Die 15 besten blauen Karten, mit denen MTG-Fans ihre Gegner 2026 übertrumpfen können

Die besten blauen Karten kennenlernen MTG ist ein absolutes Muss, wenn du ein strategisch versierter Spieler bist, der gewinnen will, indem er den Spielplan seines Gegners durch raffinierte Spielzüge im Keim erstickt oder in einem Zug die Hälfte seines Decks zieht.

Diese Karten bieten dir Zugang zu einigen der komplexesten und lohnendsten Entscheidungsbäume, die es gibt, und sie sind hervorragende Beispiele dafür, was die besten blauen Karten ausmacht MTG noch nie so fesselnd angeboten hat. Wenn du also glaubst, dass dir das Spielen Karten, bei denen es auf präzises Timing, die Kontrolle über den Stapel oder das Erlangen eines massiven Kartenvorteils ankommt Hiermit präsentiere ich die besten blauen Karten MTG Die Spieler werden feststellen, dass dies die perfekten Werkzeuge sind, um am Tisch zu dominieren.

Welche sind die besten blauen Karten, die MTG-Sets im Jahr 2026 zu bieten haben?

Wie versprochen, findest du unten die absolut besten blauen Karten MTG die jemals gedruckt wurde und mit der du Manakosten ignorieren, zusätzliche Züge machen und deine Gegner daran hindern kannst, ihre größten Bedrohungen ins Spiel zu bringen. Egal, ob du auf der Suche nach den besten blauen Kreaturen bist MTG Ob es nun das Beste ist, was es zu bieten hat, oder die unausgewogensten Spontanzauber überhaupt – hier wirst du fündig.

1. Erinnerung an die Vorfahren

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {U} Hauptaufgabe Karte ziehen Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Auswirkungen Der betroffene Spieler zieht drei Karten. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Limitierte Auflage Alpha

Zahlreiche Spieler bestätigen Erinnerung an die Vorfahren als einer der, wenn nicht sogar the die effizientesten Kartenzieh-Zaubersprüche und eine der besten blauen Karten MTG die uns je beschert wurde. Ein Mana für drei Karten – das ist im Grunde genommen der Grund für die Überlegenheit dieser Karte.

Sie ist so mächtig, dass sie nur im Vintage-Format zum Einsatz kommt, wo sie nach wie vor die beste Karte in puncto reiner Wertigkeit ist. Es gibt schlichtweg keinen anderen Zauberspruch, der einem für einen so geringen Einsatz so viele Ressourcen einbringt. Selbst im Vergleich zu den besten blauen Kreaturen MTG zu bieten hat, kommt kein Wesen auch nur annähernd an die schiere Effizienz dieses Zaubers heran.

Pro-Tipp Wende diese Karte gegen einen Gegner an, wenn er nur noch ein oder zwei Karten in seinem Deck hat. Das ist eine 10/10-Möglichkeit, auf urkomische und unerwartete Weise einen Sieg zu erzwingen, indem du ihn ausdeckt.

Das geht ganz einfach eine der krassesten Möglichkeiten, die es gibt, um sich einen klaren Vorteil zu verschaffen zu den besten blauen Karten MTG die Spieler jemals in die Hände bekommen können. Unter allen blauen Karten im Spiel ist dies diejenige, die allein schon das Spielen von Blau in jedem Format rechtfertigt, in dem sie erlaubt ist, da sie einen so gewaltigen Vorsprung verschafft, dass sich die Gegner nach ihrer Wirksamkeit kaum noch davon erholen können.

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2. Mana-Verlust

Kartentyp Sofort Mana-Kosten Vereinigte Staaten Hauptaufgabe Gegenzauber / Ramp Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Wende den Zielzauber um. Zu Beginn deiner nächsten Hauptphase füge für jedes Mana im Manawert dieses Zaubers {C} hinzu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Legenden

Mana-Entzug ist ein absolutes Highlight unter den besten blauen Karten MTG die jemals veröffentlicht wurde, einfach weil es sich um einen Gegenzauber handelt, der Verteidigung im nächsten Zug in einen explosiven Manavorteil verwandelt. Während ein normaler Gegenzauber lediglich eine Bedrohung stoppt, ermöglicht dir dieser, deinen nächsten großen Zug vorzubereiten. Wenn du beispielsweise einen Fünf-Mana-Drachen stoppst, erhältst du zu Beginn deiner nächsten Hauptphase fünf farblose Mana.

