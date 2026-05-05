Die 15 besten farblosen Karten, die MTG-Fans im Jahr 2026 unbedingt haben sollten

Jeder Spieler kennt das Problem eines „Mana Screws“ oder einer Farbidentität, die die eigenen Möglichkeiten einschränkt, und die besten farblosen Karten hinzuzufügen MTG Was dein Deck zu bieten hat, kann das beheben. Sie passen in fast jedes Deck und bieten eine Vielseitigkeit, die farbigen Zaubersprüchen oft fehlt – das ist die wahre Stärke farbloser Zaubersprüche MTG auf die sich Spieler verlassen können, von vielseitigen Artefakten bis hin zu den besten farblosen Kreaturen MTG zu bieten hat. Tatsächlich sind die besten farblosen Karten MTG Diese Kategorie basiert genau auf diesem Prinzip – außerdem erhältst du Zugang zu Mana-Beschleunigung, mächtigen Kreaturen und Flächenreinigungszaubern, die den Farbkreis ignorieren.

Top-tier MTG Farblose Karten helfen dir, immer einen Schritt voraus zu sein, und bieten Lösungen für fast jede Bedrohung . Wenn du Commander oder Legacy spielst, sind diese Klassiker ein absolutes Muss für deine Sammlung. Schauen wir uns nun doch einmal die besten farblosen Optionen für dein nächstes Deck an, oder?

Welche sind die besten farblosen Karten, die MTG-Fans 2026 bekommen können?

Das sind meine Top-Empfehlungen für die besten farblosen Karten MTG Spieler sollten sich diese Karten so schnell wie möglich sichern. Sie bilden die Grundlage für einige der stärksten Strategien im Spiel und gelten oft als äußerst vielseitige Karten, die ein ordentliches Deck in ein wahres Kraftpaket verwandeln können (WENN sie richtig gespielt werden).

1. Sol Ring

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {1} Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Auswirkungen {T}: Füge {C}{C} hinzu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Limitierte Auflage Alpha

Wenn du diese Karte auch nur ein bisschen kennst, sollte es dich nicht überraschen, dass Sonnenring gehört zu den besten farblosen Karten MTG die je produziert wurden, da sie im Grunde genommen der Goldstandard für Beschleunigung ist. Unter allen farblosen Zaubersprüchen MTG wie es sie noch nie gegeben hat – keine andere Karte bietet einen solchen Mana-Ramp-Effekt. Sie kostet ein Mana und bringt dir sofort zwei zurück, wodurch du pro Tappen zwei farbloses Mana erzeugen kannst, sodass du im zweiten Zug Zaubersprüche für vier Mana wirken kannst.

Pro-Tipp Spiele diese Karte in Zug eins, um frühzeitig eine Drei-Mana-Karte zu wirken und ein Tempo vorzugeben, mit dem deine Gegner nicht mithalten können. Sie lässt sich zudem perfekt mit Karten kombinieren, die Artefakte enttappen, um noch mehr Mana zu generieren, was ihren Platz als Kronjuwel unter den besten farblosen Karten festigt. MTG auf die sich die Spieler verlassen.

Es gilt weithin als der König aller unverzichtbare Karten für Top-Tier-Kommandanten und wird oft als einer der effektivsten Manasteine und als eine der besten farblosen Karten bezeichnet MTG die je gedruckt wurde. Jedes Deck, das diese Karte spielen kann, SOLLTE sie auch spielen, denn sie ist einfach, unglaublich effektiv und ermöglicht es dir, deinen Spielplan umzusetzen, noch bevor deine Gegner überhaupt reagieren können.

