Die 15 besten Elfenkommandanten in MTG 2026 – Top-Empfehlungen für jedes Deck

Du möchtest also die besten Elfenkommandanten in MTG? Gute Entscheidung. Die Elfen sind schon seit jeher ein mächtiger Stamm in Magie seit den Anfängen des Spiels. Sie breiten sich rasch aus, schwärmen weit aus und nehmen rasant an Fahrt auf, wenn man sie nicht in Schach hält . In Commander gehören sie aus gutem Grund zu den beliebtesten Clans.

Die besten Elfenkommandanten finden in MTG Das hängt ganz von deinem bevorzugten Spielstil ab. Manche Spieler wollen explosive Manakombinationen, während andere es vielleicht vorziehen, sich einen Vorteil zu erarbeiten oder ihre Gegner mit Spielsteinen zu überwältigen.

Ich habe 15 der besten Elfen-Kommandanten in MTG damit du deinen nächsten Build findest. Wähle deinen Spielstil und leg los.

Die 15 besten Elfenkommandanten in MTG – alle Farbkombinationen

Der Elfenstamm verfügt über Dutzende legendärer Kreaturen, aus denen man wählen kann. Die besten Elfenkommandanten in MTG stechen hervor, weil sie die Community weiterbringen als alles andere, was es sonst so gibt. Ich habe jedes einzelne bewertet MTG Karte nach Stärke, Stammes-Synergie und Leistung auf verschiedenen Pod-Stufen.

1. Lathril, die Klinge der Elfen

Mana-Kosten 2BG (4 Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Golgari (Grün/Schwarz) Kreaturentyp Edler Elf Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Wenn es um die besten Elfen-Kommandanten geht, dann MTG, Lathril ist die erste Wahl für das Elfen-Stammesdeck. Dank ihrer Bedrohungsfähigkeit trifft sie im Kampf oft – und jedes Mal, wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeugst du ebenso viele 1/1-grüne Elfenkrieger-Spielsteine.

Wenn du ein breites Brett gebaut hast, kannst du ihren Finisher aktivieren, indem du darauf tippst Lathril und zehn weitere ungespielte Elfen, die du kontrollierst, damit jeder Gegner 10 Lebenspunkte verliert, während du 10 Lebenspunkte erhältst.

Ihre Golgari-Farbidentität eröffnet dir die ganze Bandbreite der schwarzen Möglichkeiten. Du erhältst Zugang zu Suchkarten, Beseitigungskarten und Friedhofs-Rekursion, die in rein grünen Elfen-Decks fehlen. Karten wie Elfen-Erzdruide and Priester der Titania are Kommandanten-Heftklammern die hier noch heller leuchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Zugang zu Golgari ist das, was Lathril einer der besten Elfenkommandanten in MTG mit Möglichkeiten, die rein grüne Decks nicht bieten können. Sie funktioniert sowohl an Freizeit- als auch an Turniertischen, entwickelt sich im späten Spielverlauf gut und eröffnet vielfältige Wege zum Sieg.

Der Spielplan ist einfach. Schwinge mit Lathril Früh angreifen, Spielsteine erzeugen und dann mit einem massiven Lebensentzug drohen, der alle Gegner gleichzeitig trifft. Die Spielstrategie ist einfach: Früh mit Lathril angreifen, Spielsteine erzeugen und dann mit einem massiven Lebensentzug drohen, der alle Gegner gleichzeitig trifft. Sie ist eine fantastische Wahl und eine erstklassige Option für alle, die nach den besten Elfen-Kommandanten in MTG mit einer klaren, kraftvollen Spielstrategie suchen.