Pro-Tipp Halte dir das für teure Zaubersprüche auf. Das Ziel ist nicht nur, den Gegner aufzuhalten, sondern seine eigenen starken Karten zu nutzen, um deinen Siegeszug oder einen mächtigen Zauberspruch auf der Hand zu finanzieren.

Einfach ausgedrückt: Bei der Rangfolge MTG Blaue Zauber, die allein durch den Schwung der Dynamik wirken – das ist einer der die besten blauen Karten MTG Spieler können sich darauf verlassen, dass es im Zusammenspiel mit anderen Karten seine Stärke entfaltet. Der dadurch ausgelöste Schwungwechsel reicht oft schon aus, um ein Spiel zu entscheiden, da du deinen Gegner so effektiv dafür bestrafen kannst, dass er seine stärksten Karten ausspielt.

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3. Zeitreise

Kartentyp Zauberei Mana-Kosten {1}{U} Hauptaufgabe Zusatzrunde Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Biegen Sie nach dieser Abzweigung noch einmal ab. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Limitierte Auflage Alpha

Zeitreise verschafft dir zusätzliche Spielzüge mit unglaublicher Effizienz und ermöglicht explosive Kombos und sofortige Wendungen im Spielverlauf. Für nur zwei Mana bekommst du einen ganz neuen Zug. Das bedeutet eine zusätzliche Landauslegung, eine weitere Angriffsphase und eine ganz neue Enttappung. Es ist zweifellos der effizienteste Zauberspruch für einen zusätzlichen Zug unter den besten blauen Karten MTG die Spieler jemals in ihr Deck aufnehmen können (sie ist wirklich ziemlich teuer).

Pro-Tipp Spiele diese Karte, nachdem du eine Präsenz auf dem Spielfeld oder einen Planeswalker etabliert hast. Das zusätzliche Enttappen und die Loyalitätsaktivierung verschaffen dir in der Regel einen Vorsprung, den deine Gegner niemals aufholen können.

Es ist die Version dieses Effekts mit den niedrigsten Manakosten (und ohne Nachteile), die es gibt. Wenn es um die besten blauen Karten für Tempo-Strategien geht, gibt es nichts Besseres als einen zusätzlichen Zug für zwei Mana – ein wahres Aushängeschild der Farbe. Die meisten Zaubersprüche, die einen zusätzlichen Zug ermöglichen, kosten fünf Mana oder mehr, was erklärt, warum diese Karte in puncto Stärke so herausragend ist.

Zeitreise passt perfekt zu einigen der besten blauen Karten MTG Steuerungsoptionen, mit denen Sie jede beliebige top-tier Planeswalkers zweimal, bevor die Gegner überhaupt reagieren können.

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4. Willenskraft

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {3}{UU} Hauptaufgabe Freie Interaktion Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Auswirkungen Du kannst 1 Lebenspunkt opfern und eine blaue Karte aus deiner Hand ins Exil schicken, anstatt die Manakosten dieses Zaubers zu bezahlen. Hebe einen beliebigen Zauber auf. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Allianzen

Stolz als Inbegriff freier Interaktion, Willenskraft ist eine der besten blauen Karten MTG das jemals veröffentlicht wurde, einfach weil es blauen Decks ermöglicht, jederzeit geschützt zu bleiben. Du kannst diese Karte wirken, indem du eine blaue Karte ins Exil schickst und einen Lebenspunkt zahlst, anstatt Mana auszugeben. Das bedeutet, dass du nie wirklich „ausgetappt“ bist und deine Gegner immer den „kostenlosen“ Konter fürchten müssen.

Pro-Tipp Hab keine Angst vor dem Kartennachteil. Eine Karte aus der Hand zu verlieren, ist ein geringer Preis dafür, einen Zauber zu verhindern, der das Spiel sonst sofort beenden würde.

Unter allenMTG blaue Zaubersprüche, die für freie Interaktion konzipiert sind, Willenskraft steht ganz für sich allein. Wenn du diese Karte in deinem Deck hast, macht das jeden anderen Spielzug sicherer, denn man kann sein gesamtes Mana einsetzen und hat trotzdem noch eine Lösung parat. Sie ist im Wettkampf ein absolutes Muss und zählt durchweg zu den besten blauen Karten MTG die Spieler nutzen können, um aggressiv zu bleiben und gleichzeitig auf Nummer sicher zu gehen.

