Die besten Spontanzauber in MTG – Unverzichtbare Zaubersprüche für 2026

Die besten Sofortzauber spielen MTG verändert die Herangehensweise deiner Gegner in jedem Zug. Offenes Mana und eine Karte auf der Hand könnten einen Gegenzauber, eine Beseitigung oder einen Kampftrick bedeuten, der nur darauf wartet, eine falsche Entscheidung zu bestrafen.

Ich habe den reaktiven Spielstil schon immer gemocht. Mana zurückhalten, die Spielsituation einschätzen und den perfekten Moment zum Handeln abwarten. Sofortzauber belohnen diese Geduld besser als jeder andere Kartentyp.

Diese Liste enthält die Momente, zu denen ich immer wieder zurückkehre in den Formaten Kommandant, Modern und Legacy. Ich habe Tausende von Optionen durchforstet, um diejenigen zu finden, die das Spielgeschehen tatsächlich prägen.

Die 15 besten Sofortbilder aller Formate

Die schönsten Momente in MTG alle weisen gemeinsame Merkmale auf. Sie kosten wenig Mana, bieten eine Lösung für vielfältige Bedrohungen und können in entscheidenden Momenten den Spielverlauf wenden. Bei der Zusammenstellung dieser Liste habe ich mich an der Stärke, der Effizienz, der Formatabdeckung und dem Einfluss orientiert, den jede Karte auf die Deckbauweise in Kommandant, Modern und Legacy hat.

1. Willenskraft

Mana-Kosten 3UU Farbkonzept Blau Effekttyp Gegenzauber Geschwindigkeit Sofort (kostenlose Alternative) Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Willenskraftbleibt einer der besten Spontanzauber in MTG nach jahrzehntelangem Spielen. Es wirkt jedem Zauber entgegen indem du eine blaue Karte aus deiner Hand ins Exil schickst und 1 Lebenspunkt ablegst. Du bist nie wirklich völlig erschöpft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Willenskraft legt fest, was ein kostenloser Gegenzauber sein sollte. In Legacy und Vintage gilt dies MTG Karte verhindert spielentscheidende Kombos, wenn du kein Mana mehr zur Verfügung hast. Allein diese Flexibilität macht sie zu einem Muss in jedem blauen Deck.

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2. Schwert zu Pflugschar

Mana-Kosten W Farbkonzept Weiß Effekttyp Entfernung Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Legacy, Vintage, Commander

Schwerter zu Pflugscharen setzt Maßstäbe bei der Beseitigung von Kreaturen. Ein weißes Mana schickt eine beliebige Kreatur ins Exil, ohne Wenn und Aber. Der Gegner erhält Lebenspunkte in Höhe der Stärke dieser Kreatur, doch dieser Kompromiss spielt kaum eine Rolle.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schwerter zu Pflugscharen ist eine der besten weißen Spontanzauber in MTG. „Verbannen“ ist der Zerstörung immer überlegen. Für nur ein Mana gibt es nichts Vergleichbares.

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3. Zyklonischer Riss

Mana-Kosten 1 U (7 U Überlast) Farbkonzept Blau Effekttyp Abprallen Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Kommandant

Zyklonriss erledigt zwei Aufgaben gleichzeitig. Für zwei Mana, Es wirft eine einzelne nicht-Land-Permanente zurück. Zum einen entfernt sie alle nicht-landbezogenen bleibenden Karten, die deine Gegner kontrollieren. Diese einseitige Säuberung beendet Commander-Partien oft sofort.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zyklonrissist einer der besten Spontanzauber in MTG für den Mehrspielermodus. Die Überlastung genau dann auszulösen, wenn sich die Gegner auf das Spielfeld begeben haben, ist vernichtend. Sie setzt ihren Fortschritt zurück, während der eigene unangetastet bleibt.