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2. Voja, Die Klauen des Konklaves

Mana-Kosten 2RGW (5 nicht) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Naya (Rot/Grün/Weiß) Kreaturentyp Wolf Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Voja, die Klauen des Konklaves ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für Spieler, die sich explosive Kampfrunden wünschen. Dieser Wolf mit 5/5 verfügt über Wachsamkeit, Trampeln und Schutz {3}. Immer wenn Voja Angriffe: Lege X +1/+1-Marken auf jede Kreatur, die du kontrollierst, wobei X der Anzahl der Elfen entspricht, die du kontrollierst; ziehe dann für jeden Wolf, den du kontrollierst, eine Karte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein einziger Angriff mit Voja kann dein gesamtes Spielfeld aufwerten und deine Hand auffüllen – genau das, was du dir von den besten Elfen-Kommandanten in MTG wenn man schnell zum Abschluss kommen will.

Die Spielstrategie belohnt dich dafür, wenn du mit Elfen frühzeitig breit aufstellst, da ein Spielfeld voller Manasoldaten und billiger Kreaturen jeden Voja führt zu einem regelrechten Team-Hype. Und weil Voja ist in Naya-Farben, erhältst du außerdem Zugang zu den Eile-Effekten von Rot – also Voja kann sofort nach vorne stürmen und Druck auf den Gegner ausüben.

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3. Marwyn, der Fürsorger

Mana-Kosten 2G (3 Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Elf-Druide Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Wenn du unheimlich viel Mana haben willst, Merlin ist der beste Elfen-Kommandant in MTG für diese Aufgabe. Sie beginnt als bescheidene 1/1-Kreatur, aber jeder Elf, der unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verleiht ihr einen +1/+1-Marker. Wenn du sie tapt, erzeugt sie grünes Mana in Höhe ihrer Stärke.

Das bedeutetMerlin ein Ein-Karten-System. Spiele ein paar Elfen aus, beobachte, wie sie wächst, und tippe dann darauf, um riesige Mengen an Mana zu erhalten und die Kette am Laufen zu halten. Combo-Spieler lieben sie, weil sie sich hervorragend mit synergetischen, farblosen Karten wie Mitarbeiter of Dominanz and Schwelle Mantel für unendliche Manaschleifen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Merlinpasst sich nahtlos an dein Team an, was sie zu einer der besten Elfen-Anführerinnen in MTG für explosive Kombinationsdrehungen. Keine komplizierte Vorbereitung erforderlich.

Mit „Mono-Grün“ bleibt das Deck unkompliziert und preiswert. Du hast Zugriff auf alle klassischen Manaschaffern und Finisher wie Craterhoof Behemoth ohne sich Gedanken über eine komplexe Manabasis machen zu müssen.

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4. Galadriel, Licht von Valinor

Mana-Kosten 2GWU (5 Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Bant (Grün/Weiß/Blau) Kreaturentyp Edler Elf Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Wenn du nach den besten Elfenkommandanten suchst in MTG, Galadriel ist eine hervorragende Wahl – sie verwandelt deine ständig ins Spiel kommenden Kreaturen in echten Nutzen. Immer wenn eine weitere Kreatur auf dein Spielfeld kommt, kannst du mit „Allianz“ einen Modus wählen, den du in diesem Zug noch nicht genutzt hast: Erzeuge {G}{G}{G}, stärke dein gesamtes Team mit +1/+1-Marken oder nutze „Sehen“ für 2 und ziehe dann eine Karte.

Der Haken daran ist, dass jeder Modus nur einmal pro Zug ausgewählt werden kann. Spiele zwei oder drei Kreaturen in einem Zug, und du erzeugst Mana, verstärkst dein Spielfeld und ziehst gleichzeitig Karten. Mit Bant-Farben profitierst du sowohl von den Kartenzieh- und Gegenzauber-Fähigkeiten der Farbe Blau als auch vom Schutz und der Token-Unterstützung der Farbe Weiß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da du in jedem Zug drei mächtige Karten ziehst, Galadriel ist der beste Elfenkommandant in MTG für spontane Anpassungen. Wenn du auf flexibles Spiel stehst und immer einen Schritt voraus sein willst, passt sie wie angegossen.

Insgesamt,Galadriel ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für Spieler, die einen vielseitigen Wertgenerator suchen, der sich im Laufe des Spiels mit dem Aufbau des Spielfelds weiterentwickelt.

