Die 15 besten mythischen seltenen MTG-Karten – die stärksten Karten für 2026

Jedes Format in Magie verfügt über eine Handvoll Karten, die das Spiel um sich herum völlig verändern, und die beste mythische Seltenheit MTG Karten machen den Großteil dieser Liste aus. Das sind die Gefahren, die deine Gegner schon vor dem Mischen ernst nehmen müssen.

Mythische Seltenheiten übernehmen oft sofort die Kontrolle, sobald sie verrechnet werden. Eine einzige mythische Karte kann dich mit Mana überschütten, deinem Gegner einen erdrückenden Kartenvorteil verschaffen und das Spiel noch im selben Zug zu beenden drohen.

Ich liebe es, meine Decks um solche Karten herum aufzubauen. Dieser Leitfaden listet die mythischen Karten auf, die die Deckbau-Strategien und das Metagame in Kommandant, Modern, Legacy und Vintage nach wie vor prägen.

Die 15 besten mythischen seltenen MTG-Karten, die jeder Spieler kennen sollte

Nicht jede mythische Seltenheit wird dem orangefarbenen Symbol gerecht. Die beste mythische Seltene MTG Karten verändern tatsächlich den Spielverlauf. Ich habe diese Liste nach Leistung und Vielseitigkeit sortiert, ähnlich wie bei unserem allgemeinen Überblick über die am bestenMTGKarten, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, inwieweit jede mythische Seltenheit die Strategie in Kommandant sowie Wettkampfformate.

1. Schwarzer Lotus [Die beste MTG-Karte für reine Manabeschleunigung]

Mana-Kosten 0 Farbkonzept Farblos Kartentyp Artefakt Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Vintage

Schwarzer Lotus gibt dir drei Mana einer beliebigen Farbe, sobald du sie ausspielst. Du opferst sie sofort, aber schon dieser eine Schuss kann dir einen Vorsprung von mehreren Zügen gegenüber deinem Gegner verschaffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schwarzer Lotus setzt Maßstäbe dafür, was Mana-Beschleunigung leisten kann. Jede schnelle Manakarte, die seitdem erschienen ist, wurde an ihr gemessen.

Selbst die besten Grundstücke in MTG So eine Geschwindigkeit lässt sich nicht zum Nulltarif erreichen. Das ist der Grund, warum Schwarzer Lotus steht ganz oben auf jeder Liste der besten mythischen Raritäten MTG die jemals gedruckten Karten.

★ Die beste MTG-Karte für reine Manabeschleunigung Schwarzer Lotus Besuchen Sie TCG Player

2. Sol-Ring [Bester Manastein für Commander]

Mana-Kosten 1 Farbkonzept Farblos Kartentyp Artefakt Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Kommandant

Sonnenring Verwandelt in jedem Zug ein Mana in zwei farblose für den Rest des Spiels. Ein Zug in Runde eins Sonnenring verschafft dir einen Vorsprung von einer ganzen Runde, und dieser Vorsprung vergrößert sich schnell. Fast jeder Kommandant deck betreibt allein aus diesem Grund eine Kopie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sonnenring hat sich seinen Ruf als stärkster „Mana Rock“ im Spiel redlich verdient. Der frühe Vorteil, den er verschafft, verstärkt sich mit jedem Zug, nachdem er ins Spiel gekommen ist.

★ Der beste Manastein für Commander Sonnenring Besuchen Sie TCG Player

3. Der Eine Ring [Beste farblose Karte für Schutz und Kartenvorteil]

Mana-Kosten 4 Farbkonzept Farblos Kartentyp Legendäres Artefakt Hauptaufgabe Kartenvorteil / Schutz Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Modern, Commander

Der Eine Ring tut zwei Dinge, wenn es auf das Spielbrett kommt. Sie schützt dich einen ganzen Zug lang vor allem, dann wird sie zu einer Karte, mit der du Karten ziehen kannst die sich mit jeder Aktivierung erhöht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Eine Ring hat in verschiedenen Metas für Verbote und Formatveränderungen gesorgt. Jedes Deck kann sie spielen, unabhängig von der Farbausrichtung, was sie zu einer der besten Mythic-Rares macht MTG Karten für absolute Vielseitigkeit.

Du verlierst so viel Lebenspunkte, wie Lastmarker auf dem Spielfeld liegen, aber die Karten, die du ziehst, machen das mehr als wett. Es ist eine der stärksten farblosen Karten in MTG die je gedruckt wurden.