★ Die beste farblose Karte für einen schnellen Manastart Sonnenring Besuchen Sie TCGPlayer

2. Mana Crypt

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Auswirkungen Zu Beginn deiner Versorgungsphase wirfst du eine Münze. Wenn du den Münzwurf verlierst, fügt dir die Manakrypt 3 Schadenspunkte zu. {T}: Füge {C}{C} hinzu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) HarperPrism-Werbeaktion

Mana Crypt ist wieSonnenring aber schneller und kostet null Mana, allerdings muss man in jedem Zug einen Münzwurf gewinnen oder drei Schadenspunkte hinnehmen. Die meisten Spieler sind sich einig, dass sich dieser Tausch lohnt, da die Erzeugung von drei farblosen Mana im ersten Zug das gesamte Tempo einer Partie verändert – und genau das ist es, was die besten farblosen Karten auszeichnet MTG vom Rest.

Pro-Tipp Setze diese Karte in aggressiven Decks ein, um deine Gewinnbedingung zu erfüllen, bevor der kumulative Schaden aus dem Münzwurf ins Gewicht fällt. Im Grunde handelt es sich um einen kostenlosen Schub, der es dir ermöglicht, die Kurve in der Anfangsphase des Spiels komplett zu ignorieren.

Auch wenn sie derzeit im offiziellen Commander-Spiel noch verboten ist, ist diese fantastische Karte definitiv eine der absolut besten farblosen Karten MTG die Spieler an Tischen mit hohen Einsätzen erhalten können. Zu den wirkungsvollsten farblosen Zaubersprüchen MTG In allen Formaten, die es je gab, verkörpert diese Karte praktisch das, was man unter „schnellem Mana“ versteht.

★ Die beste farblose Karte für die Beschleunigung in Runde Null Mana Crypt Besuchen Sie TCGPlayer

3. Antikes Grab

Kartentyp Land Mana-Kosten N/A Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung Auswirkungen {T}: Lege {C}{C} auf den Stapel. „Das alte Grab“ fügt dir 2 Schadenspunkte zu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Sturm

Altes Grab ist eine Karte, die wie ein Zauber wirkt. Sie liefert zwei farblose Mana, kostet dafür aber zwei Lebenspunkte. In einem Spiel wie Commander, bei dem man mit 40 Lebenspunkten beginnt, ist dies eine der besten farblosen Karten MTG das gilt schon als Schnäppchen. Damit kannst du auf der Manakurve vorpreschen, ohne einen Kartenslot für einen Stein zu belegen, wodurch genau der Geschwindigkeitsvorteil erzielt wird, der die besten farblosen Karten MTG eine Klasse für sich.

Pro-Tipp Nutze dies, um in Zug eins einen „Kelch der Leere“ oder in Zug zwei einen Planeswalker ins Spiel zu bringen. Das zusätzliche farblose Mana, das dir dadurch zur Verfügung steht, entscheidet oft darüber, ob du selbst die Bedrohung bist oder nur darauf reagieren musst.

Auch wenn es nicht ganz in eine Liste der besten Dual-Länder in MTG, die derzeit sehr beliebt sind, würde ich sagen, dass sie für einen schnellen Start ebenso wichtig ist und so stark ist, dass sie nach wie vor zu den besten Utility-Ländern in Commander zählt und auf den Shortlists der besten farblosen Karten steht MTG die Sammler bekommen sollten, und die bis heute als Wettkampfformate gelten.

★ Die beste farblose Karte für landbasierte Ramp-Decks Altes Grab Besuchen Sie TCGPlayer

4. Der mit Edelsteinen besetzte Lotus

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung (nur Commander) Auswirkungen {T}, „Juwelenlotus opfern“: Füge drei Mana einer beliebigen Farbe hinzu. Verwende dieses Mana ausschließlich, um deinen Kommandanten zu wirken. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Commander Legends

Der mit Edelsteinen besetzte Lotus kommt vor allem für Commander-Spieler besonders gut zur Geltung (zumindest, vorher(es wurde bereits 2024 im offiziellen Format verboten). Es ahmt das berühmte Schwarzer Lotus, aber das Mana kann nur für deinen Kommandanten verwendet werden. Was MTG Was farblose Karten angeht, kostet sie null und opfert sich für drei Mana, was sie zu einer der besten farblosen Karten macht MTG Erfahrene Spieler bevorzugen schnelle, aber wirkungsvolle Spielzüge.