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4. Gegenzauber

Mana-Kosten UU Farbkonzept Blau Effekttyp Gegenzauber Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Legacy, Pauper, Commander

Nur wenige Karten stehen so sehr für die besten Spontanzauber in MTG gleichGegenzaubertut. Zwei blaues Mana hebt jeden Zauberspruch auf dem Stapel ohne Einschränkungen auf oder Nachteile. Es bietet genau das, was Kontrollspieler brauchen, und das zu einem Preis, den man leicht verkraften kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gegenzauberbietet dir in jedem einzelnen Spiel absolute Zuverlässigkeit. Im Gegensatz zu bedingten Zählern liegt sie nie ungenutzt auf der Hand und wartet auf das richtige Ziel. Selbst die besten farblosen Karten in MTG kann mit dieser Beständigkeit nicht mithalten.

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5. Blitz

Mana-Kosten R Farbkonzept Red Effekttyp Schaden Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Modern, Legacy, Pauper

Blitzist der effizienteste Schadenszauber, der je gedruckt wurde. Ein rotes Mana fügt einem beliebigen Ziel 3 Schaden zu. Diese Quote wurde in über 30 Jahren noch nie erreicht MagieDesign.

Warum wir uns dafür entschieden haben Blitz bestimmt das Tempo in der Anfangsphase wie keine andere Karte. Sie beseitigt die meisten Bedrohungen in den Zügen eins bis drei und besiegt die Gegner in der Endphase. Zu den besten roten Karten in MTG… nichts anderes bietet diese Flexibilität für nur ein Mana.

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6. Vampirischer Tutor

Mana-Kosten B Farbkonzept Schwarz Effekttyp Tutor Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Commander, Vintage, Legacy

Vampirischer Tutorist einer der besten Spontanzauber in MTG damit Sie genau das finden, was Sie brauchen. Ein schwarzes Mana und 2 Lebenspunkte: Lege eine beliebige Karte oben auf dein Deck. Spiele sie am Ende des Zuges eines Gegners aus und ziehe sofort eine Karte deiner Wahl.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vampirischer Tutor strahlt am hellsten in Kommandodecks basiert auf Kombinationen. Es holt genau die Karte, die du brauchst, kurz bevor du an der Reihe bist. Diese Präzision macht es zu einem der besten schwarzen Spontanzauber in MTG für Wettkämpfe.

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7. Der Weg ins Exil

Mana-Kosten W Farbkonzept Weiß Effekttyp Entfernung Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Modern, Legacy, Commander

Der Weg ins Exil beseitigt jedes Wesen für ein einziges weißes Mana. Es verbannt das Ziel und ermöglicht es dessen Beherrscher, nach einem Standardland zu suchen. Im Gegensatz zu einem Doppel-Land in MTGEine einzelne Grundtechnik verändert das Spiel selten entscheidend. Dieser Nachteil tritt im Laufe des Spiels jedoch immer weniger in den Vordergrund.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Weg ins Exil bietet eine Lösung für Bedrohungen, gegen die zerstörungsbasierte Entfernung machtlos ist. Unzerstörbare Kreaturen und rekursive Bedrohungen werden alle sauber ins Exil geschickt. Den Gegnern zusätzliche Länder zu geben, MTG Das fühlt sich zunächst schlecht an, aber ihre beste Kreatur sofort aus dem Spiel zu nehmen, ist fast immer den Einsatz wert.

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8. Brainstorming

Mana-Kosten U Farbkonzept Blau Effekttyp Kartenauswahl Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Legacy, Vintage, Pauper

Ideen sammelnzieht drei Karten und legt zwei davon wieder oben auf dein Deck. Das klingt bescheiden, bis man es mit einem Fetchland kombiniert. Mische die Karten, die du nicht brauchst, aus dem Deck und behalte nur die besten Optionen. Erfahrene Spieler zählen diese Karte oft zu den die besten blauen Karten MTG zu bieten hat, da es Ihnen eine unvergleichliche Kontrolle über Ihre Ziehungen ermöglicht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ideen sammelnist nicht ohne Grund der stärkste Kartensuchzauber in Legacy. Er gräbt tief, schützt wichtige Karten vor Abwurf-Effekten und sorgt für perfekte Ziehungen. Als bester blauer Spontanzauber MTG Von allen Karten, die jemals gedruckt wurden, belohnt diese Karte präzises, technisches Spiel mehr als jede andere.