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5. Ezuri, Anführer der Rebellen

Mana-Kosten Ein G.G. (drei Nein) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Elfenkrieger Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Neidist die erste Wahl, wenn du auf der Suche nach den besten Elfen-Kommandanten in MTG. Für fünf Mana verleiht er all deinen Elfen bis zum Ende des Zuges +3/+3 und Trampeln. Mit genügend Mana kannst du diese Fähigkeit in einer einzigen Kampfphase mehrmals aktivieren. Ein Feld voller unscheinbarer 1/1-Mana-Kreaturen verwandelt sich plötzlich in eine tödliche Armee.

Seine andere Fähigkeit kostet nur ein grünes Mana und regeneriert einen anderen Elfen. Dadurch erhält dein Spielfeld eine überraschende Widerstandsfähigkeit gegen Entfernungseffekte und Spielfeld-Löschungen, die auf Schadens- oder Zerstörungseffekten beruhen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Er verwandelt jedes noch so bescheidene Elfen-Spielfeld in eine spielentscheidende Bedrohung und sichert sich damit seinen Platz unter den besten Elfen-Kommandanten in MTG. Einfach, zuverlässig und vernichtend, wenn es darauf ankommt.

Ezuri ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für Spieler, die einen unkomplizierten und effektiven Finisher suchen. Baue ein breites Spielfeld auf und sammle über deine Kreaturen Mana für große Zaubersprüche, anstatt Mana ist der Hammer… und bereite dein Team auf einen spielentscheidenden Alpha-Schlag vor. Seit seiner Erstveröffentlichung in „Scars of Mirrodin“ ist er aus Elfen-Decks nicht mehr wegzudenken.

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6. Freyalise, die Wut von Llanowar

Mana-Kosten 3 GG (5 Nein) Kartentyp Legendäre Planeswalker Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Freyalise Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Freyalise zählt zu den besten Elfenkommandanten in MTG denn sie ist eine Planeswalkerin. Ihre +2-Fähigkeit erzeugt 1/1-Elfen-Druiden-Spielsteine, die man für grünes Mana tappen kann. In jedem Zug fügst du deinem Spielfeld sowohl eine Kreatur als auch eine Manaquelle hinzu.

Ihre -2-Fähigkeit beseitigt problematische Artefakte und Verzauberungen und bietet dir damit eine integrierte Beseitigungsmöglichkeit, die in den meisten rein grünen Elfen-Decks nur schwer zu finden ist. Sobald du ein ausreichend großes Spielfeld aufgebaut hast, zieht ihre -6-Ultimative-Fähigkeit für jede grüne Kreatur, die du kontrollierst, eine Karte. In einem Deck voller wirkungsvoller grüner Karten ist das eine enorme Nachschubquelle.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ramp, Entfernung und Kartenziehen – alles auf einer Karte. Sie erfüllt mehrere Aufgaben, ohne dass sie zusätzliche Unterstützung benötigt.

Freyalise macht von allem ein bisschen. Sie stärkt dich, beseitigt Bedrohungen und füllt deine Hand wieder auf, wenn du neue Energie brauchst. Sie ist eine der besten Elfen-Kommandantinnen in MTG für Spieler, die sich eine eigenständige Wert-Engine in der Kommandozone wünschen.

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7. Galadriel, die Elbenkönigin

Mana-Kosten Zwei für dich (vier nicht) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Simic (Grün/Blau) Kreaturentyp Edler Elf Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Galadriel, die Elbenkönigin verleiht dem Elfenstamm eine politische Wendung. Ihre Fähigkeit „Willen des Rates“ wird zu Beginn des Kampfes ausgelöst, wenn du in diesem Zug einen Elfen gespielt hast. Alle Spieler stimmen dann über „Herrschaft“ oder „Führung“ ab. „Herrschaft“ lockt dich mit dem Ring und legt einen +1/+1-Marker auf deinen Ringträger. Bei „Führung“ oder einem Stimmengleichstand ziehst du stattdessen eine Karte.

