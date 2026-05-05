Die 15 besten mythischen seltenen MTG-Karten – die stärksten Karten für 2026
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Jedes Format in Magie verfügt über eine Handvoll Karten, die das Spiel um sich herum völlig verändern, und die beste mythische Seltenheit MTG Karten machen den Großteil dieser Liste aus. Das sind die Gefahren, die deine Gegner schon vor dem Mischen ernst nehmen müssen.
Mythische Seltenheiten übernehmen oft sofort die Kontrolle, sobald sie verrechnet werden. Eine einzige mythische Karte kann dich mit Mana überschütten, deinem Gegner einen erdrückenden Kartenvorteil verschaffen und das Spiel noch im selben Zug zu beenden drohen.
Ich liebe es, meine Decks um solche Karten herum aufzubauen. Dieser Leitfaden listet die mythischen Karten auf, die die Deckbau-Strategien und das Metagame in Kommandant, Modern, Legacy und Vintage nach wie vor prägen.
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Die 15 besten mythischen seltenen MTG-Karten, die jeder Spieler kennen sollte
Nicht jede mythische Seltenheit wird dem orangefarbenen Symbol gerecht. Die beste mythische Seltene MTG Karten verändern tatsächlich den Spielverlauf. Ich habe diese Liste nach Leistung und Vielseitigkeit sortiert, ähnlich wie bei unserem allgemeinen Überblick über die am bestenMTGKarten, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, inwieweit jede mythische Seltenheit die Strategie in Kommandant sowie Wettkampfformate.
1. Schwarzer Lotus [Die beste MTG-Karte für reine Manabeschleunigung]
|Mana-Kosten
|0
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Artefakt
|Hauptaufgabe
|Mana-Beschleunigung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Vintage
Schwarzer Lotus gibt dir drei Mana einer beliebigen Farbe, sobald du sie ausspielst. Du opferst sie sofort, aber schon dieser eine Schuss kann dir einen Vorsprung von mehreren Zügen gegenüber deinem Gegner verschaffen.
Schwarzer Lotus setzt Maßstäbe dafür, was Mana-Beschleunigung leisten kann. Jede schnelle Manakarte, die seitdem erschienen ist, wurde an ihr gemessen.
Selbst die besten Grundstücke in MTG So eine Geschwindigkeit lässt sich nicht zum Nulltarif erreichen. Das ist der Grund, warum Schwarzer Lotus steht ganz oben auf jeder Liste der besten mythischen Raritäten MTG die jemals gedruckten Karten.
2. Sol-Ring [Bester Manastein für Commander]
|Mana-Kosten
|1
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Artefakt
|Hauptaufgabe
|Mana-Beschleunigung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Kommandant
Sonnenring Verwandelt in jedem Zug ein Mana in zwei farblose für den Rest des Spiels. Ein Zug in Runde eins Sonnenring verschafft dir einen Vorsprung von einer ganzen Runde, und dieser Vorsprung vergrößert sich schnell. Fast jeder Kommandant deck betreibt allein aus diesem Grund eine Kopie.
Sonnenring hat sich seinen Ruf als stärkster „Mana Rock“ im Spiel redlich verdient. Der frühe Vorteil, den er verschafft, verstärkt sich mit jedem Zug, nachdem er ins Spiel gekommen ist.
3. Der Eine Ring [Beste farblose Karte für Schutz und Kartenvorteil]
|Mana-Kosten
|4
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Legendäres Artefakt
|Hauptaufgabe
|Kartenvorteil / Schutz
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Modern, Commander
Der Eine Ring tut zwei Dinge, wenn es auf das Spielbrett kommt. Sie schützt dich einen ganzen Zug lang vor allem, dann wird sie zu einer Karte, mit der du Karten ziehen kannst die sich mit jeder Aktivierung erhöht.
Der Eine Ring hat in verschiedenen Metas für Verbote und Formatveränderungen gesorgt. Jedes Deck kann sie spielen, unabhängig von der Farbausrichtung, was sie zu einer der besten Mythic-Rares macht MTG Karten für absolute Vielseitigkeit.
Du verlierst so viel Lebenspunkte, wie Lastmarker auf dem Spielfeld liegen, aber die Karten, die du ziehst, machen das mehr als wett. Es ist eine der stärksten farblosen Karten in MTG die je gedruckt wurden.