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9. Mystischer Lehrer

Mana-Kosten U Farbkonzept Blau Effekttyp Tutor Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Commander, Vintage, Legacy

Mystischer Lehrerdurchsucht Ihre Bibliothek sofort oder Zauberei und legt sie obenauf. Ein blaues Mana in der Endphase bedeutet, dass du deine Wahl sofort ziehst. So kannst du in deinem Zug ohne Manakosten Konter, Flächenreiniger oder Combo-Finisher vorbereiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mystischer Lehrer bietet dieselbe Präzision wie die besten Black Cards in MTG bietet, beschränkt sich jedoch auf Zaubersprüche. Diese Einschränkung spielt kaum eine Rolle, wenn man sich einen Gegenzauber oder eine spielentscheidende Hexerei sichert. Dank der geringen Kosten lässt sie sich problemlos zusammen mit anderen Interaktionen im Handdeck halten.

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10. Abwehrende Handfläche

Mana-Kosten RW Farbkonzept Rot/Weiß Effekttyp Schadensverhütung/Umleitung Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Modern, Commander

Abwehrende Handfläche verhindert jeglichen Schaden aus einer Quelle und verursacht entsprechend viel Schaden auf den Beherrscher der Quelle. Für nur zwei Mana kannst du den stärksten Angriff deines Gegners in einen tödlichen Bumerang verwandeln. Voltron Spieler und Aggro-Decks lernen diese Karte schnell zu fürchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Abwehrende Handfläche ist der beste rote Instantkaffee MTG hat zur Bestrafung von übertriebenem Einsatz. Bei Commander versucht immer jemand, den Tisch mit einer riesigen Kreatur auf einen Schlag zu besiegen. Du kannst dafür sorgen, dass er diese Entscheidung sofort bereut.

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11. Heldentat

Mana-Kosten 1G Farbkonzept Grün Effekttyp Schutz Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Kommandant, Modern

Heldentat verleiht Hexproof und Unzerstörbarkeit auf alle deine bleibenden Karten bis zum Ende des Zuges. Du kannst dir mit nur zwei Mana behelfen und über jeden Board-Wipe lachen, der auf dich zukommt. Es ist die ultimative Absicherung für Strategien, die stark auf Kreaturen setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Heldentat ist eine der besten grünen Spontanzauber in MTG denn sie schützt alles auf einmal – von deinen Ländern und Kreaturen bis hin zu Verzauberungen. Die meisten grünen Karten in MTG Der Fokus liegt auf der Offensive, daher wirkt diese Art der defensiven Deckung fast so, als hätte man sie von White übernommen.

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12. Teferis Schutz

Mana-Kosten 2W Farbkonzept Weiß Effekttyp Schutz Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Kommandant

Teferis Schutz entfernt alle deine bleibenden Karten und gbietet dir bis zu deinem nächsten Zug Schutz vor allem. Du wirst unantastbar. Für drei Mana bist du eine ganze Runde lang in Sicherheit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Teferis Schutz ist eine der besten weißen Karten in MTG um unmögliche Situationen zu überstehen. Jemand landet am Tisch einen Komboschlag oder einen tödlichen Schlag? Du verschwindest einfach aus der Welt und kehrst unversehrt zurück.

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13. Pakt der Verneinung

Mana-Kosten 0 Farbkonzept Blau Effekttyp Gegenzauber Geschwindigkeit Sofort (kostenlos mit nachträglicher Abrechnung) Die besten Formate Modern, Legacy, Commander

Pakt der Verneinung neutralisiert jeden Zauber für null Mana, was sie zu einer der besten Sofortzauber in MTG für Combo-Decks. Du zahlst 3UU in deiner nächsten Versorgungsphase oder verlierst das Spiel. Dieses Risiko entfällt, wenn sie in dem Zug schützt, in dem du gewinnst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pakt der Verneinung Damit kannst du deine Combo ausspielen und gleichzeitig deinen Schutz aufrechterhalten. Du kannst dein gesamtes Mana für Manasteine, Kreaturen oder Siegbedingungen ausgeben und den einen Zauberspruch kontern, der dich aufhalten würde. Kein anderer Gegenzauberspruch bietet dir diese Freiheit.