Das Abstimmungssystem verleiht Multiplayer-Spielen eine interessante zusätzliche Dimension. Du wirst oft Karten ziehen, da deine Gegner es meist vermeiden, dir die Vorteile des Rings zu gewähren. Eine 4/5-Kreatur für vier Mana ist schon an sich solide, und der beständige Wert, den sie generiert, macht sie zu einer der besten Elfen-Kommandanten in MTG für längere, zähere Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kontinuierliche Wertschöpfung, während die Gegner im Ungewissen bleiben. Ideal für längere, interaktivere Pods.

Die Simic-Farben kombinieren die Mana-Kreaturen von Grün mit den Kartenzieh- und Gegenzaubern von Blau. Dank dieses vielseitigen Instrumentariums zählt Galadriel zu den besten Elfen-Kommandanten in MTG für preisbewusste Konfigurationen.

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8. Eladamri, Herr der Blätter

Mana-Kosten Gutes Spiel (2:0) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Elfenkrieger Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Bei Eladamri. Alle deine anderen Elfen erhalten die Fähigkeit „Hülle“, was bedeutet, dass Gegner sie nicht mit Beseitigungszaubern oder -fähigkeiten als Ziel wählen können.

Seine zweite Fähigkeit verleiht deinen anderen Elfen-Kreaturen die Fähigkeit „Waldwandeln“. Gegen jeden Gegner, der Grün spielt, werden deine Elfen unblockbar. Bei Commander-Runden sitzt fast immer mindestens ein grüner Spieler am Tisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein flächendeckender Schutz für dein gesamtes Spielfeld für zwei Mana – das ist der Grund, warum Eladamri zählt zu den besten Elfenkommandanten in MTG. Unterbindet gezielte Beseitigung und macht die Kampfberechnungen für grüne Spieler zu einem Albtraum.

Für nur zwei Mana, Eladamri kommt früh ins Spiel und schützt sofort deine Manasoldaten. Der Nachteil ist, dass die Hülle dich auch daran hindert, deine eigenen Elfen mit Verstärkungs- oder Schutzzaubern zu belegen.

Dennoch ist dieses Spielbrett ideal für Spieler, die ein robustes Brett suchen, das sich nur schwer stören lässt, Eladamri ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG verfügbar. Beachte, dass er auf der Reserveliste steht, also rechne mit einem höheren Preis.

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9. Ezuri, Klaue des Fortschritts

Mana-Kosten Zwei für dich (vier nicht) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Simic (Grün/Blau) Kreaturentyp Phyrexianischer Elfenkrieger Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Neid verfolgt einen anderen Ansatz als „Elf tribal“. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deine Kontrolle kommt, erhältst du einen Erfahrungsmarker. Zu Beginn des Kampfes legt er alle diese Marker als +1/+1-Marker auf eine Kreatur deiner Wahl.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Stammesdichte der Elfen gepaart mit explosiven +1/+1-Marker-Synergien in einem einzigen Kartensatz. Eine solide Wahl für Kartensammler, die Vielseitigkeit suchen.

Da die meisten Manakreaturen in diesen Stärke-Bereich fallen, sammelt ein elfenlastiges Deck unglaublich schnell Marken an. Plötzlich verwandelt sich selbst deine kleinste Kreatur in ein Kampfmonster. Dieses Schneeballpotenzial sorgt leicht dafür, dass Neidim Gespräch um die besten Elfenkommandanten in MTG, vor allem, wenn du gerne Stammes-Schwärme mit +1/+1-Marken-Spielereien kombinierst.