★ Die beste farblose Karte für Schutz und Kartenvorteil Der Eine Ring Besuchen Sie TCG Player

4. Jace, der Gedankenformer [Bester Planeswalker für Kontrollstrategien]

Mana-Kosten 2UU Farbkonzept Blau Kartentyp Legendäre Planeswalker Hauptaufgabe Kartenvorteil / Kontrolle Zeitpunkt des Aufpralls Anhaltend Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Jace, der Gedankenformer Er gewährt dir in jedem Zug einen Brainstorm ohne Loyalitätskosten. Das allein würde ihn schon spielbar machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jace, der Gedankenformer war der erste Planeswalker, der im Standard verboten wurde. Er bietet in jedem Zug so viele Spielmöglichkeiten, dass er wie ein Kontrollmechanismus in einer einzigen Karte wirkt.

Darüber hinaus, Er lässt Kreaturen zurück ins Spiel springen, beeinflusst die Ziehphase deines Gegners und verfügt über eine spielentscheidende ultimative Fähigkeit die ihre gesamte Bibliothek ins Exil schickt. Vier Fähigkeiten auf einer Karte sind selbst für einen Planeswalker selten.

★ Der beste Planeswalker für Kontrollstrategien Jace, der Gedankenformer Besuchen Sie TCG Player

5. Nekropotenz [Beste Verzauberung für uneingeschränkten Kartenziehen]

Mana-Kosten BBB Farbkonzept Schwarz Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Kartenvorteils-Engine Zeitpunkt des Aufpralls Anhaltend Die besten Formate Vintage, Commander

Nekropotenzüberspringt deinen normalen Ziehschritt und ersetzt sie durch etwas weitaus Mächtigeres. Du zahlst 1 Lebenspunkt, um die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil zu schicken; am Ende der Phase kommt sie dann auf deine Hand. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Aktivierungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nekropotenzbietet schwarzen Decks etwas, was keine andere Farbe in diesem Ausmaß erhält: uneingeschränkten Zugang zu Karten – zum Preis des eigenen Lebens. Dieser Tausch lohnt sich fast immer.

Nur wenige Zaubersprüche in MTG keine andere Karte hat jemals in so vielen Formaten dominiert wie diese. Diese Erfolgsbilanz macht sie zu einer der besten mythischen Raritäten MTG Karten für reinen Kartenvorteil.

★ Der beste Zauberspruch für uneingeschränktes Kartenziehen Nekropotenz Besuchen Sie TCG Player

6. Ragavan, der flinke Dieb [Beste Ein-Mana-Karte für Tempo und Ressourcengenerierung]

Mana-Kosten R Farbkonzept Red Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Tempo / Ressourcengenerierung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Modern, Alt

Jeder erfolgreiche Hit von Sie unterhielten sicherzeugt einen Schatz-Spielstein und ermöglicht es dir, eine Karte vom obersten Teil der Bibliothek deines Gegners zu verwerfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ragavan, der flinke Dieb hat neu definiert, wozu ein „One-Drop“ fähig ist. Mana, Karten und Druck in der Anfangsphase – all das in einer einzigen Kreatur – katapultierten ihn an die Spitze von Modern.

All das von einer Kreatur, die nur ein Mana kostet und als Ausweichoption über „Vorstoß“ verfügt.

★ Die beste Ein-Mana-Karte für Tempo und Ressourcengenerierung Ragavan, der flinke Dieb Besuchen Sie TCG Player

7. Willenskraft [Bester kostenloser Gegenzauber in Turnierformaten]

Mana-Kosten 3UU Farbkonzept Blau Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Kostenloser Gegenzauber Zeitpunkt des Aufpralls Reaktiv Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Willenskraft ermöglicht es dir, jeden Zauberspruch zu kontern, indem du eine blaue Karte ins Exil schickst und 1 Lebenspunkt zahlst. Es wird kein Mana benötigt. Genau diese freie Interaktion verhindert, dass Legacy und Vintage reine Combo-Formate sind. Es ist einer der formatbestimmendsten Spontanzauber in MTG die je gedruckt wurden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Willenskraft Das ist der Grund, warum Combo-Decks im Legacy-Format nicht ungebremst ihr Unwesen treiben können. Kostenlose Gegenzauber sorgen für Ausgewogenheit im Format und belohnen geschicktes Handmanagement.