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14. Schwanengesang

Mana-Kosten U Farbkonzept Blau Effekttyp Gegenzauber Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Commander, Legacy, Modern

Abgesang hebt jeden Zauber, jede Sofortzauberspruch oder jede Hexerei auf für ein einziges blaues Mana. Der Gegner erhält als Ausgleich ein 2/2-Vogel-Spielstein. Auf dem Papier sieht dieser Tausch unfair aus, aber einen spielentscheidenden Zauberspruch zu verhindern und dafür nur einen kleinen Flieger abzugeben, ist eine leichte Entscheidung. Er kann zwar keine Kreaturen oder Planeswalker treffen, aber die meisten der gefährlichsten Zaubersprüche in Magic fallen in seinen Wirkungsbereich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Abgesang bietet erstklassige Effizienz zu möglichst geringen Kosten. Ein Mana, um eine Kombinationskarte oder eine Board-Wipe-Karte zu stoppen, ist immer ein Schnäppchen.

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15. Plötzlicher Verfall

Mana-Kosten BG Farbkonzept Schwarz/Grün Effekttyp Entfernung Geschwindigkeit Sofort Die besten Formate Modern, Legacy, Commander

Plötzlicher Verfall zerstört alle nicht-Land-Permanents mit einem Manakostenwert von 3 oder weniger, und sie kann nicht neutralisiert werden. Dieser letzte Punkt ist in Turnierformaten von großer Bedeutung. Selbst die besten blauen Karten in MTG Du kannst die Wirksamkeit dieses Zaubers nicht verhindern. Du kannst wichtige Kombinationskomponenten, „Hatebears“ und problematische Verzauberungen entfernen, ohne dir Gedanken über Erlaubniskämpfe machen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Plötzlicher Verfall bietet Golgari-Decks eine zuverlässige Lösung, die immer wirkt. Zwei Mana für eine nicht konterbare Beseitigung sichern dir in jedem interaktiven Matchup einen Vorteil.

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Wie funktionieren Spontanzauber in MTG?

Sofortzauber sind Zaubersprüche, die du fast jederzeit wirken kannst: in deinem Zug, im Zug deines Gegners, während des Kampfes oder als Reaktion auf einen anderen Zauberspruch. Genau diese Flexibilität macht sie so leistungsstark.

Vergleiche das mal mit Zaubersprüchen. Einen Zauberspruch kannst du nur während deiner Hauptphase wirken, wenn sonst nichts anderes passiert. Mit Sofortzaubern kannst du dein Mana aufbewahren und auf alles zu reagieren, was dein Gegner tut. Du behältst die Kontrolle über das Tempo.

Jeder Zauber, den du wirkst, landet auf dem sogenannten Stapel. Stell dir das wie einen Stapel vor. Der oberste Zauber wird zuerst abgehandelt. Wenn dein Gegner eine Bedrohung wirkt und du mit einem Gegenzauber reagierst, landet dein Gegenzauber ganz oben. Er wird vor dem Zauber deines Gegners abgehandelt.

Die Spielreihenfolge legt fest, wer als Nächstes an der Reihe ist. Nachdem jemand einen Zauber gewirkt hat, haben beide Spieler die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wenn beide Spieler passen, wird der oberste Zauber abgehandelt. Lernen, wann man die Vorfahrt hat und wann man Vorfahrt gewähren muss ist ein wichtiger Bestandteil, um das Spiel mit hoher Geschwindigkeit zu beherrschen.

Kampftricks sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Sofortzauber in der Praxis wirken. Du kannst warten, bis dein Gegner seine Blocker bekanntgibt, und dann einen Verstärkungszauber auf deinen Angreifer wirken. Er hat sich bereits auf einen Block festgelegt, der nun nicht mehr funktioniert. Ein solches Timing entscheidet Spiele.

In Commander-Decks werden Geduld mit Sofortzaubern belohnt. Man hält Mana zurück und spielt einen Gegenzauber oder einen Beseitigungszauber aus. Deine Gegner müssen raten, ob du es hast oder nicht. Manchmal ist die Gefahr einer Interaktion genauso groß wie die der Karte selbst. Wenn man sein Deck mit den besten Spontanzaubern füllt MTG Das, was es zu bieten hat, lässt die Gegner ängstlich spielen, selbst wenn man keine Karten auf der Hand hat.

Häufig gestellte Fragen