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5. Zyklonischer Riss

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {1}{U} Hauptaufgabe Board zurücksetzen Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Auswirkungen Lege eine permanente Karte, die kein Land ist und die du nicht kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Überladen {6}{U}. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Rückkehr nach Ravnica

Zyklonrissist eine einseitige Spielfeld-Zurücksetzung, die sich im Mehrspielermodus hervorragend skalieren lässt und zu den besten blauen Karten zählt MTG speziell für end Commander-Spiele entscheidend. Die Grundkosten sind zwar niedrig, aber erst die Überlastkosten machen diese Karte so großartig. Sie schickt alle Nicht-Land-Permanenten deiner Gegner zurück auf die Hand, während dein Spielfeld völlig unberührt bleibt.

Pro-Tipp Warte bis zum letzten Schritt des Spielers direkt vor dir, um die überladene Version zu wirken. Dadurch haben alle anderen ein leeres Spielfeld und kein Mana mehr, während du deinen Zug bereit zum Angriff beginnst.

Wenn es um die besten blauen Karten geht MTG die der Kommandant je erhalten hat, Zyklonrisskommt immer als Erstes ins Spiel. Es hilft dir, eine aussichtslose Spielsituation in einen sofortigen Sieg zu verwandeln, und kann es sogar mit den besten blauen Kreaturen aufnehmen MTG was an schierer Wirkung

Dieser Zauber ist dafür bekannt, dass er viel Salz erzeugt, weil er macht es fast unmöglich, sich zu wehren, und ebnet den Weg für einen tödlichen Schlag, während der Fortschritt aller anderen auf Null zurückgesetzt wird.

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6. Unerbittlicher Schutz

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {2}{U} Hauptaufgabe Freie Interaktion Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Wenn du einen Kommandanten kontrollierst, kannst du diesen Zauberspruch wirken, ohne seine Manakosten zu bezahlen. Hebe einen beliebigen Zauberspruch ab, der keine Kreatur ist. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Commander 2020

Unerbittlicher Schutz ist wohl der wirksamste Schutzzauber für Commander und zählt zu den besten blauen Karten MTG je für dieses Format entworfen hat. Solange sich dein Kommandant auf dem Spielfeld befindet, ist dies ein kostenloser Zähler für jede Bedrohung, die keine Kreatur ist. Es glänzt besonders bei der Abwehr von Board-Wipes, spielentscheidenden Combos oder gezielten Entfernungen, die auf deine wichtigsten Figuren abzielen.

Pro-Tipp Heb dir das für Zaubersprüche auf, die speziell auf deinen Kommandanten abzielen, oder für besonders wirkungsvolle Flächenzauber. Wenn du es frühzeitig gegen eine unbedeutende Bedrohung einsetzt, könntest du verwundbar werden, wenn ein Gegner später versucht, deine Gewinnbedingung zu beseitigen.

Weil dabei keine Karte ins Exil geschickt werden muss, wieWillenskraft… das verschafft dir einen reinen Kartenvorteil und schützt gleichzeitig dein Spielfeld. Unerbittlicher Schutz gilt weithin als eine der besten blauen Karten MTG die Spieler nutzen können, um sich ein Sicherheitsnetz zu schaffen. So kannst du deinen Kommandanten ausspielen, ohne unmittelbare Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

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7. Brainstorming

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {U} Hauptaufgabe Kartenauswahl Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Auswirkungen Ziehe drei Karten und lege dann zwei Karten aus deiner Hand in beliebiger Reihenfolge oben auf dein Deck. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Eiszeit

Ideen sammeln is wohl der beste Zauberspruch zur Kartenauswahl aller Zeiten und zweifellos ein Spitzenkandidat unter den besten blauen Karten MTG die Spieler häufig zur Deckmodifikation einsetzen. Damit kannst du drei neue Karten ansehen und zwei unerwünschte wieder oben auf das Deck legen. Wenn du anschließend eine Möglichkeit hast, dein Deck zu mischen, sind diese schlechten Karten endgültig weg, und du behältst die besten Karten.

Pro-Tipp Halte immer ein „Fetch“-Land bereit, bevor du diese Karte ausspielst. Zwei nutzlose Karten oben auf dein Deck zu legen, ist nur dann eine gute Entscheidung, wenn du sie sofort untermischen kannst.