★ Der beste kostenlose Gegenzauber in Turnierformaten Willenskraft Besuchen Sie TCG Player

8. Manakrypta [Das beste Artefakt ohne Kosten für einen frühen Manavorteil]

Mana-Kosten 0 Farbkonzept Farblos Kartentyp Artefakt Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Kommandant, Vintage

Mana Crypt kostet nichts und liefert sofort zwei farblose Mana. Verständnis Was ist eine Mana-Fähigkeit in MTG? ist hier entscheidend, da dieser kostenlose Stein dir den größtmöglichen Sprung in Runde eins ermöglicht.

Du wirfst in jeder Versorgungsphase eine Münze und erleidest bei einer Niederlage 3 Schadenspunkte, aber dieser Nachteil spielt kaum eine Rolle, wenn man dem Tisch zwei Züge voraus ist. Es ist der schnellste aller Manasteine im Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mana Crypt bietet dir den größten Manaschub, den es in Zug eins gibt. Commander-Partien werden oft davon entschieden, wer am schnellsten Mana aufbaut, und diese Karte gewinnt dieses Rennen. Sie ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für einen schnellen Start.

★ Das beste kostenlose Artefakt für einen frühen Manavorteil Mana Crypt Besuchen Sie TCG Player

9. Emrakul, der Zerrissene der Äonen [Der beste Finisher, um Spiele sofort zu beenden]

Mana-Kosten 15 Farbkonzept Farblos Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Finisher Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Legacy, Commander

Fünfzehn Mana sind ein hoher Preis, aber Emrakul wird selten fair geworfen. Sie taucht durch Wiederbelebung auf, „Show and Tell“ oder „Through the Breach“.

Warum wir uns dafür entschieden haben Emrakul ist die ultimative „Game Over“-Karte. Wenn sie ins Spiel kommt, braucht dein Gegner eine farblose Antwort, sonst verliert er.

Ein 15/15 mit Fliegen, Vernichter 6 und einer zusätzlichen Runde beim Wirken beendet das Spiel sofort. Dank ihres Schutzes vor farbigen Zaubersprüchen ist es fast unmöglich, ihr sauber entgegenzuwirken.

★ Der beste Spieler, um Spiele sofort zu entscheiden Emrakul, der Zerrissene der Äonen Besuchen Sie TCG Player

10. Sheoldred, die Apokalypse [Beste Kreatur, um Kartenziehen zu bestrafen]

Mana-Kosten 2BB Farbkonzept Schwarz Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Lebensentzug / Strafe durch Kartenziehen Zeitpunkt des Aufpralls Anhaltend Die besten Formate Standard, Modern, Commander

Sheoldred macht jeden Ziehschritt für deine Gegner gefährlich. Sie verlieren 2 Lebenspunkte pro gezogener Karte, während du 2 Lebenspunkte pro gezogener Karte erhältst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sheoldred macht das Ziehen von Karten für deine Gegner zu einer Belastung. Sie dominierte das Standard-Format und wurde schnell zu einer der besten Mythic-Rares MTG Karten in den letzten Jahren.

Dieser passive Effekt bestraft Cantrips, Fetchlands und jede Strategie basiert auf Kartenvorteil. Als 4/5-Kreatur mit Todesberührung ist sie zudem schwer anzugreifen.

★ Die beste Kreatur, um das Ziehen von Karten zu bestrafen Sheoldred, die Apokalypse Besuchen Sie TCG Player

11. Oko, Dieb der Kronen [Bester Planeswalker zur dauerhaften Neutralisierung]

Mana-Kosten 1GU Farbkonzept Grün/Blau Kartentyp Legendäre Planeswalker Hauptaufgabe Brettkontrolle / Dauerhafte Ausschaltung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Oko„s +1 verwandelt jedes Artefakt oder jede Kreatur in einen 3/3-Elch. Dabei sammelt er Loyalitätspunkte, was bedeutet, dass er mit jeder Aktivierung schwerer zu beseitigen ist.“

Warum wir uns dafür entschieden haben Oko, der Kronendieb wurde in vier Formaten gesperrt. Allein diese Bilanz macht ihn zu einer der besten mythischen Raritäten MTG Karten für rohe, ungezügelte Kraft.

Sein +2 erzeugt Nahrungsmarken, die Lebenspunkte verleihen oder um die Elch-Fähigkeit deiner eigenen bleibenden Karten zu aktivieren.