4. Jace, der Gedankenformer [Bester Planeswalker für Kontrollstrategien]
|Mana-Kosten
|2UU
|Farbkonzept
|Blau
|Kartentyp
|Legendäre Planeswalker
|Hauptaufgabe
|Kartenvorteil / Kontrolle
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Anhaltend
|Die besten Formate
|Legacy, Vintage, Commander
Jace, der Gedankenformer Er gewährt dir in jedem Zug einen Brainstorm ohne Loyalitätskosten. Das allein würde ihn schon spielbar machen.
Jace, der Gedankenformer war der erste Planeswalker, der im Standard verboten wurde. Er bietet in jedem Zug so viele Spielmöglichkeiten, dass er wie ein Kontrollmechanismus in einer einzigen Karte wirkt.
Darüber hinaus, Er lässt Kreaturen zurück ins Spiel springen, beeinflusst die Ziehphase deines Gegners und verfügt über eine spielentscheidende ultimative Fähigkeit die ihre gesamte Bibliothek ins Exil schickt. Vier Fähigkeiten auf einer Karte sind selbst für einen Planeswalker selten.
5. Nekropotenz [Beste Verzauberung für uneingeschränkten Kartenziehen]
|Mana-Kosten
|BBB
|Farbkonzept
|Schwarz
|Kartentyp
|Zauber
|Hauptaufgabe
|Kartenvorteils-Engine
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Anhaltend
|Die besten Formate
|Vintage, Commander
Nekropotenzüberspringt deinen normalen Ziehschritt und ersetzt sie durch etwas weitaus Mächtigeres. Du zahlst 1 Lebenspunkt, um die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil zu schicken; am Ende der Phase kommt sie dann auf deine Hand. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Aktivierungen.
Nekropotenzbietet schwarzen Decks etwas, was keine andere Farbe in diesem Ausmaß erhält: uneingeschränkten Zugang zu Karten – zum Preis des eigenen Lebens. Dieser Tausch lohnt sich fast immer.
Nur wenige Zaubersprüche in MTG keine andere Karte hat jemals in so vielen Formaten dominiert wie diese. Diese Erfolgsbilanz macht sie zu einer der besten mythischen Raritäten MTG Karten für reinen Kartenvorteil.
6. Ragavan, der flinke Dieb [Beste Ein-Mana-Karte für Tempo und Ressourcengenerierung]
|Mana-Kosten
|R
|Farbkonzept
|Red
|Kartentyp
|Legendäres Wesen
|Hauptaufgabe
|Tempo / Ressourcengenerierung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Modern, Alt
Jeder erfolgreiche Hit von Sie unterhielten sicherzeugt einen Schatz-Spielstein und ermöglicht es dir, eine Karte vom obersten Teil der Bibliothek deines Gegners zu verwerfen.
Ragavan, der flinke Dieb hat neu definiert, wozu ein „One-Drop“ fähig ist. Mana, Karten und Druck in der Anfangsphase – all das in einer einzigen Kreatur – katapultierten ihn an die Spitze von Modern.
All das von einer Kreatur, die nur ein Mana kostet und als Ausweichoption über „Vorstoß“ verfügt.
7. Willenskraft [Bester kostenloser Gegenzauber in Turnierformaten]
|Mana-Kosten
|3UU
|Farbkonzept
|Blau
|Kartentyp
|Sofort
|Hauptaufgabe
|Kostenloser Gegenzauber
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Reaktiv
|Die besten Formate
|Legacy, Vintage, Commander
Willenskraft ermöglicht es dir, jeden Zauberspruch zu kontern, indem du eine blaue Karte ins Exil schickst und 1 Lebenspunkt zahlst. Es wird kein Mana benötigt. Genau diese freie Interaktion verhindert, dass Legacy und Vintage reine Combo-Formate sind. Es ist einer der formatbestimmendsten Spontanzauber in MTG die je gedruckt wurden.
Willenskraft Das ist der Grund, warum Combo-Decks im Legacy-Format nicht ungebremst ihr Unwesen treiben können. Kostenlose Gegenzauber sorgen für Ausgewogenheit im Format und belohnen geschicktes Handmanagement.
8. Manakrypta [Das beste Artefakt ohne Kosten für einen frühen Manavorteil]
|Mana-Kosten
|0
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Artefakt
|Hauptaufgabe
|Mana-Beschleunigung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Kommandant, Vintage
Mana Crypt kostet nichts und liefert sofort zwei farblose Mana. Verständnis Was ist eine Mana-Fähigkeit in MTG? ist hier entscheidend, da dieser kostenlose Stein dir den größtmöglichen Sprung in Runde eins ermöglicht.