Pro-Tipp Behalte diese Karte in deiner Starthand, um den Tisch mit einem frühen Kommandanten zu überraschen, bevor die anderen ihre Interaktionen parat haben. Das funktioniert auch gut mit Kommandanten, die mächtige „Betritt das Schlachtfeld“-Effekte haben, die du wiederholen möchtest.

Schon allein dadurch sticht sie unter den besten farblosen Karten hervor MTG – Damit kannst du im ersten Zug einen Kommandanten mit vier oder fünf Mana ausspielen, und sie passt hervorragend zu einigen hochrangige Kommandeure, wo es sofort Druck auf den Tisch ausübt, wenn man einen Teil seines Duos vorzeitig ins Spiel bringt. Genau das macht MTG Farblose Karten wie diese sind für Commander-Spieler so wertvoll.

★ Die beste farblose Karte für Commander Speed Der mit Edelsteinen besetzte Lotus Besuchen Sie TCGPlayer

Kartentyp Legendäres Artefakt Mana-Kosten {4} Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Hauptaufgabe Kartenvorteil / Schutz Auswirkungen Unzerstörbar; Schutz vor allem auf der ETB; {T}: Lege einen Belastungsmarker darauf und ziehe dann so viele Karten, wie es Belastungsmarker gibt; Verliere während der Versorgungsphase pro Belastungsmarker Lebenspunkte. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

The Ein Ring in MTG ist genauso kultig wie in der ursprünglichen Spielwelt – ganz zu schweigen davon, dass sie genauso stark ist wie jede der besten farblosen Karten MTG die Spieler je in die Hände bekommen können, denn diese Karte bietet Ihnen Schutz vor allesum eine ganze Umdrehung. Dann zieht es dir in jedem Zug Karten, wobei die Kosten ein wenig Lebenspunkte betragen, die mit der Zeit steigen.

Dieses Artefakt zählt durchweg zu den Top – Mythisch – Selten MTGKarten denn es bietet eine universelle Lösung für Decks, die sowohl Verteidigung als auch Ressourcen benötigen.

Pro-Tipp Nutze Effekte, die Artefakte auf deine Hand zurückwerfen, um die Belastungsmarker zurückzusetzen und den Lebensverlust zu vermeiden. Wenn du den Ring von deiner Hand erneut wirkst, bleibt der „Schutz vor allem“ aktiv und schützt dich eine weitere volle Runde lang vor gezielten Combo-Kills.

Der Kartenvorteil, den sie bietet, ist atemberaubend – ein Beweis dafür, dass MTG Farblose Karten können es mit der schieren Kraft jedes farbigen Zaubers aufnehmen – und gehören damit zweifellos zu den besten farblosen Karten MTG wie seit Jahren nicht mehr. Es ist wirklich keine Überraschung, dass sie bis heute in fast jedem wettbewerbsfähigen Deck zu finden ist, das sich ihre Manakosten leisten kann.

★ Beste farblose Karte für Kartenvorteil Der Eine Ring Besuchen Sie TCGPlayer

6. Senseis Wahrsagekreisel

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {1} Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Hauptaufgabe Bibliotheksbearbeitung Auswirkungen {1}: Die obersten drei Karten ansehen und neu anordnen; {T}: Eine Karte ziehen und die oberste Karte oben auf den Stapel legen. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Die Champions von Kamigawa

Dieses kleine Artefakt gibt dir die vollständige Kontrolle über den obersten Teil deiner Bibliothek. Wenige farblose Zaubersprüche MTG bietet ein vergleichbares Maß an Deckmanipulation für nur ein Mana (ein Schnäppchen!), wodurch du die obersten drei Karten ansehen und neu anordnen kannst. Senseis Wirbel kann außerdem eine Karte ziehen und sich selbst wieder obenauf legen, um sich vor dem Entfernen zu bewahren.

