat, „Doom of Fools“ [Beste Engine für Opferpunkte]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Hauptaufgabe Wertschöpfungsmotor Hauptstärke Kartenvorteil Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Opfer oder Wert Partner

Tevesh Szat, Das Schicksal der Narren erlangt die Kontrolle, indem er Verbrauchsressourcen in Karten umwandelt. Er erschafft nach Bedarf Kanonenfutter, das Opferpläne unterstützt, während die Hand gefüllt bleibt, undihn unter dendie besten Token-Kommandanten in MTG für wertorientiert Partner Strategien. Über mehrere Runden hinweg bestimmt dieser gleichmäßige Druck das Tempo am Tisch und schränkt die Möglichkeiten der Gegner ein, sich wieder zu erholen.

Pro-Tipp PaarTevesh mit Kommandanten, die davon profitieren, wenn Kreaturen das Spielfeld verlassen. So wird jedes Opfer produktiv statt nur reaktiv.

Die entscheidende Stärke liegt hier in wiederholbarer Kartenvorteil aus der Kommandozone. Indem man Spielsteine oder überzählige Kreaturen opfert, Tevesh wandelt die Präsenz auf dem Spielfeld in Ressourcen um, ohne angreifen zu müssen.

★ Motor mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis Tevesh Szat, Das Schicksal der Narren Bei TCGPlayer einkaufen

7. Rograkh, Sohn von Rohgahh [Bester Kommandant ohne Kosten]

Farbkonzept Affenrot Hauptaufgabe Hilfsmittel für die Anfangsphase Hauptstärke Kosteneffizienz Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Beste Kombination Aggressiver oder Kombinationspartner

Rograkh, Sohn von Rohgahh verleiht den ersten Zügen durch pure Effizienz eine neue Dimension. Dank seiner Manakosten von null ist er sofort auf dem Spielfeld präsent, was beschleunigt Partner Strategien, die auf schneller Sequenzierung beruhen.

Pro-Tipp Use Einfachereher dazu, Effekte auszulösen oder Ausrüstung zu transportieren, als als Schadensquelle. Sein Wert liegt im richtigen Timing und im Zusammenspiel, nicht in der reinen Stärke.

Seine größte Stärke ist kostenlose Bereitstellung. Einfacherermöglicht einen fulminanten Start durch die Unterstützung von Ausrüstung, Opfer-Effekten oder Schadensauslösern, ohne Mana zu verbrauchen. Im richtigen Deck bestimmt dieser frühe Schwung den gesamten Spielverlauf.

★ Der beste Commander ohne Kosten Rograkh, Sohn von Rohgahh Bei TCGPlayer einkaufen

8. Sakashima der Tausend Gesichter [Effekt der „Bester Kommandant“-Kopie]

Farbkonzept Blau Hauptaufgabe Wertsteigerungsfaktor Hauptstärke Befehlsdopplung Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Synergiegetriebener Partner

Sakashima mit den tausend Gesichtern verstärkt die Wirkung auf dem Spielfeld, indem es die wichtigste Kreatur im Spiel kopiert. In PartnerDecks,Das bedeutet in der Regel, einen Kommandanten zu duplizieren, der bereits einen Nutzen bietet, weshalbSakashima wird oft als eine der besten blauen Karten in MTG mit dem Ziel, Synergieeffekte zu erzielen Kommandant erzeugt. Da die Beschränkung durch die Legende entfällt, können beide Kopien ihre volle Stärke entfalten.

Pro-Tipp Wähle einen Partner, dessen Wirkung mit der Anzahl der Wiederholungen zunimmt. Statische oder ausgelöste Fähigkeiten sind weitaus vorteilhafter als einmalige Effekte.

Die größte Stärke ist Verdopplung von Kommandanten-basierten Effekten. Indem man die besten Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld nachahmt, Sakashima erhöht die Konsistenz und die Obergrenze, ohne die Komplexität zu vergrößern.

★ Bester Kommandanten-Kopiereffekt Sakashima mit den tausend Gesichtern Bei TCGPlayer einkaufen

9. Ikra Shidiqi, die Usurpatorin [Beste Kampfmaschine für Lebenspunktgewinn]

Farbkonzept Golgari (Schwarz-Grün) Hauptaufgabe Motor im Leerlauf halten Hauptstärke Lebenspunktgewinn Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Beste Kombination Partner mit Schwerpunkt auf Midrange oder Grind

Ikra Shidiqi, die Usurpatorin Sie stabilisiert langsamere Decks, indem sie Kampfschaden in Lebenspunkte umwandelt. Sie belohnt Decks, die mit mehreren Kreaturen angreifen, was natürlich gut passt Partner Strategien, die auf dem Spielbrett präsent bleiben wollen. Mit der Zeit ermöglicht dieser finanzielle Puffer risikoreichere Geschäfte, ohne das Unternehmen plötzlichen Verlusten auszusetzen.