Du wirfst in jeder Versorgungsphase eine Münze und erleidest bei einer Niederlage 3 Schadenspunkte, aber dieser Nachteil spielt kaum eine Rolle, wenn man dem Tisch zwei Züge voraus ist. Es ist der schnellste aller Manasteine im Spiel.
Mana Crypt bietet dir den größten Manaschub, den es in Zug eins gibt. Commander-Partien werden oft davon entschieden, wer am schnellsten Mana aufbaut, und diese Karte gewinnt dieses Rennen. Sie ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für einen schnellen Start.
9. Emrakul, der Zerrissene der Äonen [Der beste Finisher, um Spiele sofort zu beenden]
|Mana-Kosten
|15
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Legendäres Wesen
|Hauptaufgabe
|Finisher
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Legacy, Commander
Fünfzehn Mana sind ein hoher Preis, aber Emrakul wird selten fair geworfen. Sie taucht durch Wiederbelebung auf, „Show and Tell“ oder „Through the Breach“.
Emrakul ist die ultimative „Game Over“-Karte. Wenn sie ins Spiel kommt, braucht dein Gegner eine farblose Antwort, sonst verliert er.
Ein 15/15 mit Fliegen, Vernichter 6 und einer zusätzlichen Runde beim Wirken beendet das Spiel sofort. Dank ihres Schutzes vor farbigen Zaubersprüchen ist es fast unmöglich, ihr sauber entgegenzuwirken.
10. Sheoldred, die Apokalypse [Beste Kreatur, um Kartenziehen zu bestrafen]
|Mana-Kosten
|2BB
|Farbkonzept
|Schwarz
|Kartentyp
|Legendäres Wesen
|Hauptaufgabe
|Lebensentzug / Strafe durch Kartenziehen
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Anhaltend
|Die besten Formate
|Standard, Modern, Commander
Sheoldred macht jeden Ziehschritt für deine Gegner gefährlich. Sie verlieren 2 Lebenspunkte pro gezogener Karte, während du 2 Lebenspunkte pro gezogener Karte erhältst.
Sheoldred macht das Ziehen von Karten für deine Gegner zu einer Belastung. Sie dominierte das Standard-Format und wurde schnell zu einer der besten Mythic-Rares MTG Karten in den letzten Jahren.
Dieser passive Effekt bestraft Cantrips, Fetchlands und jede Strategie basiert auf Kartenvorteil. Als 4/5-Kreatur mit Todesberührung ist sie zudem schwer anzugreifen.
11. Oko, Dieb der Kronen [Bester Planeswalker zur dauerhaften Neutralisierung]
|Mana-Kosten
|1GU
|Farbkonzept
|Grün/Blau
|Kartentyp
|Legendäre Planeswalker
|Hauptaufgabe
|Brettkontrolle / Dauerhafte Ausschaltung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Legacy, Vintage, Commander
Oko„s +1 verwandelt jedes Artefakt oder jede Kreatur in einen 3/3-Elch. Dabei sammelt er Loyalitätspunkte, was bedeutet, dass er mit jeder Aktivierung schwerer zu beseitigen ist.“
Oko, der Kronendieb wurde in vier Formaten gesperrt. Allein diese Bilanz macht ihn zu einer der besten mythischen Raritäten MTG Karten für rohe, ungezügelte Kraft.
Sein +2 erzeugt Nahrungsmarken, die Lebenspunkte verleihen oder um die Elch-Fähigkeit deiner eigenen bleibenden Karten zu aktivieren.
12. Teferi, Held von Dominaria [Bester Kontroll-Finisher mit integrierter Kartenzugfunktion]
|Mana-Kosten
|3WU
|Farbkonzept
|Weiß/Blau
|Kartentyp
|Legendäre Planeswalker
|Hauptaufgabe
|Kartenvorteil / Kontroll-Finisher
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Anhaltend
|Die besten Formate
|Modern, Pionier, Kommandant
Teferi, Held von Dominaria ist der Goldstandard unter den Kontroll-Finishern und verdeutlicht perfekt, warum Weiß/Blau zu den mächtigsten MTG Farbkombinationen für langfristige Strategien.
Teferi zieht dir mit seinem +1 eine Karte und enttappt zwei Länder. Das bedeutet Du spielst einen Planeswalker für fünf Mana aus und hältst dir dennoch eine Interaktion für den Zug deines Gegners auf.
Teferi, Held von Dominaria ist der Goldstandard unter den Kontroll-Finishern. Kartenvorteil und freies Mana im selben Zug bieten Kontroll-Decks genau das, was sie brauchen.