Pro-Tipp Nutze Shuffle-Effekte wie „Fetch-Länder“, um die obersten Karten loszuwerden, wenn keine davon deiner aktuellen Situation hilft. Du kannst sie auch als Reaktion auf die Zerstörung eines Artefakts ganz oben in deinem Deck verstecken.

Diessorgt für eine unglaubliche Gleichmäßigkeit beim Ziehen denn du weißt ja immer genau, was als Nächstes in deinem Deck kommt. Wenn du speziell nach den besten farblosen Karten suchst MTG zu bieten hat, mit dem du durch einfachere Spielzüge hochkarätige Aktionen ausführen kannst, dann hast du gerade eines der besten Spiele gefunden, die es gibt.

★ Die beste farblose Karte für die Bibliothekskontrolle Senseis Wirbel Besuchen Sie TCGPlayer

7. Skullclamp

Kartentyp Artefakt – Ausrüstung Mana-Kosten {1} Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Hauptaufgabe Kartenvorteil Auswirkungen Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/-1; immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, ziehe zwei Karten; Rüste {1} aus. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Darksteel

Schädelklemme Verleiht einer Kreatur +1/-1 und du ziehst zwei Karten, wenn diese Kreatur stirbt. Wenn du ein Deck mit vielen 1/1-Spielsteinen spielst, wird dies zu einem sehr mächtigen Ziehmechanismus und zweifellos zu einer der besten farblosen Karten MTG Die Spielmechanik macht es sehr schwer, dem entgegenzuwirken (es handelt sich um eine aktivierte Fähigkeit) and eine ausgelöste Fähigkeit – ein Standard Gegenzauberreicht nicht aus).

Pro-Tipp Rüste damit eine beliebige Kreatur mit einer Widerstandskraft von 1 aus, um für ein einziges Mana zwei Karten zu ziehen. So wird jeder Spielstein-Erzeuger zu einer rasanten Kartenziehmaschine.

Es ist zweifellos eines der interessantesten Begleitwerke zu einigen der die besten Token-Kommandantenda draußen, diesich durch die Erzeugung einer Vielzahl kleiner Einheiten auszeichnet und es dir ermöglicht, allein durch die schiere Anzahl an Einheiten zu gewinnen.

★ Beste farblose Karte im Hinblick auf den Sammlerwert Schädelklemme Besuchen Sie TCGPlayer

8. Wurmspulenmotor

Kartentyp Artefaktkreatur – Phyrexianischer Wurm Mana-Kosten {6} Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Hauptaufgabe Präsenz auf dem Spielfeld / Lebenspunktegewinn Auswirkungen Tödlicher Berührung, Lebensverknüpfung; Wenn sie stirbt, erzeuge eine 3/3-Kreatur mit tödlicher Berührung und eine 3/3-Kreatur mit Lebensverknüpfung. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Die Narben von Mirrodin

Wurmspulenmotor ist ein weiteres Highlight unter den besten farblosen Karten MTG die Spieler im Wettkampf einsetzen können, da es ein absoluter Albtraum für aggressive Decks. Es ist eine 6/6-Kreatur mit Todesberührung und Lebensverknüpfung. Wenn sie stirbt, hinterlässt sie zwei 3/3-Spielsteine, einen mit Lebensverknüpfung und einen mit Todesberührung.

Pro-Tipp Zu den besten farblosen Kreaturen MTG hat hervorgebracht, doch diese Karte zahlt sich am meisten aus, wenn du sie selbst opferst, um „beim Tod“-Effekte auszulösen und deine Präsenz auf dem Spielfeld durch die Spielsteine sofort zu verdoppeln. Sie ist ein ideales Ziel für Rückhol-Effekte aus dem Friedhof, um den Druck durch Lebensverknüpfung konstant aufrechtzuerhalten.