★ Der beste Planeswalker zur dauerhaften Neutralisierung Oko, der Kronendieb Besuchen Sie TCG Player

12. Teferi, Held von Dominaria [Bester Kontroll-Finisher mit integrierter Kartenzugfunktion]

Mana-Kosten 3WU Farbkonzept Weiß/Blau Kartentyp Legendäre Planeswalker Hauptaufgabe Kartenvorteil / Kontroll-Finisher Zeitpunkt des Aufpralls Anhaltend Die besten Formate Modern, Pionier, Kommandant

Teferi, Held von Dominaria ist der Goldstandard unter den Kontroll-Finishern und verdeutlicht perfekt, warum Weiß/Blau zu den mächtigsten MTG Farbkombinationen für langfristige Strategien.

Teferi zieht dir mit seinem +1 eine Karte und enttappt zwei Länder. Das bedeutet Du spielst einen Planeswalker für fünf Mana aus und hältst dir dennoch eine Interaktion für den Zug deines Gegners auf.

Warum wir uns dafür entschieden haben Teferi, Held von Dominaria ist der Goldstandard unter den Kontroll-Finishern. Kartenvorteil und freies Mana im selben Zug bieten Kontroll-Decks genau das, was sie brauchen.

Seine Minus-Fähigkeit legt alle Nicht-Land-Karten aus dem Spiel in die Bibliothek ihres Besitzers. Seine ultimative Fähigkeit schickt jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, eine Karte aus dem Spiel ins Exil. Dieses Gesamtpaket macht ihn zu einer der besten mythischen seltenen Karten. MTG Karten für Kontrollstrategien.

★ Bester Kontroll-Finisher mit integrierter Kartenzugfunktion Teferi, Held von Dominaria Besuchen Sie TCG Player

13. Chrome Mox [Das beste Artefakt ohne Manakosten für schnelle Combos]

Mana-Kosten 0 Farbkonzept Farblos Kartentyp Artefakt Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Chrome Mox kostet null Mana und erzeugt farbiges Mana, indem sie eine Karte aus deiner Hand, die kein Artefakt und kein Land ist, prägt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Chrome Mox Sie tauschen Kartenvorteil gegen Geschwindigkeit ein. Combo- und aggressive Decks nutzen diesen Tausch, um Partien zu entscheiden, bevor sich die Gegner stabilisieren können.

Man verliert zwar eine Karte, aber der Tempovorteil in Zug eins lohnt sich bei schnellen Strategien. Damit kannst du Karten mit Kosten von zwei oder drei ausspielen, bevor dein Gegner auch nur ein einziges Land ausspielt.

★ Das beste Artefakt ohne Manakosten für schnelle Combos Chrome Mox Besuchen Sie TCG Player

14. Verdopplungssaison [Beste Verzauberung für Token- und Markenstrategien]

Mana-Kosten 4G Farbkonzept Grün Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Multiplikator-Engine Zeitpunkt des Aufpralls Anhaltend Die besten Formate Kommandant

Verdopplungssaison verdoppelt alle Spielsteine und Marker, die deine Effekte erzeugen. Diese Wechselwirkung mit Planeswalkern macht sie zu einer legendären Karte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verdopplungssaison passt zu fast jeder Strategie in Grün. Spielsteine, +1/+1-Marken, Planeswalker und sogar „Infizieren“ profitieren alle von einem einzigen Fünf-Mana-Zauber.

Ein Planeswalker, der mit sechs Loyalitätspunkten ins Spiel kommt, kommt nun mit zwölf ins Spiel, was in der Regel das sofortige Aus bedeutet.

★ Die beste Verzauberung für Token- und Marker-Strategien Verdopplungssaison Besuchen Sie TCG Player

15. Urza, der Erhabene Kunstschmied [Bester Kommandant für artefaktbasierte Decks]

Mana-Kosten 2UU Farbkonzept Blau Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Mana Engine / Kartenvorteil Zeitpunkt des Aufpralls Sofort Die besten Formate Kommandant, Modern

Jedes Artefakt, das du kontrollierst, wird in dem Moment für blaues Mana getappt, Urza kommt herein. Er auch bringt einen Konstrukt-Spielstein mit Stärke und Widerstandskraft entspricht deiner Gesamtanzahl an Artefakten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Urza, der Erhabene Kunsthandwerker verwandelt ein Feld aus billigen Artefakten in eine Mana-Maschine und eine Quelle für Kartenvorteil. Er ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für Artefakt-Strategien, und eine Kreatur, die all das für vier Mana leistet, ist der Grund, warum er im Commander dominiert.