Seine Minus-Fähigkeit legt alle Nicht-Land-Karten aus dem Spiel in die Bibliothek ihres Besitzers. Seine ultimative Fähigkeit schickt jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, eine Karte aus dem Spiel ins Exil. Dieses Gesamtpaket macht ihn zu einer der besten mythischen seltenen Karten. MTG Karten für Kontrollstrategien.
13. Chrome Mox [Das beste Artefakt ohne Manakosten für schnelle Combos]
|Mana-Kosten
|0
|Farbkonzept
|Farblos
|Kartentyp
|Artefakt
|Hauptaufgabe
|Mana-Beschleunigung
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Legacy, Vintage, Commander
Chrome Mox kostet null Mana und erzeugt farbiges Mana, indem sie eine Karte aus deiner Hand, die kein Artefakt und kein Land ist, prägt.
Chrome Mox Sie tauschen Kartenvorteil gegen Geschwindigkeit ein. Combo- und aggressive Decks nutzen diesen Tausch, um Partien zu entscheiden, bevor sich die Gegner stabilisieren können.
Man verliert zwar eine Karte, aber der Tempovorteil in Zug eins lohnt sich bei schnellen Strategien. Damit kannst du Karten mit Kosten von zwei oder drei ausspielen, bevor dein Gegner auch nur ein einziges Land ausspielt.
14. Verdopplungssaison [Beste Verzauberung für Token- und Markenstrategien]
|Mana-Kosten
|4G
|Farbkonzept
|Grün
|Kartentyp
|Zauber
|Hauptaufgabe
|Multiplikator-Engine
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Anhaltend
|Die besten Formate
|Kommandant
Verdopplungssaison verdoppelt alle Spielsteine und Marker, die deine Effekte erzeugen. Diese Wechselwirkung mit Planeswalkern macht sie zu einer legendären Karte.
Verdopplungssaison passt zu fast jeder Strategie in Grün. Spielsteine, +1/+1-Marken, Planeswalker und sogar „Infizieren“ profitieren alle von einem einzigen Fünf-Mana-Zauber.
Ein Planeswalker, der mit sechs Loyalitätspunkten ins Spiel kommt, kommt nun mit zwölf ins Spiel, was in der Regel das sofortige Aus bedeutet.
15. Urza, der Erhabene Kunstschmied [Bester Kommandant für artefaktbasierte Decks]
|Mana-Kosten
|2UU
|Farbkonzept
|Blau
|Kartentyp
|Legendäres Wesen
|Hauptaufgabe
|Mana Engine / Kartenvorteil
|Zeitpunkt des Aufpralls
|Sofort
|Die besten Formate
|Kommandant, Modern
Jedes Artefakt, das du kontrollierst, wird in dem Moment für blaues Mana getappt, Urza kommt herein. Er auch bringt einen Konstrukt-Spielstein mit Stärke und Widerstandskraft entspricht deiner Gesamtanzahl an Artefakten.
Urza, der Erhabene Kunsthandwerker verwandelt ein Feld aus billigen Artefakten in eine Mana-Maschine und eine Quelle für Kartenvorteil. Er ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für Artefakt-Strategien, und eine Kreatur, die all das für vier Mana leistet, ist der Grund, warum er im Commander dominiert.
Seine aktivierte Fähigkeit schickt Karten von der obersten Karte deiner Bibliothek ins Exil und wirkt sie kostenlos. Er ist eine der besten mythischen Raritäten MTG Karten für Artefakt-Strategien, und obwohl Urza ein echtes Kraftpaket ist, kannst du auch die am bestenPartner Kommandeure in MTG wenn Sie mit der Synergie verschiedener Farben experimentieren möchten.
Wie funktionieren mythische seltene MTG-Karten?
„Mythisch selten“ ist die höchste Seltenheitsstufe in Magie. Du kannstMan erkennt sie an dem orangefarbenen Symbol auf der Karte. Sie tauchen in Booster-Packs seltener auf als Rares, Uncommons oder Commons, und diese Seltenheit ist beabsichtigt.
Wizards of the Coast entwirft mythische Rares so, dass sie pro Karte mehr Wirkung entfalten als jede andere Seltenheitsstufe. Ein Rare bietet dir vielleicht eine solide Kreatur oder einen nützlichen Zauberspruch. Ein mythisches Rare verändert oft den gesamten Spielverlauf, sobald sie abgewickelt ist. Stell dir Karten vor wie Der Eine Ring or Sheoldred. Sie bilden im Grunde genommen den Spielplan.