Es istsehr schwer gründlich zu entfernen; sie verschafft dir Leben, tauscht sich mit fast jedem Wesen auf dem Spielfeld aus und hinterlässt eine regelrechte Armee, mit der sich dein Gegner auseinandersetzen muss. Perfekt, wenn du auf der Suche nach den besten farblosen Karten bist MTG Entwickelt, um Aggro zu besiegen.

★ Die beste farblose Karte für Aggro-Resilienz Wurmspulenmotor Besuchen Sie TCGPlayer

9. Ugin, der Geistdrache

Kartentyp Legendäre Planeswalker – Ugin Mana-Kosten {8} Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Hauptaufgabe Spielfeldkontrolle / Siegbedingung Auswirkungen +2: Füge einem beliebigen Ziel 3 Schadenspunkte zu; -X: Schicke jede bleibende Karte mit einem Manawert von X oder weniger, die eine oder mehrere Farben hat, ins Exil; -10: Erhalte 7 Lebenspunkte, ziehe 7 Karten, lege 7 bleibende Karten aus deiner Hand ins Spiel. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Schicksal neu geschmiedet

Ugin ist eine weitere lohnenswerte Ergänzung zu den besten farblosen Karten MTG auf die Spieler achten sollten. Seine -X-Fähigkeit schickt bleibende Karten mit einem Manawert von X oder weniger ins Exil. Das ist sogar besser als ein gewöhnlicher „Wipe“, da es „Unzerstörbar“ (wie bei „Blightsteel Colossus“) umgeht und „Bei Tod“-Auslöser (wie bei „Wurmspulenmotor“) verhindert, während deine farblosen Artefakte und Länder unberührt bleiben.

Pro-Tipp Nutze die Fähigkeit -X gezielt, um Verzauberungen oder Kreaturen anzugreifen, mit denen dein Deck normalerweise nicht interagieren kann. Da er danach auf dem Spielfeld bleibt, bietet er ständigen Schutz vor kleinen Bedrohungen.

Die +2-Fähigkeit dieses mächtigen Planeswalkers fügt einem beliebigen Ziel drei Schadenspunkte zu, und wenn du seine ultimative Fähigkeit auslöst, erhältst du sieben Lebenspunkte, ziehst sieben Karten und legst sieben bleibende Karten aus deiner Hand ins Spiel. Er dient sowohl als Spielfeldlöschung als auch als Siegbedingung, und kann sich mit den besten farblosen Karten messen MTG Spieler sollten sich diese Karten zulegen, wenn sie ein farbloses Deck spielen wollen.

★ Die beste farblose Karte für die Reinigung des Spielbretts Ugin, der Geistdrache Besuchen Sie TCGPlayer

10. Karn befreit

Kartentyp Legendäre Planeswalker – Karn Mana-Kosten {7} Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Hauptaufgabe Kontrolle des Vorstands / Störung Auswirkungen +4: Ein Spieler deiner Wahl legt eine Karte aus seiner Hand ins Exil; -3: Lege eine bleibende Karte deiner Wahl ins Exil; -14: Starte das Spiel neu mit den ins Exil gelegten Karten, die keine Auren sind. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Neues Phyrexia

Karn befreitist bekannt für seine Rolle im „Tron“-Archetyp – einem Deck, das durch einzigartige Länder riesige Mengen an farblosem Mana generiert. Unter all den MTG Da er farblose Karten bietet, die für Unruhe sorgen, ist er ein absolutes Schnäppchen für alle, die gezielt nach den besten farblosen Karten suchen MTG die folgende Eigenschaften haben ein beliebiges permanentes Objekt auf dem Spielfeld sowie Karten aus der Hand eines Gegners ins Exil schicken.

Pro-Tipp Einige farblose Zaubersprüche MTG Nutzen Sie diese Art der chirurgischen Störung. Schicken Sie die lästigsten bleibenden Karten zuerst ins Exil, um das Spielfeld sofort zu stabilisieren oder Ihren Gegner zurückzuwerfen. Wenn Sie weit vorne liegen, konzentrieren Sie sich darauf, die Hand Ihres Gegners ins Exil zu schicken, um ihm mögliche Gegenmaßnahmen zu nehmen.