Unter allen Karten mit einem Mana MTG blaue Zaubersprüche,Ideen sammelnist die Karte, die am ehesten in der Lage ist, ein Spiel mit einem einzigen Spielzug zu entscheiden. Bei richtiger Anwendung verschafft sie dir praktisch eine solche Kontrolle über das Deck, dass es sich fast wie Schummeln anfühlt. Meiner Meinung nach ist es oft die Beherrschung dieser Karte, die großartige blaue Spieler vom Rest der Spieler unterscheidet, was ihren Platz unter den besten blauen Karten festigt MTG bietet Möglichkeiten für konsequente, durchdachte Spielzüge.

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8. Rhystic-Studie

Kartentyp Zauber Mana-Kosten {2}{U} Hauptaufgabe Passiver Zug Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, kannst du eine Karte ziehen, es sei denn, dieser Spieler zahlt {1}. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Prophezeiung

Rhystic-Studieist zweifellos eine der besten blauen Karten MTG die Spieler in Commander ausnutzen können, um ihre Gegner unerbittlich unter Druck zu setzen. Jedes Mal, wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, muss er entweder ein zusätzliches Mana bezahlen oder dir eine Karte ziehen lassen. In einem Spiel mit vier Spielern summiert sich das unglaublich schnell, was entweder alle Spieler ausbremst oder deine Hand füllt.

Pro-Tipp Spiele diese Karte so früh wie möglich aus. Je länger sie auf dem Tisch liegt, desto mehr Karten ziehst du und desto frustrierter werden deine Gegner.

Es ist eines der die beliebtesten Klassiker unter den Kommandanten im Spiel, und das aus gutem Grund. Unter den passiven MTG Ob blaue Zaubersprüche oder Verzauberungen – kaum eine andere Karte bringt so mühelos Vorteile wie diese.

Die ständige Frage „Zahlst du die eine?“ kann zu einem psychologischen Mittel werden, um die Geduld des Gegners zu zermürben. Wenn man ihr freien Lauf lässt, beweist sie immer wieder, warum sie zu den besten blauen Karten gehört MTG zu bieten hat, wenn es um reinen, zermürbenden Kartenvorteil geht.

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9. Snapcaster-Magier

Kartentyp Kreatur Mana-Kosten {1}{U} Hauptaufgabe Zauberspruch-Rekursion Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Auswirkungen Blitz. Wenn der Snapcaster-Magier ins Spiel kommt, erhält eine beliebige Spontanzauber- oder Hexerei-Karte in deinem Friedhof bis zum Ende des Zuges die Fähigkeit „Rückblick“. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Innistrad

Snapcaster-MagierKurven den Friedhof in einen Werkzeugkasten verwandeln und so den Wert deiner besten Zaubersprüche praktisch verdoppeln. Dies ist eine der besten blauen Kreaturen MTG zu bieten hat, weil es über Flash verfügt. Du kannst es während des Zuges eines Gegners ins Spiel bringen und einen Gegenzauber oder einen Beseitigungszauber aus deinem Friedhof erneut wirken.

Pro-Tipp Nutze diese Karte, um deinen Gegner zu überraschen, indem du einen kostengünstigen Beseitigungszauber oder einen Konter erneut wirkst. Sie ist ein solider Blocker und ein entscheidender Zauber für einen sehr geringen Manaaufwand.

Für Spieler, die nach einem vielseitigen Charakter suchen MTG blaue Zauber, die an einen Körper gebunden sind, Pfeffrigist auf jeden Fall ein Muss. Er liefert einen überraschenden Blocker und verleiht deinen besten Antworten ein zweites Leben. Seine Vielseitigkeit in der frühen, mittleren und späten Spielphase macht ihn zu einer der besten blauen Karten MTG Hypercompetitors können in fast jedem Format, in dem er spielbar ist, davon profitieren.

Weithin als eines der besten blauen Wesen anerkannt MTG die je gedruckt wurden,Snapcaster-Magier erobert sich regelmäßig seinen Platz sowohl in Sideboards als auch in Hauptdecks.

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10. Eine Reise durch die Zeit

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {6}{UU} Hauptaufgabe Auswahl Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Auswirkungen Durchsuchen. Schau dir die obersten sieben Karten deiner Bibliothek an. Nimm zwei davon auf deine Hand und lege die restlichen wieder unter die Karten. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Die Khane von Tarkir

Dies ist eine von „Delve“ unterstützte Kartenauswahl und zweifellos eine der besten blauen Karten MTG wurde entwickelt, damit du genau das findest, was du brauchst. Indem du Karten aus deinem Friedhof verbannst, kannst du Eine Reise durch die Zeit und das schon ab zwei Mana. Wenn du sieben Karten durchsuchst, um die beiden besten Optionen auszuwählen, findest du so dein Kombinationselement oder die perfekte Antwort auf eine Bedrohung.