Das ist der entscheidende Unterschied zwischen mythischen Karten und Karten mit niedrigerer Seltenheit. Mythische Seltenheiten vereinen mehrere Effekte oder skalierende Stärke in einer einzigen Karte. Eine mythische Karte kann gleichzeitig Karten ziehen, Mana erzeugen und eine Gewinnbedingung schaffen. Seltene und ungewöhnliche Karten erfüllen in der Regel eine Aufgabe gut, während mythische Karten mehrere Aufgaben bewältigen.
Das Deckbau-Konzept rund um mythische Raritäten bedeutet Ihre gesamte Strategie so zu planen, dass diese Karten im Mittelpunkt stehen. Deine Manabasis, deine Dual-Länder in MTG… Deine Unterstützungskarten dienen alle dazu, deine Mythics so schnell und zuverlässig wie möglich ins Spiel zu bringen. Auch deine Gegner müssen sich darauf mit spezifischen Gegenmaßnahmen vorbereiten, was das Metagame um eine Handvoll mächtiger Effekte herum prägt.
In Commander sind mythische Raritäten noch stärker skaliert. Effekte, die in einem 1-gegen-1-Spiel einem Gegner Lebenspunkte entziehen, wirken bei einem Mehrspieler-Spiel auf drei Gegner. Token-Verdoppler, Lebenspunktentzug-Auslöser und Manageneratoren gewinnen alle an Wert, wenn mehr Spieler beteiligt sind.
Manche Mythic-Karten entscheiden das Spiel durch Angriffe, andere gewinnen, indem sie im Laufe der Zeit so viel Wert generieren, dass deine Gegner nicht mithalten können. Die Besten tun beides und zwingen den Tisch dazu, ihnen sofort zu antworten – oder zu verlieren. Das ist es, was die besten mythischen Raritäten auszeichnet MTG Karten aus dem restlichen Seltenheitsspektrum.
Mein Gesamtfazit zu den besten mythischen seltenen MTG-Karten
Ich glaube, die beste mythische Seltenheit MTG Karten stellen in jedem Match die höchste mögliche Stärke dar. Diese Karten verändern oft den gesamten Spielverlauf, sobald sie ausgewertet werden, daher musst du ihre Anwesenheit auf dem Stapel berücksichtigen.
Ich schlage vor, dass du vielseitige Grundnahrungsmittel wie Der Eine Ring or Sonnenring um sich frühzeitig einen Vorteil zu verschaffen. Mythics vereinen mehrere mächtige Effekte in einer einzigen Karte und bieten so einen enormen Mehrwert. Behalte diese Kernpunkte stets im Blick, wenn du deine Strategie entwickelst denn dein Deck braucht genügend Unterstützung, um sie im Spiel zu halten.
Häufig gestellte Fragen
Die beste mythische Seltenkarte in MTG is Schwarzer Lotus. Sie erzeugt drei Mana beliebiger Farbe ohne Kosten, was sie zur mächtigsten Manabeschleunigung macht, die je gedruckt wurde. Keine andere mythische Seltenheit hat einen vergleichbaren Einfluss auf das Spieltempo.
Eine mythische SeltenheitMTG Die Karte ist die höchste Seltenheitsstufe in Magic: The Gathering. Diese Karten sind mit einem orangefarbenen Setsymbol versehen und kommen in Booster-Packs seltener vor. Sie sind so konzipiert, dass sie stärkere und einzigartigere Effekte haben als Rares, Uncommons oder Commons.
Mythische Seltenheiten skalieren stärker in Kommandant da ihre Effekte mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Lebensentzug, Token-Verdoppler und Manageneratoren gewinnen mit jeder weiteren Person am Tisch an Wert. Viele Decks basieren auf einer einzigen mythischen Karte, und die beste mythische Karte MTG Karten kommen in diesem Format besonders gut zur Geltung.
Es gibt keine festgelegte Anzahl. Das hängt von Ihrem Format und Ihrer Strategie ab. Kommandant Decks enthalten je nach Stärke oft 8 bis 15 mythische Raritäten. Turnierechte 60-Karten-Decks setzen in der Regel auf weniger davon und konzentrieren sich auf 4 bis 8 Exemplare der wirkungsvollsten Karten.
Nein. Die Seltenheit ist kein Garant für Stärke. Viele seltene und sogar ungewöhnliche Karten schneiden im Wettkampf besser ab als mythische seltene Karten. Blitz and Schwerter zu Pflugscharen sind Karten mit niedrigerer Seltenheit, die häufiger gespielt werden als die meisten mythischen Karten. Die Seltenheit spiegelt eher die Einzigartigkeit des Designs wider als die reine Stärke.