Wenn es zu chaotisch wird, ist er eine der besten farblosen Karten MTG mit der die Spieler das Spiel komplett neu starten können. Er sorgt für eine bedingungslose Entfernung, die für jede Farbe verfügbar ist, und bringt alle von ihm ins Exil geschickten bleibenden Karten zurück, um dir einen enormen Vorsprung im neuen Spiel zu verschaffen.

★ Die beste farblose Karte zur universellen Entfernung Karn befreit Besuchen Sie TCGPlayer

11. Laufende Balliste

Kartentyp Artefaktkreatur – Konstrukt Mana-Kosten {XX} Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Hauptaufgabe Beseitigung / Siegbedingung Auswirkungen Kommt mit X +1/+1-Markern ins Spiel; {4}: Lege einen +1/+1-Marker darauf; Entferne einen +1/+1-Marker: Füge einem beliebigen Ziel 1 Schadenspunkt zu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Aether Revolt

Laufende Balliste ist eine der besten farblosen Kreaturen MTG das, was man je gesehen hat, denn es ist einfach unglaublich flexibel. Du kannst sie für eine beliebige Menge an Mana wirken (X kostet das Doppelte), damit sie mit +1/+1-Marken ins Spiel kommt, die du entfernen kannst, um Schaden zu verursachen.

Pro-Tipp Als eines der besten farblosen Wesen MTG die je gedruckt wurden,Laufende Balliste glänzt in Kombos. Kombiniere dies mit Karten wie Heliod, der Sonnengekrönte, für eine Kombination, die sofort zum Erfolg führt. Es eignet sich auch hervorragend, um Kreaturen mit einer Widerstandskraft anzugreifen, wie zum Beispiel Paradiesvögel.

Diese Karte ist für unerfahrene Spieler besonders beängstigend und ein Hauptgrund dafür, dass sie zu den besten farblosen Kreaturen zählt MTG Fans diskutieren endlos darüber. Sie wird im Laufe des Spiels immer stärker und zählt durchweg zu den besten farblosen Karten MTG die Spieler ausnutzen können, um Kombinationen mit unendlichem Mana.

★ Die beste farblose Karte zum Entfernen von Kalkablagerungen Laufende Balliste Besuchen Sie TCGPlayer

12. Blitz-Beinschienen

Kartentyp Artefakt – Ausrüstung Mana-Kosten {2} Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Hauptaufgabe Schutz / Eile Auswirkungen Die ausgerüstete Kreatur verfügt über Eile und Verhüllung; Ausrüsten {0}. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Mirrodin

Schutz ist für deine wichtigsten Kreaturen unerlässlich, und diese Karte gehört zu den absolut besten farblosen Karten MTG trägt definitiv zur Überlebensfähigkeit des Kommandanten bei. Blitz-Beinschienen bietet Schutz und Eile ohne Ausrüstungsmana und ist damit ein unverzichtbarer Schutz für jede der besten farblosen Kreaturen MTG oder Kommandanten in deinem Deck. Damit kannst du eine Kreatur ins Spiel bringen und sie vor gezielten Beseitigungszaubern schützen.

Pro-Tipp Tausche diese während deines Zuges zwischen mehreren Kreaturen aus, um deinem gesamten Team Eile zu verleihen. Dadurch kannst du Tap-Fähigkeiten – einschließlich solcher, die farbloses Mana erzeugen – noch im selben Zug aktivieren, in dem die Kreaturen ins Spiel kommen.

Du kannst auch sofort mit der ausgerüsteten Kreatur angreifen. Sie gehört zu den besten MTG farblose Karten zum Schutz, daher ist es leicht nachvollziehbar, warum es seinen Ruf unter den die besten farblosen Karten MTG Spieler können für Decks erhalten, deren Überleben vom Kommandanten abhängt.