Pro-Tipp Setz deine Friedhofsressourcen nicht zu früh ein. Warte, bis du genug Karten hast, um diese Karte zu ihren Mindestkosten zu wirken, damit du dein Mana für Schutzmaßnahmen freihältst.

Unter all den von Delve angetriebenen MTG Unter den blauen Zaubersprüchen bietet dieser die beste Rendite für die Investition in den Friedhof. Er verhält sich wie eine besonders mächtige Version von voraussehen wegen ihrer sofortigen Geschwindigkeit. Dort, wo sie erlaubt ist, gehört sie nach wie vor zu den besten blauen Karten MTG die Spieler nutzen können, um Bleiben Sie im Dialog und formen Sie eine perfekte Hand, noch bevor der nächste Zug beginnt, was es zu einer erstklassigen Wahl für jede auf Kontrolle ausgerichtete Strategie macht.

Als eine der besten blauen Karten zum Durchforsten des Decks, Eine Reise durch die Zeit bietet einen hervorragenden Gegenwert für jede Karte, die du ins Exil schickst.

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11. Mystischer Lehrer

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {U} Hauptaufgabe Tutor Geschwindigkeit Explosiver Spielbeginn (Runden 0–1) Auswirkungen Durchsuche deine Bibliothek nach einer Spontanzauber- oder Hexereikarte und decke sie auf. Mische die Karten und lege diese Karte obenauf. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Mirage

Mystischer Lehrer bietet dir für nur ein Mana Zugang zu den absolut besten blauen Karten MTG alles, was es in Form von Spontanzaubern oder Zaubersprüchen zu bieten hat, solange sie in deinem Deck sind. Wenn du einen Board-Wipe benötigst, wie zum Beispiel Zyklonriss oder einen Spielentscheider wie Zeitreise, damit ist es genau dort, wo du es brauchst.

Pro-Tipp Wirke diese Karte im Endschritt des Spielers vor dir. Auf diese Weise ziehst du die gesuchte Karte sofort in deinem Zug, ohne dass deine Gegner die Gelegenheit haben, in deine Bibliothek einzugreifen.

Für jedes Deck, das auf mächtigen MTG „Blue Spells“, ein Tutor für ein Mana, der jeden Spontanzauber oder jede Hexerei findet, ist einfach außergewöhnlich. Es ist im Grunde genommen das ultimative Werkzeug für Decks, deren Funktion auf bestimmten Zaubersprüchen beruht, denn diese Sofortkarte verwandelt deine gesamte Bibliothek praktisch in eine nutzbare Erweiterung deiner Hand. Sie hat sich ihren Platz unter den besten blauen Karten definitiv verdient MTG Spieler können sich auf unübertroffene Beständigkeit und Kombinationsmöglichkeiten verlassen.

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12. Zeitspirale

Kartentyp Zauberei Mana-Kosten {4}{UU} Hauptaufgabe Rad / Aufstehen Geschwindigkeit Aufstellung in der Mitte des Spiels (Runden 3–5) Auswirkungen „Zeitspirale“ ins Exil schicken. Jeder Spieler mischt seinen Friedhof und seine Hand in sein Deck und zieht dann sieben Karten. Bis zu sechs Länder werden enttappt. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Urzas Saga

Zeitspirale ist ein legendärer „kostenloser“ Zauberspruch, der deine Länder wieder enttappt, weshalb er häufig als eine der besten blauen Karten MTG Angebote für schnelle Rücksetzungen. Als eine der besten Karten für dedizierte blaue Combo-Decks ist sie ein fester Bestandteil in Flut Decks und alle Strategien, die darauf abzielen, den Spielstand zurückzusetzen und dabei im Tempo die Oberhand zu behalten.

Pro-Tipp Kombiniere dies mit Karten, die die Manaproduktion deiner Länder erhöhen. Wenn deine Länder jeweils zwei oder drei Mana liefern, Zeitspirale Das bringt dir tatsächlich eine riesige Menge an Mana ein.