Pro-Tipp Konzentriere dich eher auf Kreaturen mit hoher Widerstandskraft als auf reine Stärke. So maximierst du den Lebenspunktgewinn und sorgst gleichzeitig dafür, dass deine Angreifer widerstandsfähig bleiben.

Ihre größte Stärke ist Anpassung des Lebensgewinns direkt an den Kampfschaden. Je größer Lebewesen werden, desto stärker schwanken ihre Lebenswerte

★ Die beste Kampfmechanik zum Lebenspunktgewinn Ikra Shidiqi, die Usurpatorin Bei TCGPlayer einkaufen

10. Bruse Tarl, der ungehobelte Hirte [Bester Partner für Doppelschläge]

Farbkonzept Boros (Rot-Weiß) Hauptaufgabe Kampfverstärker Hauptstärke Schadensverstärkung Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Aggressiver oder unter Druck setzender Partner

Bruse Tarl, der ungehobelte Hirte verändert die Kampfmechanik, sobald er ins Spiel kommt. Er macht jeden Angreifer zu einer ernstzunehmenden Bedrohung indem er Doppelschlag und Lebensverknüpfung gewährt, was sofortige Reaktionen erfordert und verdeutlicht, warum er oft in Diskussionen rund um das die besten weißen Karten in MTGfür aggressiveKommandantStrategien.

Pro-Tipp ZeitBruse’s löst bei Kreaturen aus, die bereits Schaden androhen. Dies verringert die Abhängigkeit von Kampftricks und schränkt die Gegenmaßnahmen ein.

Die größte Stärke dabei ist auf Wunsch einstellbare Kampfschadensverstärkung. Duschemuss nicht unbedingt auf dem Schlachtfeld bleiben, um eine Rolle zu spielen, da ein einziger Angriff die Lebenspunkte drastisch verändern kann.

★ Bester Partner für den Doppelschlag Bruse Tarl, der ungehobelte Hirte Bei TCGPlayer einkaufen

11. Ishai, Ojutai, der Drachensprecher [Beste passive Bedrohungsskalierung]

Farbkonzept Azorius (Weiß-Blau) Hauptaufgabe Skalierbare Bedrohung Hauptstärke Anstieg der Blindleistung Abhängigkeit von Synergieeffekten Low Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Tempo-Partner

Ishai, Ojutai, der Drachenredner wächst eher durch die Aktionen der Gegner als durch direkte Investitionen. Jeder gewirkte Zauber auf der anderen Seite des Tisches erhöht ihre Bedrohungsstufe, wodurch das Deck defensiv spielen kann, während sich der Druck auf natürliche Weise aufbaut, und sich damit den Titel als eines der die besten Drachenkommandanten in MTG für skalierbare Partnerstrategien.

Pro-Tipp SchützenAbendgebetfrüh statt mit hastigen Angriffen. Ihr Wert steigt am schnellsten, wenn die Gegner ihre Felder weiter ausbauen.

Ihre größte Stärke ist passive Leistungsskalierung ohne Mana-Einsatz. Abendgebetwird allein dadurch zu einer dominanten Flugpräsenz, dass es im Spiel bleibt, was Ressourcen für Interaktion und Schutz freisetzt.

★ Beste passive Skalierung der Bedrohung Ishai, Ojutai, der Drachenredner Bei TCGPlayer einkaufen

12. Silas Renn, Sucher-Adept [Bester Partner für Artefakt-Rekursion]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Hauptaufgabe Artefakt-Rekursion Hauptstärke Zugriff auf Karten über den Friedhof Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Beste Kombination Partner mit Schwerpunkt auf Artefakten

Silas Renn, Suchender Adept unterstützt Artefakte Strategien durch die Umwandlung von Kampfschaden in langfristigen Ressourcenzugang. Er begünstigt beständige Angriffe gegenüber Schnellfeuer-Schaden, was gut zu langsameren Artefakt-Decks passt. Beim Aufbau eines Decks um ihn herum geht es oft darum, nach dem die besten farblosen Karten MTG um sicherzustellen, dass jeder Rekursionsauslöser den größtmöglichen Nutzen bietet.

Pro-Tipp Setze vorrangig auf kostengünstige Karten mit starken „Wenn ins Spiel kommt“-Effekten. So erzielst du jedes Mal den größtmöglichen Nutzen. Silas aktiviert Rekursion.