★ Die beste farblose Karte für Commander-Schutz Blitz-Beinschienen Besuchen Sie TCGPlayer

13. Chromatische Laterne

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {3} Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Hauptaufgabe Mana-Ergänzung / Beschleunigung Auswirkungen Länder, die du kontrollierst, haben „{T}: Füge ein Mana beliebiger Farbe hinzu“; {T}: Füge ein Mana beliebiger Farbe hinzu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Rückkehr nach Ravnica

Mehrfarbige Decks haben oft Schwierigkeiten, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Mana zu erhalten. Chromatische Laterne löst das Problem sofort. Es ist an toller Manastein das bewirkt, dass alle deine Länder für jede beliebige Farbe getappt werden – einer der praktischsten farblosen Zaubersprüche MTG hat es für Spieler, die mit mehreren Farben arbeiten, verfügbar gemacht. Es nimmt den Druck bei komplexen Manabasen, sodass du dich auf das Ausspielen deiner Zaubersprüche konzentrieren kannst, anstatt dir Gedanken über deine Landtypen zu machen.

Pro-Tipp Setze diese Karte in vier- oder fünffarbigen Decks ein, um schwierige Ausspielbedingungen zu umgehen – ein häufiges Problem bei den besten farblosen Karten MTG gleich Chromatische Laterne elegant lösen. Außerdem macht es Utility-Länder, die für farbloses Mana getappt werden, viel nützlicher, indem es ihnen eine Farbe verleiht.

Wenn du gut spielst MTG Farbkombination In einem Deck, das auf hohe Manakosten setzt, ist dieses Artefakt ein absolutes Muss unter den besten farblosen Karten MTG das uns je beschert wurde, da es im Grunde garantiert, dass Ihre Akzentfarben immer verfügbar sind.

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14. Eldrazi-Denkmal

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {5} Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Hauptaufgabe Schutz / Siegbedingung Auswirkungen Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und haben Fliegen und sind unzerstörbar; In der Versorgungsphase opfere eine Kreatur oder opfere dieses Artefakt. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Zendikar

Wenn du viele der besten farblosen Kreaturen im Deck hast MTG oder mächtige Artefaktkreaturen, die Eldrazi-Denkmal macht es deinen Gegnern noch schwerer, mit ihnen fertig zu werden. Es verleiht deinem gesamten Team +1/+1, Fliegen und Unzerstörbarkeit. Du musst in jedem Zug eine Kreatur opfern, um es zu behalten, was in einem Token-Deck sehrein kleiner Preis.

Pro-Tipp Setze diese Karte in einem Deck ein, das vom Sterben von Kreaturen profitiert (wie beispielsweise bei einer „Aristocrats“-Strategie), um das obligatorische Opfern in einen Vorteil zu verwandeln. Dank der Unzerstörbarkeit ist dein Spielfeld immun gegen die meisten herkömmlichen Spielfeld-Löschungen.

Von all den farblosen Zaubersprüchen MTG Was den Schutz von Spielsteinen angeht, gehört dieses Angebot zu den besten. Wenn man es richtig einsetzt, Deine Armee lässt sich im Kampf oder durch Spielfeld-Löschungen kaum noch besiegen – eine Leistung, die keine farblosen Zaubersprüche MTG gelingt besser. Auf jeden Fall eine lohnende Anschaffung, wenn man nur die besten farblosen Karten haben möchte MTG zu bieten hat, um übereifrige Spieler durch rein defensives Spiel auszubremsen (oder zu ärgern).