Diese Karte gehört zu den besten blauen Karten überhaupt MTG die Spieler erhalten können, wenn sie nach einer Möglichkeit suchen, ihre Hand und ihren Manavorrat mit einem einzigen, spielentscheidenden Zug wieder aufzufüllen. Es ist besonders gefährlich, da es Friedhöfe zurücksetzt, was Strategien zunichte machen kann, die auf Rekursion beruhen. Durch den „Draw Seven“-Effekt erhältst du zudem ein neues Blatt, das du mit den soeben enttappten Ländern spielen kannst.

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13. Flut

Kartentyp Sofort Mana-Kosten {U} Hauptaufgabe Ritual / Rampe Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Bis zum Ende des Zuges: Immer wenn ein Spieler eine Insel für Mana tapt, fügt ihr Beherrscher ein zusätzliches {U} hinzu. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Fallen Empires

Diese Karte ist das Rückgrat von rein blauen Combo-Decks und zweifellos eine der besten blauen Karten MTG die es je gab, die die Manaproduktion in einem einzigen Zug massiv steigern kann. Für nur ein Mana verwandelst du jede Insel, die du kontrollierst, in eine doppelte Manaproduktion. In Kombination mit „Enttappen“-Effekten, Flutkann sogar damit du jede Menge Mana generieren kannst, um einen einzigen, spielentscheidenden Zug zu ermöglichen, was es zu einem der verkommensten macht MTG blaue Zaubersprüche im gesamten Kombinationsarsenal.

Pro-Tipp Stapele mehrere Kopien mithilfe von Rekursion oder Kopierzaubern. Jeder Einsatz von Flut fügt deinen getappten Inseln ein weiteres Mana hinzu, was zu exponentiellem Wachstum führen kann.

Decks, die auf dieser Karte basieren, gehören zu den komplexesten und lohnendsten Strategien in Magie„s Geschichte. Es verwandelt das einfachste Land im Spiel in ein mächtiges Ritual, dessen Stärke sich nach der Lage auf deinem Spielfeld richtet. Im Gegensatz zu den besten blauen Kreaturen MTG verfügt, benötigt diese Karte keine Kreaturen auf dem Spielfeld – nur Inseln und die richtigen Kombinationskomponenten.

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14. Zeigen und Erzählen

Kartentyp Zauberei Mana-Kosten {2}{U} Hauptaufgabe Dauerhafter Cheat Geschwindigkeit Hochgeschwindigkeits-Utility (Runden 1–3) Auswirkungen Jeder Spieler darf eine Artefakt-, Kreaturen-, Verzauberungs- oder Landkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Urzas Saga

Zeigen und Erzählenbringt spielentscheidende bleibende Karten zu einem Bruchteil ihrer Kosten ins Spiel. Auch wenn dein Gegner ebenfalls etwas ausspielen darf, legst du in der Regel eine Emrakul oder einAllwissenheitdie das Spiel beendet, bevor sie ihr neues Spielzeug einsetzen können. Sie ist die prägende Karte mehrerer erstklassiger Turnier-Archetypen.

Pro-Tipp Spiele diese Karte nur, wenn du weißt, welche Karten dein Gegner auf der Hand hat, oder wenn deine bleibende Karte objektiv gefährlicher ist als alles, was er möglicherweise haben könnte.

Few MTG Noch nie haben blaue Zaubersprüche so viele Diskussionen über Fairness ausgelöst. Viele Spieler sind der Ansicht, Zeigen und Erzählenunter denam stärksten übermächtig MTGKarten wegen unfairer Spielweisen, da sie die Manakosten völlig außer Acht lässt. Sie gehört nach wie vor zu den besten blauen Karten MTG Spieler können damit einen „Hast du es?“-Moment erzwingen, wodurch Spiele mit der richtigen Unterstützung durch schnelles Mana oft schon in Runde eins enden.

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15. Allwissenheit

Kartentyp Zauber Mana-Kosten Sieben Blaue, Untote Hauptaufgabe Siegbedingung Geschwindigkeit Teurer Finisher (Runde 6+) Auswirkungen Du kannst Zaubersprüche aus deiner Hand wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. Set (ursprüngliche Erscheinungsform) Magic 2013

Allwissenheitis eine Auszahlungskarte, mit der man Zaubersprüche kostenlos wirken kann, was oft sofort das Spiel beendet, wenn darauf nicht reagiert wirdSobald dies auf dem Spielbrett liegt, gelten die üblichen Regeln von Magiegelten für dich nicht mehr. Du kannst Zaubersprüche, Suchkarten und mächtige Finisher aneinanderreihen, bis der Gegner aufgibt. Kombiniere das mit den besten blauen Kreaturen MTG hat uns geschenkt – wie Snapcaster-Magier – und jede Karte auf deinem Ablagestapel wird ebenfalls zu einer kostenlosen Bedrohung.