Seine größte Stärke ist wiederkehrende Schlüsselartefakte aus dem Friedhof. SobaldSilas verbunden, zerstörte oder geopferte Spielsteine gewinnen wieder an Wert und werden wieder ins Spiel gebracht. In einem artefaktlastigen Deck führt dies dazu, dass Silas ein zuverlässigerPartner-Kommandant für anhaltenden Druck.

★ Bester Partner für die Artefakt-Rekursion Silas Renn, Suchender Adept Bei TCGPlayer einkaufen

13. Malcolm, der scharfsichtige Navigator [Bester Kommandant der Schatzrampe]

Farbkonzept Blau Hauptaufgabe Mana-Engine Hauptstärke Schatz-basierte Rampe Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Zeit oder Partner-Kombination

Malcolm, der scharfsichtige Navigator belohnt beständigen Kampfschaden mit Manabeschleunigung. Er spielt seine Stärken am besten in Decks aus, die mit flinken Kreaturen Druck ausüben, wodurch die Produktion von Treasure stabil bleibt.

Pro-Tipp Setze ausweichende Kreaturen ein, um sicherzustellen, dass Schatz-Effekte ausgelöst werden. Regelmäßige Treffer sind wichtiger als reine Schadensausbeute.

Die größte Stärke ist die zuverlässige Managenerierung im Kampf. Jeder Treffer wirkt sich direkt auf die Steigung aus, was sich in Multiplayer-Spielen auf natürliche Weise skaliert. Über mehrere Runden hinweg, Malcolm bietet sowohl Tempo als auch Flexibilität, ohne einen aufwendigen Aufbau zu erfordern.

★ Der beste „Treasure Ramp Commander“ Malcolm, der scharfsichtige Navigator Bei TCGPlayer einkaufen

14. Tana, die Blutsäerin [Beste Partnerin für die Erzeugung von Spielsteinen]

Farbkonzept Gruul (Rot-Grün) Hauptaufgabe Token-Hersteller Hauptstärke Kampfbasierte Token-Generierung Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Beste Kombination Entweder auf Breite setzen oder den Partner opfern

Tana, die Blutsäerin wandelt Kampfschaden in Präsenz auf dem Spielfeld um. Jeder erfolgreiche Angriff erhöht die Anzahl der Kreaturen, das umfassende Strategien und Opfer-Engines unterstützt und reiht sie ein in die Die besten Green Cards in MTG für tokenorientierte Kommandanterstellt.

Pro-Tipp ErhöhenTanasStärke vor dem Angriff. Selbst kleine Steigerungen führen zu spürbaren Veränderungen bei den Spielsteinen.

Ihre größte Stärke ist Skalierbare Token-Erzeugung in Verbindung mit Kampfschaden. DieTanasMit steigender Leistung steigt auch die Token-Produktion, was im besten Fall im Laufe der Zeit zu einer Wertsteigerung führt Partnerkommandanten MTG.

★ Der beste Partner für die Token-Generierung Tana, die Blutsäerin Bei TCGPlayer einkaufen

15. Reyhan, die Letzte der Abzan [Beste Unterstützung für +1/+1-Marker]

Farbkonzept Abzan (Weiß-Schwarz-Grün) Hauptaufgabe Thekenunterstützung Hauptstärke Erhaltung der Theke Abhängigkeit von Synergieeffekten Mittel Leistungsstufe Hoch Beste Kombination Partner mit Ladentheke

Reyhan, die Letzte der Abzan sorgt dafür, dass der Druck auf den Vorstand aufrechterhalten bleibt, indem sie die investierten Ressourcen bewahrt. Sie stellt sicher, dass +1/+1-Marken nicht verschwinden wenn Kreaturen das Spiel verlassen, was die Auswirkungen von Beseitigungszaubern und Massenvernichtungen mindert und gleichzeitig die Bedeutung eines stabilen Mana-Zugangs durch die Die besten Dual-Lands in MTG.

Pro-Tipp Verteile die Zähler auf mehrere Kreaturen, anstatt eine Bedrohung zu stapeln. Das bewirkt, dass Reyhansschwieriger zu stören.

Ihre größte Stärke ist Zähler über mehrere Kreaturen hinweg behalten. Jeder Transfer hält die Macht auf dem Schlachtfeld aufrecht und ermöglicht es Bedrohungen, sich schnell wieder aufzubauen. In Partner In Decks sorgt diese Widerstandsfähigkeit für langfristige Skalierbarkeit und eine beständige Präsenz im Kampf.