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15. Mycosynth-Gitter

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {6} Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Hauptaufgabe Strategie-Verstärker / Kombinationselement Auswirkungen Alle bleibenden Karten sind Artefakte; alle Karten, die sich nicht auf dem Spielfeld befinden, sind farblos; Spieler können Mana so einsetzen, als hätte es eine beliebige Farbe. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Darksteel

Mycosynth-Gitter can ein Artefakt dauerhaft machen, was zu einzigartigen Wechselwirkungen mit deinen bleibenden Karten führen kann. Wenn du zum Beispiel weißt, So verwenden Sie Crew-Karten Im Grunde genommen kannst du deine Fahrzeuge also weiterhin problemlos steuern. Kombiniere sie mit den besten farblosen Kreaturen MTG und die Synergien zwischen den Artefakten – sogar die Spielsituation wird durch diese Karte zu einem metallischen Puzzle, das zu deinem Vorteil wirkt.

Pro-Tipp Verwende diese Fähigkeit, um bei jedem Ziel auf dem Spielfeld das Entfernen nur von Artefakten zu aktivieren. Außerdem wird dein Manavorrat vollständig aufgebraucht, wodurch farblose Zaubersprüche MTG So ist dieses Gitter praktisch farbenunabhängig, sodass du die Farbanforderungen für den Rest des Spiels ignorieren kannst.

Das ist eine passende Ergänzung zu den Besten MTG Spieler mit farblosen Karten sollteHol sie dir so schnell wie möglich, denn sie eignet sich für einzigartige, raffinierte Spielzüge. Tatsächlich ist sie eine der am stärksten auf Kombinationen ausgerichteten MTG Es gibt farblose Karten, vor allem in Kombination mit Karten wie Karn, der große Schöpfer. Indem es sowohl farblose als auch farbige Manaquellen blockiert, kann es deine Gegner daran hindern, ihre Länder überhaupt für Mana zu aktivieren, was die Spielregeln praktisch zu deinen Gunsten verzerrt.

★ Die beste farblose Karte zur Störung der Strategie Mycosynth-Gitter Besuchen Sie TCGPlayer

Wie funktionieren farblose Karten in MTG?

Farblose Karten nehmen einen besonderen Platz ein in Magie. Sie sind nicht an eine bestimmte Farbe im Farbkreis gebunden, was bedeutet, technisch gesehen, Jedes Deck kann sie verwenden. Die meisten der besten farblosen Karten MTG sind Artefakte wie Werkzeuge, Maschinen oder antike Relikte. Manche sind riesige Wesen wie die Eldrazi. Diese Wesen leben zwischen den Welten und verfügen über furchterregende Kräfte.

Verstehen, wie Mana-Fähigkeiten funktionieren ist bei der Verwendung dieser Karten sehr wichtig, da viele der besten farblosen Karten MTG Die Spieler können Manasteine erhalten. Sie bieten zusätzliche Ressourcen, die dir helfen, teure Zaubersprüche frühzeitig zu wirken, und sind auf Vielseitigkeit ausgerichtet. Du wirst feststellen, dass sie Kartenziehen, Schutz oder Spielfeldkontrolle ermöglichen. Da sie keine bestimmten Farben erfordern, sind sie zudem sehr flexibel.

Viele dieser Karten – insbesondere die besten farblosen Kreaturen MTG gleichWurmspulenmotor– haben auch einausgelöste Fähigkeit die ausgelöst werden, sobald sie ins Spiel kommen oder ein bestimmtes Ereignis eintritt, was deinen Spielzügen zusätzliche strategische Ebenen verleihen kann. Sie verschaffen dir Geschwindigkeit durch Beschleunigung und Widerstandsfähigkeit durch Artefakte, allerdings mit dem Vorbehalt, dass sie trägt nicht zu deiner Vorliebe für eine bestimmte Farbe bei – ein entscheidender Faktor für Decks, die auf Gottkarten im Theros-Stil oder spezielle Manakosten setzen.

Und obwohl sie nicht die spezifischen Stärken der Feuerkraft von Rot oder der großen Kreaturen von Grün bieten, MTG Farblose Karten machen dies durch ihre unglaubliche Vielseitigkeit wieder wett und sind daher unverzichtbar für alle, die auf der Suche nach der SpitzenklasseMTGKarten um ihr Deck zu vervollständigen.

Häufig gestellte Fragen