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10. Rhys, der Erlöste

Mana-Kosten G/W (1 Hybrid-Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Selesnya (Grün/Weiß) Kreaturentyp Elfenkrieger Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Für nur ein Mana, Rhys Er kommt in der ersten Runde ins Spiel und legt sofort los. Mit seiner ersten Fähigkeit erzeugt er 1/1-Kreaturenspielsteine vom Typ „Grüner und weißer Elfenkrieger“. Mit seiner zweiten Fähigkeit geht es erst richtig ab: Für sechs Mana verdoppelt er die Anzahl aller Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn dein Spielplan darin besteht, das Spielfeld mit Spielsteinen zu überfluten, ist Rhys eine absolut perfekte Wahl – er ist der beste Elfen-Kommandant in MTG für diesen Spielstil, dank seiner Kosten von nur einem Mana und seiner Fähigkeit, das Spielfeld zu verdoppeln.

Kombiniere ihn mit Karten, die die Anzahl der Spielsteine verdoppeln, wie „Doubling Season“ oder „Parallel Lives“, und dein Spielfeld gerät schnell außer Kontrolle. Rhys ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für Spieler, die auf Breite setzen wollen. Er passt perfekt in den Elfen-Stamm und eignet sich gleichzeitig als allgemeine Token-Strategie.

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11. Yeva, Botin der Natur

Mana-Kosten Zwei schöne Tage (insgesamt vier Tage) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Elfen-Schamane Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Eva verändert die Spielweise mit reinem Grün grundlegend. Sie verfügt selbst über Blitz und verleiht allen deinen grünen Kreaturenzaubern ebenfalls Blitz. So kannst du Mana zurückhalten, auf die Spielzüge deiner Gegner reagieren und Bedrohungen sofort ins Spiel bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kreaturen, die sofort fallen gelassen werden, machen Evadie besten Elfenkommandanten in MTG weil es ein Maß an Unvorhersehbarkeit mitbringt, das man bei rein grünen Decks normalerweise nicht findet. Dieses Überraschungsmoment entscheidet Spiele.

In einem Elfen-Deck bedeutet das, dass du bis zur Endphase vor deinem Zug warten kannst, um Mana-Kreaturen ins Spiel zu bringen. Deine Gegner wissen nicht, was auf sie zukommt, und du vermeidest Board-Wipes, die als Zauberspruch gespielt werden. Eva ist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für Spieler, die einen reaktionsschnellen, kontrollorientierten Spielstil bevorzugen in einer Farbe, die normalerweise nicht so zur Geltung kommt.

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12. Selvala, der zurückgekehrte Entdecker

Mana-Kosten Ein Gigawatt (dreimal) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Selesnya (Grün/Weiß) Kreaturentyp Elf Scout Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Speichern verleiht dem Elfenstamm ein einzigartiges Element der Gruppenumarmung, weshalb sie problemlos auf Listen der besten Elfenkommandanten in MTG. Ihre Fähigkeit „Verhandeln“ bewirkt, dass jeder Spieler die oberste Karte seines Decks aufdeckt. Für jede aufgedeckte Nicht-Land-Karte fügst du ein grünes Mana hinzu und erhältst 1 Lebenspunkt. Anschließend zieht jeder eine Karte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Man geht härter vor als die meisten Kommandanten, ohne dabei die Stimmung am Tisch zu trüben. Der politische Goodwill, den man sich durch das Ziehen von Gruppen verschafft, verschafft einem Zeit, den eigentlichen Spielplan auszuarbeiten.

In einem Vierer-Pod sind das potenziell vier Mana und vier Lebenspunkte jedes Mal, wenn man sie tapt. Kombiniere sie mit Enttapp-Effekten wie „Umbralmantel“ oder „Schwert der Paruns“, und du kannst unglaubliche Mengen an Mana erzeugen. Sie ist die beste Elfenkommandantin in MTG für Spieler, die sich Kombinationsmöglichkeiten in einem politisch korrekten Paket wünschen.