★ Bester +1/+1-Zähler-Support Reyhan, die Letzte der Abzan Bei TCGPlayer einkaufen

Wie man ein Partner-Commander-Deck in MTG zusammenstellt

Eine starke Partner-Kommandant Dieses Deck erfordert eine sorgfältige Abstimmung zwischen zwei Kommandanten, die dieselbe Strategie verfolgen. Viele erfolgreiche Decklisten, die auf den besten Partnerkommandanten MTG einen strukturierten Deckbau-Prozess befolgen, der Synergieeffekte, Konsistenz und Gewinnbedingungen in Einklang bringt.

Wähle Kommandanten mit sich ergänzenden Fähigkeiten – Wähle zunächst zwei Kommandanten aus, deren Fähigkeiten denselben Spielplan unterstützen. Legen Sie Ihre Kernstrategie frühzeitig fest – Entscheide, ob sich das Deck auf Value, Combo, Aggro oder Control konzentrieren soll. Eine frühzeitige Festlegung einer klaren Ausrichtung hilft dabei, die Kartenauswahl einzugrenzen, und stellt sicher, dass jede einzelne Karte den zentralen Spielplan unterstützt, anstatt unnötige Komplexität zu verursachen. Auf gemeinsamen Synergien aufbauen – BeideKommandeure sollten als Teil desselben Spielsystems funktionieren. Konzentriere dich auf Karten, die dem Duo gemeinsam zugutekommen, anstatt auf hochspezialisierte, kommandantenspezifische Effekte. Viele Decks stützen sich auf Standardkarten, die in den top MTGKarten weil sie Flexibilität und Zuverlässigkeit bieten. Vorrang für die Behebung von Rampen- und Farbfehlern – Partner Decks setzen oft mehrere Farben ein, was die Bedeutung der Manastabilität erhöht. Zuverlässige Beschleunigung und effiziente Farbanpassung sorgen dafür, dass beide Kommandanten pünktlich ins Spiel kommen und auch nach dem Ausspielen von Entfernungskarten weiterhin verfügbar bleiben. Schutz und Interaktion hinzufügen – Entfernungszauber, Gegenzauber und Schutzkarten sorgen dafür, dass der Motor des Decks am Laufen bleibt.

Ein gut durchdachtes Partner Das Deck vereint Synergie, Beständigkeit und Interaktion. Viele der besten Partnerkommandanten MTG erfolgreich sind, weil ihre Fähigkeiten diese Prinzipien auf natürliche Weise unterstützen, wodurch sich das Deck effektiv an unterschiedliche Spielstärken anpassen lässt.

Mein Gesamtfazit zu „The Best Partnerkommandanten“ (MTG)

Das BestePartnerkommandanten MTG erweitern das Deckbuilding auf eine Weise, wie es einzelne Karten selten vermögen. Zwei Kommandanten in der Kommandozone sorgen für eine breitere Farbidentität, flexible Spielstrategien und zuverlässigen Spielwert Motoren über einen längeren Zeitraum KommandantSpiele.

Viele der besten Partnerkommandanten MTG erfolgreich sind, weil ihre Fähigkeiten von Natur aus skalierbare Strategien wie Kartenvorteil, Managenerierung oder Kampfdruck unterstützen.

Manche Kommandanten zeichnen sich über verschiedene Metas und Leistungsstufen hinweg besonders aus.

Tymna, die Weberin – Eine der stärksten Mechanismen für Kartenvorteil in Partner Decks. Regelmäßige Kampfauslöser sorgen dafür, dass die Hände voll bleiben und der Druck an den Mehrspieler-Tischen aufrechterhalten wird.

– Eine der stärksten Mechanismen für Kartenvorteil in Partner Decks. Regelmäßige Kampfauslöser sorgen dafür, dass die Hände voll bleiben und der Druck an den Mehrspieler-Tischen aufrechterhalten wird. Thrasios, Held von Triton – Ein leistungsstarker Manaverbraucher, der überschüssige Ressourcen in langfristigen Nutzen umwandelt, was ihn in langsameren oder auf Kontrolle ausgerichteten Partien äußerst zuverlässig macht.

– Ein leistungsstarker Manaverbraucher, der überschüssige Ressourcen in langfristigen Nutzen umwandelt, was ihn in langsameren oder auf Kontrolle ausgerichteten Partien äußerst zuverlässig macht. Kraum, Ludévics Opus – Eine fliegende Bedrohung, die zauberlastige Spielgruppen hart bestraft und gleichzeitig einen stetigen Kartenvorteil verschafft.

Insgesamt das Beste Partnerkommandanten MTG effiziente Fähigkeiten, flexible Kombinationen und skalierbaren Wert vereinen, sodass Spieler wettbewerbsfähige Decks für eine Vielzahl von Commander-Strategien zusammenstellen können.

Häufig gestellte Fragen