Seine aktivierte Fähigkeit schickt Karten von der obersten Karte deiner Bibliothek ins Exil und wirkt sie kostenlos. Er ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für Artefakt-Strategien, und obwohl Urza ein echtes Kraftpaket ist, kannst du auch die am bestenPartner Kommandeure in MTG wenn Sie mit der Synergie verschiedener Farben experimentieren möchten.

★ Der beste Kommandant für Decks mit Artefakten Urza, der Erhabene Kunsthandwerker Besuchen Sie TCG Player

Wie funktionieren mythische seltene MTG-Karten?

„Mythisch selten“ ist die höchste Seltenheitsstufe in Magie. Du kannstMan erkennt sie an dem orangefarbenen Symbol auf der Karte. Sie tauchen in Booster-Packs seltener auf als Rares, Uncommons oder Commons, und diese Seltenheit ist beabsichtigt.

Wizards of the Coast entwirft mythische Rares so, dass sie pro Karte mehr Wirkung entfalten als jede andere Seltenheitsstufe. Ein Rare bietet dir vielleicht eine solide Kreatur oder einen nützlichen Zauberspruch. Ein mythisches Rare verändert oft den gesamten Spielverlauf, sobald sie abgewickelt ist. Stell dir Karten vor wie Der Eine Ring or Sheoldred. Sie bilden im Grunde genommen den Spielplan.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen mythischen Karten und Karten mit niedrigerer Seltenheit. Mythische Seltenheiten vereinen mehrere Effekte oder skalierende Stärke in einer einzigen Karte. Eine mythische Karte kann gleichzeitig Karten ziehen, Mana erzeugen und eine Gewinnbedingung schaffen. Seltene und ungewöhnliche Karten erfüllen in der Regel eine Aufgabe gut, während mythische Karten mehrere Aufgaben bewältigen.

Das Deckbau-Konzept rund um mythische Raritäten bedeutet Ihre gesamte Strategie so zu planen, dass diese Karten im Mittelpunkt stehen. Deine Manabasis, deine Dual-Länder in MTG… Deine Unterstützungskarten dienen alle dazu, deine Mythics so schnell und zuverlässig wie möglich ins Spiel zu bringen. Auch deine Gegner müssen sich darauf mit spezifischen Gegenmaßnahmen vorbereiten, was das Metagame um eine Handvoll mächtiger Effekte herum prägt.

In Commander sind mythische Raritäten noch stärker skaliert. Effekte, die in einem 1-gegen-1-Spiel einem Gegner Lebenspunkte entziehen, wirken bei einem Mehrspieler-Spiel auf drei Gegner. Token-Verdoppler, Lebenspunktentzug-Auslöser und Manageneratoren gewinnen alle an Wert, wenn mehr Spieler beteiligt sind.

Manche Mythic-Karten entscheiden das Spiel durch Angriffe, andere gewinnen, indem sie im Laufe der Zeit so viel Wert generieren, dass deine Gegner nicht mithalten können. Die Besten tun beides und zwingen den Tisch dazu, ihnen sofort zu antworten – oder zu verlieren. Das ist es, was die besten mythischen Raritäten auszeichnet MTG Karten aus dem restlichen Seltenheitsspektrum.

Mein Gesamtfazit zu den besten mythischen seltenen MTG-Karten

Ich glaube, die beste mythische Seltenheit MTG Karten stellen in jedem Match die höchste mögliche Stärke dar. Diese Karten verändern oft den gesamten Spielverlauf, sobald sie ausgewertet werden, daher musst du ihre Anwesenheit auf dem Stapel berücksichtigen.

Ich schlage vor, dass du vielseitige Grundnahrungsmittel wie Der Eine Ring or Sonnenring um sich frühzeitig einen Vorteil zu verschaffen. Mythics vereinen mehrere mächtige Effekte in einer einzigen Karte und bieten so einen enormen Mehrwert. Behalte diese Kernpunkte stets im Blick, wenn du deine Strategie entwickelst denn dein Deck braucht genügend Unterstützung, um sie im Spiel zu halten.

Häufig gestellte Fragen