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13. Das Grauen von Llanowar

Mana-Kosten Eine Base (drei nicht) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Golgari (Grün/Schwarz) Kreaturentyp Elf Horror Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Auf der Suche nach einem der besten Elfenkommandanten in MTG Wen interessiert denn dein Friedhof? Das Grauen von Llanowar Zähle sowohl die Elfen auf deinem Spielfeld als auch die Elfenkarten in deinem Friedhof, um ihre Stärke und Widerstandskraft zu bestimmen. Spielfeld-Löschzauber machen dieses Ding sogar noch größer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Billige Elfen, Opfer-Schleifen und ein Kommandant, der sich wie ein Schneeball immer weiter aus dem Ruder läuft – alles, was man sich von den besten Elfen-Kommandanten in MTG, gebündelt in einer einzigen furchterregenden Drohung.

Wachsamkeit und Bedrohung machen den Kampf gegen sie zu einem Albtraum. Sie greift an, ohne getappt zu werden, und erfordert mindestens zwei Blocker. Die Golgari-Farben verschaffen dir Zugang zu Selbstmühlen- und Rekursionswerkzeugen, die deinen Friedhof füllen und gleichzeitig dein Spielfeld aufbauen. Fülle dein Deck mit billigen Elfen, Opfermöglichkeiten und Karten, die Kreaturen auf deinen Friedhof legen. Abscheulichkeit wächst schnell und schlägt hart zu.

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14. Nissa, die wiederauflebende Animistin

Mana-Kosten 2G (3 Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Nur Grün Kreaturentyp Elf Scout Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Nissa Sie verbindet „Elfenstamm“ mit „Landfall“ auf eine Weise, die nur wenige Kommandanten bieten können. Immer wenn ein Land unter deine Kontrolle kommt, fügst du ein Mana beliebiger Farbe hinzu. Wenn du in einem Zug dein zweites Land ausspielst, durchsucht sie deine Bibliothek, bis sie eine Elfen- oder Elementarkarte findet, die sie dir auf die Hand gibt.

Dadurch entsteht ein sich selbst tragender Motor. Länder holen, zusätzliche Länder auf die Hand nehmen und GrundnahrungsmittelMTGKartengleichPflegen So kannst du ihre Fähigkeit mehrmals pro Zug auslösen. Du baust deine Manabasis auf, ziehst Karten und hältst den Druck aufrecht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Landungsauslöser, Elfenauszahlungen, stabiler Wert – Nissa bringt alles unter einen Hut, weshalb sie eine hervorragende Wahl ist, wenn man nach den besten Elfen-Kommandanten sucht MTG.

Sie ist eine der besten Elfenkommandantinnen in MTG Für Spieler, die die klassische Elfen-Stammesstrategie mit einer auf Länder ausgerichteten Strategie verbinden möchten. Einfarbiges Grün sorgt für eine einfache Manabasis und bietet dir gleichzeitig Zugang zu allen wichtigen „Landfall“-Karten und Manaspendern, die du benötigst.

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15. Tyvar der Kriegslustige

Mana-Kosten 2BG (4 Mana) Kartentyp Legendäres Wesen Farbkonzept Golgari (Grün/Schwarz) Kreaturentyp Elfenkrieger Kommandant Rechtmäßigkeit Rechtliches

Dieb verwandelt deine Manakreaturen in echte Bedrohungen. Jede Kreatur, die du kontrollierst, erhält eine Fähigkeit, durch die sie sich selbst so viele +1/+1-Marken zulegt, wie sie an Mana produziert, wenn du sie für Mana tapt. Tappen Priester der Titania für fünf grünes Mana? Sie ist jetzt eine 6/6. Das wird einmal pro Zug für jede Kreatur ausgelöst, sodass ein Spielfeld voller Manakreaturen schnell riesig wird.

Außerdem erhalten deine Elfen jedes Mal, wenn sie angreifen, bis zum Ende des Zuges Todesberührung. Deine Gegner müssen es sich zweimal überlegen, bevor sie deine nun riesigen Manaproduzenten blocken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diebist einer der besten Elfenkommandanten in MTG für kampforientierte Builds. Deine Gegner müssen jede einzelne Kreatur auf deinem Spielfeld ernst nehmen.