Pro-Tipp Das für zehn Mana auf den Tisch zu bringen, ist ziemlich schwierig. Nutze Karten wie Zeigen und Erzählen or Rektor der Akademieum es schon in Runde zwei oder drei aufs Spielfeld zu bringen.

Es ist oft die perfekte Ergänzung für viele hervorragende Kommandeure der Partner die man darauf ziehen oder aus ihr herauszaubern kann und die im Grunde genommen der „Endgegner“ der Blauen Magie ist, der jede Karte in deiner Hand in eine unaufhaltsame Bedrohung verwandeln kann.

Wenn du auf der Suche nach den absolut besten blauen Karten bist MTG Was die Decks für hochkarätige Finisher bereithalten, ist genau das. Unter all den Karten, die als Gewinnbedingungen dienen, Allwissenheitist dasjenige, das die Spielregeln am vollständigsten außer Kraft setzt.

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Wie funktionieren blaue Karten in MTG?

Bei den blauen Karten steht die mentale Seite des Kampfes im Mittelpunkt – Wissen, Kontrolle, Manipulation und Weitsicht. Um diese Spielzüge zu unterstützen, Du brauchst eine stabile Manabasis. Zum Beispiel die Investition in erstklassige Doppel-Landkarten, wie zum BeispielVulkaninsel or Tropische Insel… sorgt dafür, dass du immer Zugang zu den besten Blue Cards hast MTG zu bieten hat, ohne dabei auf Ihre anderen Farben verzichten zu müssen.

Wichtige Begriffe

Es fällt dir leichter, die Komplexität blauer Karten zu verstehen, wenn du weißt, wie die verschiedenen Fähigkeiten zusammenwirken:

Was ist eine Mana-Fähigkeit in MTG ? Eine Mana-Fähigkeit ist eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit, durch die Mana in den Manavorrat eines Spielers gelangen kann. Diese Fähigkeiten Verwende den Stapel nicht , was bedeutet, dass sie nicht kontert oder beantwortet werden können. Ein Beispiel hierfür ist das Tappen einer Insel für {U}.

Eine Mana-Fähigkeit ist eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit, durch die Mana in den Manavorrat eines Spielers gelangen kann. Diese Fähigkeiten , was bedeutet, dass sie nicht kontert oder beantwortet werden können. Ein Beispiel hierfür ist das Tappen einer Insel für {U}. Was ist eine ausgelöste Fähigkeit in MTG? Eine ausgelöste Fähigkeit ist eine Fähigkeit, die mit den Wörtern „wenn“, „immer wenn“ oder „bei“ beginnt. Diese werden automatisch auf den Stapel gelegt, sobald ihre Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel,Rhystic-Studie hat eine ausgelöste Fähigkeit, die „immer dann“ zum Tragen kommt, wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt.

Zu den Kernmechaniken der blauen Karten gehören das Ziehen und die Auswahl von Karten, um sich alle Optionen offen zu halten. Außerdem erhältst du Zugang zu Gegenzaubern, die die einzige Möglichkeit darstellen, eine Bedrohung zu stoppen, bevor sie überhaupt auf den Tisch kommt. Tempo-Spielzüge wie das „Zurückwerfen“ von bleibenden Karten in die Hand des Gegners können dessen Fortschritt aufhalten, während das Kopieren und Stehlen von Zaubersprüchen es dir ermöglicht, seine eigenen Waffen gegen ihn einzusetzen. Die besten blauen Kreaturen MTG hat hervorgebracht, wie Snapcaster-Magier and Wahrer Name: Nemesis, ergänzen diese Mechaniken perfekt.

Der leistungsstärkste MTG Blaue Zaubersprüche haben eines gemeinsam: Sie verstärken die Wirkung jeder anderen Entscheidung, die du triffst. Die größte Stärke vieler der besten blauen Karten MTG die je gedruckt hat, ist ihre Fähigkeit, den Spielverlauf steuern. Andererseits liegt ihre Schwäche vor allem darin, dass sie keine dauerhafte Beseitigung bieten, sobald eine Bedrohung tatsächlich auf dem Spielfeld ist.

Häufig gestellte Fragen