Ein 5/4-Kreatur für vier Mana ist schon an sich stark. Nimmt man dann noch die Synergie mit den klassischen Elfen-Mana-Generatoren hinzu, hat man einen der besten Elfen-Kommandanten in MTG für aggressive, auf den Kampf ausgerichtete Decks. Die Golgari-Farben runden das Ganze mit Optionen für Beseitigung und Wiederverwertung ab.

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Wie funktionieren Elfenkommandanten in MTG?

Die besten Elfen-Kommandanten in MTG sind das Herzstück deines Decks. Diese legendäre Kreatur befindet sich in der Kommandozone und kann jederzeit gewirkt werden, wenn du sie brauchst. Du kannst sie im Laufe des Spiels immer wieder zurückholen, allerdings kostet das jedes Mal mehr Mana. Jede Karte in deinem Deck muss der Farbidentität deines Kommandanten entsprechen.

Strategien der Elfenstämme

Die besten Elfen-Kommandanten in MTG belohnen dich dafür, dass du dein Spielfeld mit weiteren Elfen füllst. Je mehr du davon hast, desto stärker werden deine Synergien. Die meisten Elfen-Decks verfolgen eine von drei Strategien:

Mana-Ramp verwandelt deine Mana-Kreaturen in eine mächtige Mana-Maschine.

„Go-wide“-Karten überschwemmen das Spielfeld, bis deine Gegner nicht mehr mithalten können.

Kampforientierte Builds stapeln +1/+1-Marker oder gewähren massenhaft Trampeln, um Spiele zu entscheiden.

Farbidentität und Spielstil

Die Farben deines Kommandanten bestimmen, welche Werkzeuge dir zur Verfügung stehen. Mono-Grün ist unkompliziert und verschafft dir Zugang zu den besten Manakreaturen. Golgari (Grün-Schwarz) ermöglicht es dir, Bedrohungen aus dem Friedhof wieder ins Spiel zu bringen und solide Beseitigungskarten einzusetzen. Simic (Grün-Blau) bietet Synergien bei Kartenziehen und Kontern. Selesnya (Grün-Weiß) setzt auf Spielsteine und Schutz – im Grunde die beste Farbkombination, wenn du einen Spielstein-Kommandanten spielen möchtest.

Warum „Elf Commanders“ spielen?

Die besten Elfen-Kommandanten in MTG führen aus gutem Grund einen der beliebtesten Stämme in Commander an. Sie sind schnell, spielen gut zusammen und gewinnen schnell an Übermacht, wenn man sie nicht in Schach hält. Aktuelle Sets wie Lorwyn im SchattenKarten haben den Pool um weitere Stammesunterstützung erweitert.

Fazit: Nutze die Kraft der Elfenkommandanten in MTG

Elfen sind seit den Anfängen des Formats ein fester Bestandteil von Commander, und daran wird sich so schnell nichts ändern. Sie sorgen für rasante Manaspeicherung, bauen schnell Schwung auf und gewinnen auf vielfältige Weise.

Die besten Elfen-Kommandanten in MTG Sie decken ein breites Spektrum an Spielstilen ab. Mana-Ramp-Decks kommen mit Kommandanten wie Marwyn oder Selvala besonders gut zur Geltung. Token-Strategien entfalten unter Rhys oder Lathril ihr volles Potenzial. Auch für Spieler, die auf Kombos setzen, gibt es zahlreiche starke Optionen.

Der Schlüssel liegt darin, die besten Elfenkommandanten in MTG die zu deinem Spielstil passen. Wenn du explosive Spielzüge magst, solltest du dich für einen Mana-Motor entscheiden. Wenn du lieber langfristig beständigen Wert erzielst, wähle einen Commander mit integriertem Kartenvorteil.

Elfen schlagen sich sowohl an Freizeit-Tischen als auch in Wettkampfrunden gut. Neue Spieler können sich schnell mit ihnen vertraut machen, während erfahrene Spieler sie auf höhere Leistungsstufen optimieren können. Für fast jeden Spielertyp gibt es einen Elfen-Kommandanten.

Häufig gestellte Fragen